«Απορρίφθηκε η έφεση του διαφωνούντα Ιρανού κινηματογραφιστή Τζαφάρ Παναχί, ο οποίος είχε καταδικαστεί ερήμην τον Δεκέμβριο σε φυλάκιση ενός έτους για «προπαγάνδα» κατά του κράτους, ανακοίνωσε χθες (7/6) ο συνήγορός του.

Το Επαναστατικό Δικαστήριο της Τεχεράνης, υπό την προεδρία του δικαστή Ιμάν Αφσαρί, επιβεβαίωσε την αρχική ποινή που είχε επιβληθεί σε βάρος του Παναχί, δήλωσε ο δικηγόρος Μοσταφά Νιλί, τον οποίο επικαλείται η εφημερίδα Etemad.

Ο δικαστής αυτός είναι γνωστός για τις βαριές ποινές του σε διαφωνούντες και σε βάρος του έχουν επιβληθεί κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο σκηνοθέτης είχε καταδικαστεί τον Δεκέμβριο σε φυλάκιση ενός έτους για «δραστηριότητες προπαγάνδας» εναντίον του κράτους, μερικούς μήνες αφού είχε κερδίσει τον Χρυσό Φοίνικα στο φεστιβάλ των Καννών για την ταινία του «Ένα απλό ατύχημα».

Απαγορεύεται επίσης να φύγει από το Ιράν για δύο χρόνια, καθώς και να συμμετέχει σε οποιεσδήποτε πολιτικές ή κοινωνικές οργανώσεις, πρόσθεσε ο δικηγόρος του.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η καταδίκη του έχει πολλές αιτίες, κυρίως την «πραγματοποίηση μιας λαθραίας ταινίας» επικριτικής για την εξουσία, την υποστήριξή του σε διαφωνούντες και πολιτικούς κρατουμένους και το γεγονός ότι στήριξε το κίνημα αμφισβήτησης «Γυναίκα, Ζωή, Ελευθερία», που ξέσπασε το 2022 μετά το θάνατο της Μαχσά Αμινί, ο οποίος είχε επέλθει αφού αυτή η νεαρή, κουρδικής καταγωγής γυναίκα είχε τεθεί υπό κράτηση από την αστυνομία.

Ο 65χρονος σκηνοθέτης επέστρεψε στη χώρα του στις 30 Μαρτίου παρά την καταδίκη του, εν μέσω του πολέμου που ξέσπασε από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ISNA.

Είχε ήδη φυλακισθεί δύο φορές στο παρελθόν. Η πρώτη το 2010 για 86 ημέρες, μετά και πάλι για επτά μήνες ανάμεσα στο 2022 και το 2023. Είχε αποφυλακισθεί έπειτα από απεργία πείνας.

Τον Ιανουάριο, ο Τζαφάρ Παναχί είχε καταγγείλει την καταστολή των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων στο Ιράν, η οποία είχε στοιχίσει τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους, σύμφωνα με μη κυβερνητικές οργανώσεις.

Φυσιογνωμία του νέου κύματος του ιρανικού κινηματογράφου, τιμημένος με τη Χρυσή Άρκτο το 2015 στο Βερολίνο για το «Ταξί στην Τεχεράνη», ο κινηματογραφιστής κέρδισε πέρυσι τον Χρυσό Φοίνικα για την ταινία «Ένα απλό ατύχημα», την οποία είχε γυρίσει λαθραία στο Ιράν.

Η ταινία αφηγείται την ιστορία πέντε Ιρανών θυμάτων της βαναυσότητας και της αυθαιρεσίας της Ισλαμικής Δημοκρατίας, οι οποίοι είναι πεπεισμένοι ότι έχουν βάλει στο χέρι έναν από τους παλιούς βασανιστές τους.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ – ΜΠΕ