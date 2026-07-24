Υπάρχουν ταξίδια που απλώς σε μεταφέρουν από έναν τόπο σε έναν άλλο. Υπάρχουν όμως και ταξίδια που σε φέρνουν πιο κοντά στους ανθρώπους, στην ιστορία, στον πολιτισμό και στις αξίες ενός τόπου. Αυτό ακριβώς συνεχίζει να υπηρετεί για τρίτη συνεχόμενη τηλεοπτική χρονιά η δίγλωσση ταξιδιωτική εκπομπή «Αποστολή – MISSION»με τη Κλέλια Χαρίση, τηλεοπτική παραγωγό και παρουσιάστρια της εκπομπής, η οποία επιστρέφει δυναμικά με νέα επεισόδια, νέες συνεργασίες και ακόμη μεγαλύτερη διεθνή εξωστρέφεια.

Η εκπομπή συνεχίζει το ταξίδι της στις τηλεοπτικές οθόνες της Αμερικής (NETV TORONTO), της Αυστραλίας (NEOS KOSMOS) και του Ηνωμένου Βασιλείου (HELLENIC TV), ενώ από τη φετινή σεζόν ανοίγει ένα ακόμη σημαντικό κεφάλαιο με την προβολή της και στη Νότια Ιταλία, μέσα από το τηλεοπτικό δίκτυο TELERAMA, μεταφέροντας την ομορφιά της Ελλάδας σε ένα ακόμη μεγάλο κοινό της Μεσογείου, σε υποτιτλισμό της BCI MEDIA GROUP.

Στην Ελλάδα, η «Αποστολή – MISSION» συνεχίζει την επίσημη συνεργασία της με το ZOUGLA.GR, στο τηλεοπτικό SYROS TV1, και στο επίσημο site της Ένωσης Ευρωπαίων Δημοσιογράφων AEJ (www.aej.gr) ενισχύοντας την προβολή των επεισοδίων και μεταφέροντας στο ελληνικό κοινό ιστορίες που αναδεικνύουν τον πολιτισμό, τον τουρισμό, την επιχειρηματικότητα και κυρίως τους ανθρώπους που αποτελούν την ψυχή κάθε προορισμού

1) ΜΥΚΟΝΟΣ – Η αυθεντική πλευρά ενός παγκόσμιου προορισμού

Η νέα τηλεοπτική σεζόν της «Αποστολή – MISSION» ανοίγει με έναν από τους διασημότερους προορισμούς του κόσμου. Όχι όμως με τη Μύκονο των στερεοτύπων, αλλά με τη Μύκονο της αυθεντικότητας, της ιστορίας, της γαστρονομίας και της βαθιάς κυκλαδίτικης φιλοξενίας.

Οι τηλεθεατές θα συντονιστούν για να απολαύσουν το επεισόδιο:

-ΚΥΡΙΑΚΗ 26/7 στις 19:00 ώρα Ελλάδας (12:00 Καναδά) στη τηλεόραση του ΝETVTORONTO

https://www.netvtoronto.com/

-ΣΑΒΒΑΤΟ 1/8 στις 22:30 ώρα Ελλάδας (20:30 Λονδίνου) στη τηλεόραση του HELLENIC TV

https://www.hellenictv.net/

-ΚΥΡΙΑΚΗ 2/8 στις 19:00 στο SYROSTV1, το μεγάλο τηλεοπτικό κανάλι των Κυκλάδων

-Έπεται ο NEOS KOSMOS https://neoskosmos.com/) Αυστραλίας, η TELERAMA Ιταλίας και τοACTIVENEWS(https://activenews.co.uk/)του Ηνωμένου Βασιλείου.

Το επεισόδιο πραγματοποιήθηκε σε επίσημη συνεργασία με τον Δήμο Μυκόνου, με την πολύτιμη υποστήριξη του Δημάρχου Χρήστου Βερώνη, της Αντιδημάρχου Τουρισμού κυρίας Ελένης Κοντιζά και του Αντιδημάρχου Πολιτισμού Σάκη Αγορογιάννη, οι οποίοι στηρίζουν ουσιαστικά κάθε πρωτοβουλία που προβάλλει το νησί με σεβασμό στην ιστορία, τον πολιτισμό και τους ανθρώπους του.

Η ομάδα της εκπομπής ταξιδεύοντας με την Sea & Sky Travel Agency και την Seajets , φιλοξενήθηκε στο μοναδικό «Mykonos Residence Villas & Suites» στη μαγευτική Μερχιά, μία από τις πιο αυθεντικές και λιγότερο γνωστές περιοχές της Μυκόνου. Εκεί όπου η άγρια φυσική ομορφιά, το απέραντο γαλάζιο και η ηρεμία αποκαλύπτουν μια διαφορετική όψη του νησιού.

Η εγκάρδια φιλοξενία του Γενικού διευθυντή Σταύρου Μπαγιάτη επιβεβαίωσε ότι η πραγματική πολυτέλεια βρίσκεται στην ανθρώπινη ζεστασιά και στη φροντίδα της κάθε λεπτομέρειας.

Σταθερός συνοδοιπόρος της εκπομπής μας παραμένει ο όμιλος Grecotel, ένας όμιλος που εδώ και δεκαετίες υπηρετεί με συνέπεια την αυθεντική ελληνική φιλοξενία, συνδυάζοντας την πολυτέλεια με την παράδοση. Στη Μύκονο, η ξεχωριστή αυτή φιλοσοφία εκφράζεται μέσα από το εμβληματικό Mykonos Blu στην Ψαρρού, αλλά και το ατμοσφαιρικό και ειδυλλιακό MykonosLolita στον Άγιο Σώστη, προσφέροντας εμπειρίες που αναδεικνύουν τη διακριτική κομψότητα και την υψηλή αισθητική του νησιού.

Από τις πιο συγκλονιστικές εμπειρίες του ταξιδιού μας ήταν η πεζοπορία στη μαγευτική περιοχή της Μερχιάς, μαζί με την εξαιρετική ομάδα Mykonos Hiking και την επικεφαλής της, Έβη Σαντοριναίου. Ένα ταξίδι που δεν ήταν απλώς μια διαδρομή στη φύση, αλλά μια βιωματική κατάδυση στη μνήμη και στην αυθεντική ψυχή της Μυκόνου.

Ακολουθώντας αρχαία μονοπάτια, ανάμεσα σε ξερολιθιές, αρωματικά βότανα και το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου, ανακαλύψαμε μια Μύκονο που ελάχιστοι επισκέπτες γνωρίζουν καταλήγοντας σιωπηλά σε ιστορίες μόχθου και αξιοπρέπειας…στα πέτρινα σπίτια των μεταλλωρύχων.

Το ταξίδι συνεχίστηκε με μια μοναδική εμπειρία προς την ιερή Δήλο, μέσα από τη συνεργασία με τη Delos Tours. Η επίσκεψη στον σπουδαιότερο ίσως αρχαιολογικό χώρο του Αιγαίου αποτέλεσε μια βαθιά βιωματική εμπειρία. Εκεί όπου, σύμφωνα με τη μυθολογία, γεννήθηκαν ο Απόλλωνας και η Άρτεμις, η ιστορία συναντά την πνευματικότητα και η ελληνική πολιτιστική κληρονομιά αποκαλύπτει τη διαχρονική της δύναμη. Εδώ αναπτύχθηκε ένα από τα σημαντικότερα πνευματικά, θρησκευτικά και εμπορικά κέντρα της αρχαιότητας. Κάθε κίονας, κάθε ψηφιδωτό, κάθε λιθόστρωτο μονοπάτι αφηγείται μια ιστορία αιώνων, υπενθυμίζοντας ότι η Ελλάδα δεν είναι μόνο ένας τόπος απαράμιλλης φυσικής ομορφιάς, αλλά και το λίκνο ενός πολιτισμού που συνεχίζει να φωτίζει την ανθρωπότητα.

Ιδιαίτερη θέση στο αφιέρωμα κατέχει και η Άνω Μερά, με τον αυθεντικό χαρακτήρα της και την πνευματική της παράδοση. Εκεί, η κάμερα της εκπομπής επισκέπτεται τον πατερ Αλέξιο και την εμβληματική Μονή Παναγίας Τουρλιανής, ένα από τα σημαντικότερα μοναστήρια των Κυκλάδων, αναδεικνύοντας την πλούσια θρησκευτική και πολιτιστική κληρονομιά του νησιού.

Χάρη στις ιδανικές ανεμολογικές συνθήκες και στα κρυστάλλινα νερά του Αιγαίου, το νησί των ανέμων έχει εξελιχθεί σε έναν από τους σημαντικότερους προορισμούς για το kitesurfing και τα θαλάσσια αθλήματα διεθνώς, προσελκύοντας κάθε χρόνο αθλητές και λάτρεις της περιπέτειας από όλο τον κόσμο.

Η DPC Mykonos συνέβαλε πρόσφατα στη φιλοξενία του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Kitesurfing, επιβεβαιώνοντας ότι το νησί διαθέτει όλες τις προϋποθέσεις για να διοργανώνει γεγονότα παγκόσμιας εμβέλειας, που ενισχύουν τον αθλητισμό, τον ποιοτικό τουρισμό και τη διεθνή εικόνα της Μυκόνου.

Σε έναν κόσμο όπου η τεχνολογία και οι σύγχρονες μεταφορές αλλάζουν διαρκώς τον τρόπο που ταξιδεύουμε, υπάρχουν επαγγέλματα που κινδυνεύουν να χαθούν μαζί με τις ιστορίες που κουβαλούν. Ένα από αυτά είναι η παραδοσιακή λάντζα, ένα κομμάτι της ναυτικής παράδοσης της Μυκόνου που δεν αποτελεί απλώς μέσο μεταφοράς, αλλά μια αυθεντική εμπειρία, άρρηκτα συνδεδεμένη με την ταυτότητα του νησιού.

Τη μοναδική αυτή πλευρά της Μυκόνου είχαμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε μέσα από τον πρόεδρο των Λεμβούχων Πλατύ Γιαλού, κ. Νίκο Γρύμπλα,, έναν άνθρωπο που υπηρετεί με αγάπη και αφοσίωση την τέχνη και την παράδοση της λάντζας. Με τη ζεστή φιλοξενία και τις γνώσεις του, μας ταξίδεψε στις μαγευτικές νότιες ακτές του νησιού, αποκαλύπτοντάς μας έναν κόσμο που δύσκολα γνωρίζει ο συνηθισμένος επισκέπτης.

Η θαλάσσια εμπειρία ολοκληρώθηκε με μια μοναδική VIP ιστιοπλοϊκή εξόρμηση με τη Mykonos Sailing, χαρίζοντας με τη καπετάνισα της καρδιάς μας Τατιάνα Αγοραστή εικόνες από κρυφούς κολπίσκους, σμαραγδένια νερά και τη μαγεία του Αιγαίου. Οι εκλεκτές γαστρονομικές δημιουργίες που απολαύσαμε πάνω στο σκάφος αποτέλεσαν μία ακόμη ξεχωριστή στιγμή του ταξιδιού, αποδεικνύοντας πως η φιλοξενία στη Μύκονο είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.

Ξεχωριστή θέση στο επεισόδιο κατέχει και η συνεργασία με το εμβληματικό Tropicana Beach Club, έναν από τους πιο γνωστούς καλοκαιρινούς προορισμούς της Μεσογείου, όπου η ζωντάνια, η μουσική και η ενέργεια της Μυκόνου αποτυπώνονται με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο. Παράλληλα, το εστιατόριο Baladaya μάς ταξίδεψε γευστικά μέσα από δημιουργικές προτάσεις που συνδυάζουν την ελληνική και τη μεσογειακή κουζίνα με σύγχρονη αισθητική.

Η γαστρονομική περιήγηση συνεχίστηκε στο ιστορικό Mediterraneo με τον Lucaνα μας υποδέχεται , ένα από τα πλέον καταξιωμένα ιταλικά εστιατόρια του νησιού, όπου η υψηλή ποιότητα, η αυθεντική μεσογειακή γεύση και η διαχρονική κομψότητα αποτελούν σημείο αναφοράς για κάθε επισκέπτη της Μυκόνου.

Η «Αποστολή – MISSION» περιηγήθηκε επίσης στα γραφικά σοκάκια της Χώρας, στους εμβληματικούς ανεμόμυλους, στη θρυλική Μικρή Βενετία, αλλά και στην ιστορική Παναγία Παραπορτιανήμετον Πρωτοπρεσβύτερο Πέτρο Μαραγκό ναμας υποδέχεται στα εβληματικά εκκλησιαστικά μνημεία της Ελλάδας, που αποτελεί ζωντανό σύμβολο της κυκλαδίτικης αρχιτεκτονικής.

Μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές της Αποστολής μας ήταν η γνωριμία και η ξενάγηση από την κυρία Άννα Μπατή, απόγονο της ηρωίδας της Ελληνικής Επανάστασης Μαντώς Μαυρογένους.

Μέσα από τις αφηγήσεις της, η ιστορία έπαψε να είναι μια σειρά από χρονολογίες και γεγονότα• έγινε μια ζωντανή εμπειρία, γεμάτη πρόσωπα, μνήμες και συναισθήματα.

Και φυσικά, καμία περιήγηση στη Μύκονο δεν θα μπορούσε να ολοκληρωθεί χωρίς τη συνάντηση με τον πιο αγαπημένο «κάτοικο» του νησιού: τον θρυλικό πελεκάνο, το διαχρονικό σύμβολο της Μυκόνου. Τον συναντήσαμε να περιδιαβαίνει ατάραχος τα λευκά σοκάκια της Χώρας, ανάμεσα στους επισκέπτες, σαν να τους καλωσορίζει ο ίδιος στο νησί. Για λίγες στιγμές περπατήσαμε δίπλα του, παρακολουθώντας αυτό το μοναδικό πλάσμα να κινείται με τη φυσική του αρχοντιά, θυμίζοντάς μας πως η πραγματική ταυτότητα της Μυκόνου δεν βρίσκεται μόνο στα κοσμοπολίτικα τοπία της, αλλά και στα μικρά σύμβολα που έχουν γίνει κομμάτι της ιστορίας και της ψυχής της.

Η κινηματογραφική δύση της Μυκόνου…είναι από εκείνες τις στιγμές που δύσκολα περιγράφονται με λόγια.

Στα δεξιά μας απλώνεται η ρομαντική Μικρή Βενετία, με τα ιστορικά σπίτια να ακουμπούν σχεδόν πάνω στα κύματα. Στα αριστερά, οι εμβληματικοί ανεμόμυλοι της Μυκόνου, φωτισμένοι από τις τελευταίες χρυσές ακτίνες του ήλιου, στέκονταν αγέρωχοι, σαν σιωπηλοί φύλακες της ιστορίας του νησιού.

Μπροστά μας, ο ορίζοντας γινόταν ένας ζωντανός πίνακας ζωγραφικής. Το γαλάζιο του Αιγαίου μεταμορφώνεται σε αποχρώσεις χρυσού, πορτοκαλί και βαθύ κόκκινου, ενώ κάθε γουλιά από το υπέροχο cocktail του BAOS συνόδευει αυτή τη μοναδική εμπειρία, όπου η γεύση, η αισθητική και η συγκίνηση ενώνονταν σε μία μόνο στιγμή.

Η κάμερα της εκπομπής κατέγραψε τις μοναδικές στιγμές από τα φημισμένα Παραπορτιανά, έναν από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς θεσμούς της Μυκόνου, όπου οι παραδοσιακοί κυκλαδίτικοι χοροί, οι τοπικές φορεσιές, οι μουσικές και τα έθιμα ζωντάνεψαν μπροστά στα μάτια μας, μεταφέροντας τον επισκέπτη στην αυθεντική πολιτιστική ταυτότητα του νησιού.

Το ταξίδι κορυφώθηκε με μια σπουδαία μουσική βραδιά, αφιερωμένη στον κορυφαίο Έλληνα συνθέτη Γιώργο Χατζηνάσιο, σε μια συναυλία υψηλού καλλιτεχνικού επιπέδου που ανέδειξε τη δύναμη της ελληνικής μουσικής δημιουργίας με τη παρουσιάστρια της εκπομπής μας Κλέλια Χαρίση να συμμετέχει ως η βασική ποιήτρια της βραδιάς, χαρίζοντας μέσα από τους στίχους και την ποιητική της παρουσία μια ακόμη διάσταση σε αυτή τη μοναδική πολιτιστική συνάντηση.

Με αυτή την εικόνα, η «Αποστολή – MISSION» αποχαιρετά τη Μύκονο, έχοντας ανακαλύψει όχι μόνο έναν τόπο μοναδικής φυσικής ομορφιάς, αλλά έναν ζωντανό πολιτισμό που εξακολουθεί να συγκινεί και να εμπνέει ολόκληρο τον κόσμο.

2) ΑΤΤΙΚΗ & ΑΙΓΙΝΑ – εκεί όπου η ιστορία συναντά τη γαλήνη

Επόμενος σταθμοί η αθέατη πλευρά της Αττικής και η πανέμορφη Αίγινα, ένα νησί που δεν χρειάζεται υπερβολές για να σε κερδίσει. Η ιστορία του, οι άνθρωποί του και η ανεπιτήδευτη ομορφιά του δημιουργούν ένα ταξίδι γεμάτο συναίσθημα.

Η αποστολή ξεκίνησε με το ταξίδι της ομάδας μέσω της Aegina Ferries, όπου ήδη από την αναχώρηση ο επισκέπτης αντιλαμβάνεται πως το πέρασμα στον Αργοσαρωνικό είναι μέρος της εμπειρίας και όχι απλώς μία μετακίνηση.

Μετά τη μαγευτική Μύκονο, η «Αποστολή – MISSION» δρομολογεί επίσημα τα επόμενα τηλεοπτικά της γυρίσματα στην Αττική και την ιστορική Αίγινα, έναν προορισμό που συνδυάζει μοναδικά τον πολιτισμό, την πνευματικότητα, τη ναυτική παράδοση και τη διαχρονική ελληνική φιλοξενία.

Μόλις μία ανάσα από την Αθήνα, η Αίγινα, η πρώτη πρωτεύουσα του νεοσύστατου ελληνικού κράτους, «το νησι των Καλλιτεχνών»(Νίκος Καζαντζάκης, Κατερίνα Αγγελάκη Ρουκ, Γιάννης Μόραλης, Νίκος Νικολάου, κ.α) αποτελεί ένας τόπος με βαθιές ιστορικές ρίζες και σημαντική πολιτιστική κληρονομιά.

Ανάμεσα στη νέα γενιά των καλλιτεχνών είναι και η εξαιρετική σχεδιάστρια κοσμημάτων TINA KOTSONI jewelryη οποία μας συντροφεύει!

Από τον επιβλητικό Ναό της Αφαίας, έναν από τους σπουδαιότερους δωρικούς ναούς της Ελλάδας, μέχρι τα γραφικά σοκάκια, τα νεοκλασικά κτίρια και τα παραδοσιακά ψαροχώρια της, κάθε γωνιά του νησιού αφηγείται τη δική της ιστορία.

Ξεχωριστή θέση στην καρδιά της Αίγινας κατέχει η βαθιά θρησκευτική της παράδοση. Το Ιερό Ησυχαστήριο του Αγίου Νεκταρίου, ένα από τα μεγαλύτερα και σημαντικότερα ορθόδοξα προσκυνήματα της χώρας, αποτελεί τόπο πίστης και εσωτερικής γαλήνης, προσελκύοντας κάθε χρόνο χιλιάδες προσκυνητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Εκεί, η κατάνυξη και η πνευματικότητα συναντούν τη σιωπή και τη δύναμη της προσευχής.

Ιδιαίτερη θέση στο αφιέρωμά μας κατέχει η εξαιρετική φιλοξενία της κας Αικατερίνης Ρόβη, στη μοναδική «Villa Marini»! Χτισμένη σε προνομιακή θέση, ψηλά πάνω από τη Χώρα, η βίλα προσφέρει μια πανοραμική θέα που αγκαλιάζει σχεδόν ολόκληρη την Αίγινα και τον αργοσαρωνικό ορίζοντα. Η κομψή αρχιτεκτονική, η διακριτική πολυτέλεια, η απόλυτη ηρεμία και η ζεστή φιλοξενία δημιουργούν μια εμπειρία που ξεπερνά την έννοια της διαμονής και μετατρέπεται σε μια αυθεντική εμπειρία ευεξίας και χαλάρωσης.

Και φυσικά, κανείς δεν μπορεί να μιλήσει για την Αίγινα χωρίς να αναφερθεί στον μεγαλύτερο γαστρονομικό της θησαυρό: το περίφημο Φιστίκι Αιγίνης Π.Ο.Π., ένα προϊόν που έχει κατακτήσει τη διεθνή αναγνώριση για την εξαιρετική του ποιότητα, το μοναδικό άρωμα και τη χαρακτηριστική του γεύση.

Οι φιστικεώνες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του τοπίου και της ζωής του νησιού εδώ και δεκαετίες. Πίσω από κάθε καρπό κρύβονται η γνώση, η επιμονή και η αγάπη των ανθρώπων της Αίγινας, που συνεχίζουν με σεβασμό να καλλιεργούν έναν από τους σημαντικότερους καρπούς της ελληνικής γης.

Στις μετακινήσεις μας στο νησί είχαμε συνοδοιπόρο τη”FlexCar”, που με τη φιλοσοφία της ευέλικτης μίσθωσης αυτοκινήτου προσφέρει άνεση, αξιοπιστία και ελευθερία κινήσεων, καλύπτοντας ιδιώτες και επαγγελματίες με λύσεις προσαρμοσμένες στις σύγχρονες ανάγκες μετακίνησης.

Η Αίγινα…. ένα νησί με σπουδαία ιστορία, βαθιά πνευματικότητα, αυθεντικές γεύσεις, ανθρώπους που σε υποδέχονται σαν φίλο και τοπία που σε κάνουν να θέλεις να επιστρέψεις ξανά και ξανά.

Γιατί κάθε τόπος έχει τη δική του ιστορία. Και η Αίγινα έχει αμέτρητες ιστορίες να διηγηθεί.

3) Βρυξέλλες – Εκεί όπου η Ελλάδα συναντά την Ευρώπη

Η νέα τηλεοπτική σεζόν αποκτά έντονο ευρωπαϊκό χαρακτήρα με ένα ξεχωριστό τηλεοπτικό επεισόδιο το Νοέμβρη στις Βρυξέλλες, την καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μία από τις σημαντικότερες κοιτίδες του Ελληνισμού της Διασποράς.

Μέσα από την επίσημη συνεργασία με τον Φίλιππο Κοτσαρίδη, πρόεδρό της Ελληνικής Κοινότητας Βρυξελλών, η εκπομπή αναδεικνύει το έργο, την καθημερινότητα και την πολύτιμη προσφορά της ελληνικής ομογένειας, η οποία διατηρεί ζωντανή την ελληνική γλώσσα, τον πολιτισμό και τις παραδόσεις στο κέντρο της Ευρώπης.

Ο κος Κοτσαρίδης… οικονομολόγος, φοροτεχνικός, σύμβουλος επιχειρήσεων και επικεφαλής του νέου γραφείου «Η Ευρώπη για την Καβάλα», είναι ένας άνθρωπος που έχει αφιερώσει το έργο του στην ενότητα και την εξωστρέφεια του απόδημου Ελληνισμού. Με τις πρωτοβουλίες και τις δράσεις του ενισχύει διαρκώς τους δεσμούς των Ελλήνων του Βελγίου με την πατρίδα, προβάλλοντας τον ελληνικό πολιτισμό και δημιουργώντας γέφυρες συνεργασίας ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

Ξεχωριστό ρόλο στην πραγματοποίηση του επεισοδίου έχει ο Ευρωβουλευτής Βαγγέλης Μεϊμαράκης, ο οποίος, μαζί με την ομάδα των συνεργατών του (Δημήτρη Κρεμλής, Αφροδίτη Γρίβα, Ελένη Ξενάκη), υποδέχεται την «Αποστολή – MISSION» στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ανοίγοντας τις πόρτες των ευρωπαϊκών θεσμών και αναδεικνύοντας τον ουσιαστικό ρόλο της Ελλάδας στη διαμόρφωση του ευρωπαϊκού γίγνεσθαι.

Ο κος Βαγγέλης Μεϊμαράκης, μια προσωπικότητα με μακρά δημόσια διαδρομή και ενεργό παρουσία στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Ως μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Επιτροπών Εξωτερικών Υποθέσεων και Ασφάλειας και Άμυνας, συμβάλλει στον ευρωπαϊκό διάλογο για ζητήματα στρατηγικής σημασίας, εκπροσωπώντας την Ελλάδα στην καρδιά της Ευρώπης.

Με την πολύτιμη υποστήριξη του ίδιου και της ομάδας των συνεργατών του, η «Αποστολή – MISSION» θα έχει την ευκαιρία να παρουσιάσει στο διεθνές τηλεοπτικό κοινό το έργο των ευρωπαϊκών θεσμών, αναδεικνύοντας τον ουσιαστικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελλάδα στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών εξελίξεων.

Η παρουσία του κ. Μεϊμαράκη, σε συνδυασμό με τη συνεργασία του προέδρου της Ελληνικής Κοινότητας Βρυξελλών, Φίλιππου Κοτσαρίδη, καθώς και του Επιτρόπου Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολου Τζιτζικώστα, δημιουργεί τρεις ισχυρούς πυλώνες που θα στηρίξουν ένα ξεχωριστό τηλεοπτικό αφιέρωμα.

Στόχος της εκπομπής δεν είναι μόνο να παρουσιάσει τις Βρυξέλλες ως την πρωτεύουσα της Ευρώπης, αλλά να αναδείξει τη ζωντανή και δυναμική παρουσία του Ελληνισμού, να φωτίσει τις πρωτοβουλίες που ενώνουν την Ελλάδα με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και να χτίσει ακόμη πιο ισχυρές γέφυρες ανάμεσα στην ελληνική ομογένεια, τον φιλελληνισμό και τη μητέρα πατρίδα.

«Γιατί όταν οι άνθρωποι συνεργάζονται με κοινό όραμα, η Ελλάδα μπορεί να έχει μια δυνατή, σύγχρονη και δημιουργική φωνή στην καρδιά της Ευρώπης».

4) ΑΠΟΥΛΙΑ, εκεί όπου η ιστορία συναντά τη θάλασσα και η Μεσόγειος μιλά με δύο γλώσσες, αλλά μία καρδιά.

Η Απουλία, η γη της Μεγάλης Ελλάδας, είναι ένας από αυτούς τους τόπους. Εκεί όπου η πέτρα αφηγείται ιστορίες αιώνων, οι ελαιώνες αγκαλιάζουν τον ορίζοντα και η Μεσόγειος ενώνει δύο λαούς με κοινές μνήμες, κοινές αξίες και κοινή ψυχή.

Με ιδιαίτερη τιμή, η «ΑΠΟΣΤΟΛΗ – MISSION» ταξιδεύει στη Νότια Ιταλία, εγκαινιάζοντας μια σπουδαία επίσημη συνεργασία με τη Δήμαρχο του Lecce,Adriana Poli Bortone, καθώς και με τους Δημάρχους της Galatina και του Taranto.

Μέσα από τις εικόνες και τις αφηγήσεις της εκπομπής μας, οι τηλεθεατές στην Ελλάδα και σε ολόκληρη την ελληνική ομογένεια θα γνωρίσουν αυθεντικούς ανθρώπους, ιστορικούς τόπους και μοναδικές εμπειρίες, προβάλλοντας έναν προορισμό που συνδέει αρμονικά το χθες με το σήμερα.

Η Κλέλια Χαρίση, συνεχίζει να υπηρετεί τον πολιτισμό, τον τουρισμό και τη διεθνή συνεργασία, χτίζοντας γέφυρες επικοινωνίας και αναδεικνύοντας τόπους που αξίζει να γνωρίσει ο κόσμος.

Μια αποστολή με προορισμό τον άνθρωπο

Η «Αποστολή – MISSION» δεν είναι απλώς μία ταξιδιωτική εκπομπή. Είναι μια τηλεοπτική διαδρομή που ενώνει πολιτισμούς, προβάλλει τον τουρισμό με ουσία, αναδεικνύει την επιχειρηματικότητα, τον εθελοντισμό, την ιστορία και τους ανθρώπους που κάνουν κάθε τόπο μοναδικό.

Με κινηματογραφική αισθητική, υψηλού επιπέδου παραγωγή και σεβασμό στην πολιτιστική ταυτότητα κάθε περιοχής, η εκπομπή συνεχίζει να λειτουργεί ως ένας άτυπος πρεσβευτής της Ελλάδας στο εξωτερικό προάγωντας πολιτιστική διπλωματία…δημιουργώντας γέφυρες επικοινωνίας ανάμεσα στη χώρα μας και τον παγκόσμιο ελληνισμό.

Για τρίτη συνεχόμενη τηλεοπτική χρονιά, η «Αποστολή – MISSION» συνεχίζει το ταξίδι της..

Γιατί… Όραμά μας είναι:

Να μετατρέψουμε το Ταξίδι μας σε…Βίωμα!

Γιατί απλά ΑΠΟΣΤΟΛΗ μας σε κάθε ΤΟΠΟ

Είναι… Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ!!!