Η θρυλική ποπ κωμωδία του Άκη Δήμου «Απόψε Τρώμε Στης Ιοκάστης» ανεβαίνει αυτό τον χειμώνα στο νέο θέατρο ΦΙΛΙΠ στην Κυψέλη, σε παραγωγή της εταιρείας Μέθεξης του Χρήστου Τριπόδη.

Η Ιοκάστη Παπαδάμου ετοιμάζει ένα επίσημο οικογενειακό δείπνο για την επιστροφή του γιου της από την Αγγλία. Όμως τίποτα δεν εξελίσσεται όπως το έχει σχεδιάσει. Λίγο πριν από το μεγάλο τραπέζι, δολοφονείται η καλύτερη μανικιουρίστα της γειτονιάς. Και αυτό είναι μόνο η αρχή…

Οικογενειακές παρεξηγήσεις, απρόσμενοι έρωτες, μυστικά, απρόσκλητα φαντάσματα και μια σειρά από απίθανες αποκαλύψεις μετατρέπουν τη βραδιά σε μια καταιγιστική κωμική περιπέτεια.

Μια σύγχρονη, ανατρεπτική ποπ κωμωδία γεμάτη γέλιο, μυστήριο και συνεχείς εκπλήξεις, που καυτηριάζει με ευφυΐα τις εμμονές και τις αντιφάσεις της σύγχρονης ζωής.

Τη σκηνοθεσία υπογράφουν ο Χρήστος Τριπόδης και η Φωτεινή Μπαξεβάνη. Τα σκηνικά είναι του Σταύρου Λίτινα, οι φωτισμοί της Ελένης Κάλτσου, τα κοστούμια του Νίκου Χαρλαύτη, ενώ τη μουσική υπογράφει η Φωτεινή Μπαξεβάνη. Βοηθός σκηνοθέτη είναι η Ελένη Φανδρίδου, ενώ το creative concept ανέλαβε η Grid Fox.

Στην παράσταση πρωταγωνιστούν, με αλφαβητική σειρά, οι Αργύρης Αγγέλου, Γιώργος Γιαννόπουλος, Γιολάντα Καλογεροπούλου, Αγγελική Λάμπρη, Χρήστος Τριπόδης, Σόλωνας Τσούνης, ενώ τον ομώνυμο ρόλο της Ιοκάστης ερμηνεύει η Φωτεινή Μπαξεβάνη.

Η διάρκεια της παράστασης είναι 90 λεπτά.

Πληροφορίες

Θέατρο ΦΙΛΙΠ

Θάσου 11 & Δροσοπούλου, Κυψέλη, Αθήνα

Προπώληση: more.com

Τηλέφωνο: 210 7622034

Ιστότοπος: methexis-productions.com