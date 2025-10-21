Η Ελληνική Ένωση Κριτικών Θεάτρου και Παραστατικών Τεχνών (ΕλΕΚΘεΠΤε ) απένειμε τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025, για τρίτη χρονιά, τα Βραβεία Θεάτρου και Παραστατικών Τεχνών στο Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος στην Αθήνα.

Τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής των Βραβείων -Ρέα Γρηγορίου, Σμαρώ Κώτσια, Ιωάννα Μπλάτσου, Γιώργος Παπαγιαννάκης, Σάββας Πατσαλίδης, Ελευθερία Ράπτου, Δημήτρης Τσατσούλης- και τα μέλη της Ελληνικής Ένωσης Κριτικών Θεάτρου και Παραστατικών Τεχνών -Ελένη Βαροπούλου, Δημήτρης Ζαπάντης, Γρηγόρης Ιωαννίδης, Άννυ Κολτσιδοπούλου, Ειρήνη Μουντράκη, Ελένη Πετάση- απένειμαν σήμερα συνολικά 17 Βραβεία συν το Μεγάλο Βραβείο Θεάτρου, καθώς και 2 Επαίνους.

Την τελετή απονομής παρουσίασαν οι κριτικοί και ιδρυτικά μέλη της ΕλΕΚΘεΠΤε, Ελευθερία Ράπτου και Σάββας Πατσαλίδης.

Η Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Κριτικών Θεάτρου & Παραστατικών Τεχνών Ιωάννα Μπλάτσου προλόγισε την εκδήλωση και μιλώντας εκ μέρους των μελών της Κριτικής Επιτροπής τόνισε ότι «Για εμάς όλοι οι Υποψήφιοι είναι νικητές. Για να έχουμε συνολική εποπτεία της δυσθεώρητης ελληνικής θεατρικής παραγωγής, καταβάλαμε υπεράνθρωπη προσπάθεια, δαπανήσαμε εκατοντάδες εργατοώρες, με εθελοντική αυταπάρνηση, ώστε να καλύψουμε τη μέγιστη δράση μιας θεατρικής ανθρωπογεωγραφίας, που όμοιά της σπάνια θα βρει κανείς στον υπόλοιπο κόσμο».

Αναφέρθηκε επίσης στον ρόλο της θεατρικής κριτικής και την άρρηκτη σχέση της με την καλλιτεχνική δημιουργία: «Οι συντελεστές των παραστάσεων και οι κριτικοί συνυπηρετούμε την τέχνη του θεάτρου. Είμαστε σε θέσεις αντικριστές, εσείς στη σκηνή και εμείς απέναντί σας, μόνο χωροταξικά -στα καθίσματα του θέατρου. Συναποτελούμε διαλεκτική σύνθεση, την άνω και κάτω οδό του Ηρακλείτου. […]

Η κριτική τροφοδοτεί τη συλλογική μας μνήμη. Ωθεί τους θεατές να σκεφτούν, να κρίνουν, να βιώσουν αισθητικά μια παράσταση. Εγκιβωτίζει την καλλιτεχνική δημιουργία σε κειμενικούς θύλακες, δηλαδή σε γραπτή παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές. Μετουσιώνει το «εδώ και τώρα» της παράστασης σε «κτήμα ες αεί». Παραφράζοντας τον Βάλτερ Μπένγιαμιν, η θεατρική κριτική αποτελεί τη μεταθανάτια επιβίωση μίας παράστασης».

Τέλος, αναφέρθηκε στις μεγάλες απώλειες στον χώρο του θεάτρου τη σεζόν που μας πέρασε, με ειδική μνεία στον Βασίλη Παπαβασιλείου, «στον Ιεροφάντη του ελληνικού θεάτρου, τον ισορροπιστή στο υπερπέραν του νοήματος, τον καταγραφέα υψίσυχνων διανοημάτων, τον κοινό μας παλμογράφο. Ας κρατήσουμε τις παραινέσεις του προς τους νέους ηθοποιούς: ‘’Ηθοποιοί θα γίνετε μετά τα 45 σας χρόνια, γιατί μετά τα 45 θα παίζετε με τους τόκους του κεφαλαίου της ζωής σας, ανάλογα με το τι άνθρωποι έχετε γίνει, πώς ζήσατε τον βίο σας’’ και ‘’Μην σταματάτε να προκαλείτε, να συγκινείτε, να απορείτε’’».

Ακολούθησε ο χαιρετισμός της Μορφωτικής Ακολούθου της Πρεσβείας της Γαλλίας, Anouk Rigeade, η οποία εστίασε στην αλληλεπίδραση του Ελληνικού και του Γαλλικού πολιτισμού, καθώς και στο ειδικό ενδιαφέρον της Γαλλικής Πρεσβείας για το ελληνικό θέατρο.

Από τις πιο συγκινητικές στιγμές της εκδήλωσης, ήταν η βράβευση του Δημήτρη Πιατά (Βραβείο Ανδρικής Ερμηνείας) ο οποίος δήλωσε συγκινημένος που παίρνει το πρώτο του βραβείο στην 50χρονη καλλιτεχνική του πορεία, το οποίο αφιέρωσε στη σύζυγό του, καταχειροκροτούμενος από όλους όσους παρακολουθούσαν την Τελετή των Βραβείων Θεάτρου.

Η Τελετή των Βραβείων Θεάτρου της ΕλΕΚΘεΠΤε ολοκληρώθηκε με το Μεγάλο Βραβείο Θεάτρου, το οποίο φέτος είχε το όνομα της σπουδαίας Καρυοφυλλιάς Καραμπέτη, η οποία στην ευχαριστήρια ομιλία της είπε μεταξύ άλλων:

«Ακούγοντας σήμερα όλ’ αυτά τα ονόματα των ανθρώπων του θεάτρου που είτε βραβεύτηκαν, είτε ήταν υποψήφιοι για κάποιο βραβείο, ένιωσα τεράστια συγκίνηση που είμαι κι εγώ μέλος αυτής της μεγάλης θεατρικής οικογένειας. Σκέφτηκα όλους εκείνους που υπήρξαν πριν από μας, εκείνους που σφράγισαν τη ζωή μας μ’ αυτά που μας δίδαξαν, εκείνους με τους οποίους μοιραστήκαμε χρόνια ολόκληρα την ίδια αγάπη για το θέατρο, τους ίδιους στόχους, γέλια και χαρές, αγωνίες και μόχθους, μικρά καθημερινά πράγματα και μεγάλες στιγμές σ’ ένα ταξίδι φωτεινό μέσα στο ακατανόητο της ζωής και του θανάτου, ανάμεσα στο μεγαλείο της ύπαρξής μας και την ωμότητα ενός κόσμου που φθίνει, που βαδίζει αυτοκαταστροφικά στο χάος, ενός κόσμου που δεν διδάσκεται από την Ιστορία και την Τέχνη και που ενορχηστρώνει σφαγές, βομβαρδισμούς και ανήκουστη βαρβαρότητα.

Ζώντας καθημερινά πάνω σε ένα τεντωμένο σκοινί, όπου το μέλλον μοιάζει ποιο αβέβαιο από ποτέ, (…) σκέφτομαι πόσο τυχεροί είμαστε που έχουμε το προνόμιο να ζούμε σ’ έναν χώρο μαγικό, που μας παρηγορεί, μας συγκλονίζει, μας διαμορφώνει και μας χαρίζει εκείνη την ομορφιά που αποζητά η ψυχή μας σαν οξυγόνο για να ζήσει».

Το Μεγάλο Βραβείο Θεάτρου φιλοτέχνησε και προσέφερε αφιλοκερδώς ο Θεόδωρος Ζαφειρόπουλος, Εικαστικός, Αν. Καθηγητής Σχολής Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ.

Την τελετή πλαισίωσε μουσικά το ντουέτο εγχόρδων String Demons.

Βραβεύσεις

1. Βραβείο Φωτιστικού Σχεδιασμού

Κάρολ Γιάρεκ (Ο χορός του θανάτου του Αύγουστου Στρίντμπεργκ, σκην. Γιάννης Χουβαρδάς, ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ)

2. Βραβείο Κίνησης/Χορογραφίας

Άρης Παπαδόπουλος (Άβυσσος της Ελεάνας Γεωργούλη, σκην. Ελεάνα Γεωργούλη, ΠΛΥΦΑ)

3. Βραβείο Μουσικής – Μουσικού Σχεδιασμού

Κορνήλιος Σελαμσής (Αιαυτός του Δημήτρη Δημητριάδη, σκην. Χάρης Φραγκούλης, ΣΦΕΝΔΟΝΗ)

4. Βραβείο Ενδυματολογίας

Ειρήνη Γεωργακίλα (Μεμοράντουμ του Βάτσλαβ Χάβελ, σκην. Αικατερίνη Παπαγεωργίου, ΜΠΕΛΛΟΣ)

5. Βραβείο Σκηνογραφίας

Βασίλης Παπατσαρούχας (Περιμένοντας τον Γκοντό του Σάμιουελ Μπέκετ, σκην. Θωμάς Μοσχόπουλος, ΠΟΡΤΑ)

6.Βραβείο Video Art

Κάρολος Πορφύρης (Δημήτρης Τσαφέντας-Σκότωσα τον νταή του απαρτχάιντ του Γιώργου Δαμιανού, σκην. Κοραής Δαμάτης, ΘΕΑΤΡΟ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ)

7. Βραβείο Καλύτερης Παράστασης ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καλαμάτας (Δάφνες και Πικροδάφνες των Δημήτρη Κεχαΐδη και Ελένης Χαβιαρά, σκην. Μάνος Καρατζογιάννης)

8. Βραβείο Θεάτρου για Παιδιά και Εφήβους

Ιζαντόρα Ντακ (της Στέλλας Μιχαηλίδου, σκην. Στέλλα Μιχαηλίδου, ΕΛΣ – ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΣΚΗΝΗ)

#Let’s party (του Στέλιου Χατζηαδαμίδη, σκην. Στέλιος Χατζηαδαμίδης, ΚΘΒΕ)

9. Βραβείο Σύγχρονου Ελληνικού Έργου

Γιάννης Καλαβριανός (Η πύλη της κόλασης, σκην. Γιάννης Καλαβριανός, ΘΕΑΤΡΟ του ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ)

10. Βραβείο Δραματουργίας

Γιωργής Τσουρής – Αλέξανδρος Χρυσανθόπουλος (Ο Βαρόνος “Φ” Φιάκας) βασισμένο στην κωμωδία του Δημοσθένη Μισιτζή, σκην. Γιωργής Τσουρής – Αλέξανδρος Χρυσανθόπουλος, ΠΤΙ ΠΑΛΑΙ)

11. Βραβείο Νέας Ηθοποιού

Πολυξένη Παπακωνσταντίνου (Τουραντό, Η γυναίκα που μισούσε τους άντρες του Κάρλο Γκότσι, σκην. Στάθης Λιβαθινός, ΘΕΑΤΡΟ ΟΔΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ)

Δημήτρης Καπουράνης (Brokeback Mountain του Άσλεϊ Ρόμπινσον, σκην. Κωνσταντίνος Ρήγος, ΚΝΩΣΟΣ)

Μιχαήλ Ταμπακάκης (Brokeback Mountain του Άσλεϊ Ρόμπινσον, σκην. Κωνσταντίνος Ρήγος, ΚΝΩΣΟΣ)

13. Βραβείο Γυναικείας Ερμηνείας

Αλεξία Καλτσίκη (Λεωφορείο ο πόθος του Τενεσί Ουίλιαμς, σκην. Δημήτρης Καραντζάς, ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ)

14. Βραβείο Ανδρικής Ερμηνείας

Δημήτρης Πιατάς (Ανδρομάχη του Ευριπίδη, σκην. Μαρία Πρωτόπαππα, ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ)

15. Βραβείο Επιτελεστικών Τεχνών

Βαδίζοντας του Τόμας Μπέρνχαρντ, σκην. Αλεξάνδρα Καζάζου, Ομάδα Transantlantic Group, ΔΙΠΥΛΟΝ

16. Βραβείο Σκηνοθεσίας

Γιάννης Χουβαρδάς (Δον Κάρλος του Φρίντριχ Σίλλερ, ΚΘΒΕ)

17. Βραβείο Καλύτερης Παράστασης

Αιαυτός του Δημήτρη Δημητριάδη, σκην. Χάρης Φραγκούλης, παραγωγή: KURSK, συμπαραγωγή ROBOTHOUSE, θέατρο ΣΦΕΝΔΟΝΗ

Έπαινοι

1ος Έπαινος

Μαρία Χατζηεμμανουήλ

2ος έπαινος

Ομάδα Πλεύσις – Αντώνης Κουτρουμπής

Μεγάλο Βραβείο Θεάτρου

Καρυοφυλλιά Καραμπέτη

