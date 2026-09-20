Με την Κατερίνα Στανίση να ξεσηκώνει το κοινό και το θέατρο να πλημμυρίζει από μουσική, τραγούδια, συγκίνηση και αυθεντικό λαϊκό συναίσθημα, πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2026 η επίσημη πρεμιέρα της παράστασης «Αυτή η νύχτα μένει» στην Αθήνα. Η μεγάλη παραγωγή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος γνώρισε θερμή υποδοχή στο Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας», όπου το κοινό κατέκλυσε την αίθουσα και χάρισε στους συντελεστές ένα ενθουσιώδες χειροκρότημα.

Τα φώτα, ο ρυθμός, οι ερμηνείες και η ενέργεια του θιάσου μετέφεραν στη σκηνή τον παλμό της ελληνικής νύχτας και μιας ολόκληρης εποχής, σε μια βραδιά γεμάτη ένταση, συναίσθημα και ξεχωριστές στιγμές. Ανάμεσά τους, η guest star εμφάνιση της Κατερίνας Στανίση αποτέλεσε μία από τις κορυφαίες στιγμές της βραδιάς, με την αγαπημένη ερμηνεύτρια να παρασύρει τους θεατές και να αποσπά θερμό χειροκρότημα.

Την πρεμιέρα τίμησαν με την παρουσία τους εκπρόσωποι του πολιτικού, καλλιτεχνικού και δημοσιογραφικού κόσμου, καθώς και πλήθος θεατών, δημιουργώντας μια ιδιαίτερα λαμπερή ατμόσφαιρα στο ιστορικό θέατρο της Αθήνας.

Με πρωταγωνιστή τον Παναγιώτη Πετράκη και ένα σύνολο ταλαντούχων ηθοποιών, χορευτών και μουσικών, η παράσταση ζωντάνεψε την ένταση, το πάθος και τις ιστορίες της νυχτερινής διασκέδασης, μεταφέροντας το κοινό σε έναν κόσμο όπου το τραγούδι, ο έρωτας, η μοναξιά, οι ανθρώπινες σχέσεις και τα όνειρα συναντούν τη σκληρή πραγματικότητα.

Ιδιαίτερη θέση στην παράσταση έχει ο Δημήτρης Παπάζογλου, ο οποίος εμφανίζεται σε έναν ξεχωριστό ρόλο-έκπληξη, ενώ επί σκηνής συμμετέχει και ο ίδιος ο συγγραφέας του έργου, Θάνος Αλεξανδρής, προσθέτοντας μια ιδιαίτερη διάσταση στη θεατρική μεταφορά της προσωπικής του ιστορίας.

Ξεχωριστή ήταν και η παρουσία του διακεκριμένου δημοσιογράφου Γιώργου Κουβαρά, ο οποίος συμμετείχε στη βραδιά, προσθέτοντας τη δική του νότα σε μια πρεμιέρα που συνδύασε θέατρο, μουσική και ζωντανή ψυχαγωγία.

Στο φινάλε, το κοινό επιφύλαξε ένα θερμό και παρατεταμένο χειροκρότημα στους ηθοποιούς, τους μουσικούς, τους χορευτές και όλους τους συντελεστές της παράστασης, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική υποδοχή της παραγωγής στην Αθήνα.

Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του ΚΘΒΕ, Αστέριος Πελτέκης, υπογράφει τη σκηνοθεσία και τη θεατρική διασκευή του μυθιστορήματος του Θάνου Αλεξανδρή, μεταφέροντας στη σκηνή έναν κόσμο γεμάτο εικόνες, πρόσωπα και ιστορίες από τη νυχτερινή ζωή της Ελλάδας. Τη μουσική και την πρωτότυπη σύνθεση υπογράφει ο σπουδαίος δημιουργός Σταμάτης Κραουνάκης.

Τη σκηνική ατμόσφαιρα συμπληρώνουν τα σκηνικά της Φρόσως Λύτρα, τα κοστούμια του Νίκου Χαρλαύτη, οι χορογραφίες του Δημήτρη Παπάζογλου και οι φωτισμοί του Στέλιου Τζολόπουλου. Όλα τα επιμέρους στοιχεία συνθέτουν έναν ζωντανό σκηνικό κόσμο, που αναβιώνει με ρεαλισμό αλλά και τρυφερότητα την αισθητική των νυχτερινών κέντρων των δεκαετιών του ’80 και του ’90.

Μέσα από τη δυναμική συνάντηση θεάτρου και ζωντανής μουσικής, το «Αυτή η νύχτα μένει» φωτίζει τους ανθρώπους πίσω από τα φώτα της νύχτας, τις σχέσεις τους, τα πάθη, τα όνειρα και τις αντιφάσεις τους. Είναι μια ιστορία για όσους έζησαν στα όρια, για εκείνους που αγάπησαν χωρίς μέτρο και για ανθρώπους που πλήρωσαν το τίμημα των επιλογών τους.

Το «Αυτή η νύχτα μένει» λειτουργεί τελικά ως μια μουσικοθεατρική ωδή σε μια εποχή που μπορεί να έχει περάσει, αλλά εξακολουθεί να ζει μέσα από τα τραγούδια, τις αναμνήσεις και τις ιστορίες των ανθρώπων της. Γιατί, όσο κι αν αλλάζουν οι εποχές, κάποιες νύχτες δεν μένουν ποτέ πραγματικά πίσω — μένουν στη μνήμη μας για πάντα.

Η παραγωγή «Αυτή η νύχτα μένει» θα παρουσιάζεται στο Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας» έως την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου.

Σημείωμα σκηνοθέτη

H επόμενη πρεμιέρα μας για το Βασιλικό Θέατρο- μετά τη Θελεστίνα -αφορά σε ένα ακόμα λογοτεχνικό κείμενο που έχω την χαρά να υπογράφω την θεατρική του απόδοση και τη σκηνοθεσία: «Αυτή η νύχτα μένει». Αποτελεί ένα θεατρικό εγχείρημα βασισμένο στο βιβλίο του Θάνου Αλεξανδρή, που εκδόθηκε το 1994. Πρόκειται για ένα «ταξίδι» στη νυχτερινή διασκέδαση, κυρίως της ελληνικής επαρχίας, κατά την περίοδο της μεταπολίτευσης εστιάζοντας στη δεκαετία του 1980.

Αποτελεί προσωπική χαρά και τιμή μου η εμπιστοσύνη του συγγραφέα για τη θεατρική απόδοση του έργου του, το οποίο μετρά ήδη επιτυχημένες μεταφορές στον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Η ομώνυμη ταινία του Νίκου Παναγιωτόπουλου, απέσπασε το δεύτερο βραβείο ταινίας μυθοπλασίας στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης ενώ η τηλεοπτική μεταφορά γνώρισε μεγάλη επιτυχία και έτυχε αξιομνημόνευτης υποδοχής από το κοινό.

Με αφορμή την «πολυτάραχη» ζωή του συγγραφέα και την εμπειρία του ως τραγουδιστή και showman στα νυχτερινά κέντρα της επαρχίας, «ταξιδεύουμε» μέσα από τις προσωπικές του μαρτυρίες, «γνωρίζουμε» τα πρόσωπα που συνάντησε και τον στιγμάτισαν, απολαμβάνουμε τις γλαφυρές αφηγήσεις που σκιαγραφούν περίτεχνα την κοινωνική πραγματικότητα της επαρχίας μέσα από τα νυχτερινά κέντρα διασκέδασης τα γνωστά σε όλους «σκυλάδικα». Μια γλυκιά σύνδεση του τότε με το τώρα. Η μνήμη του ήρωα, με αφορμή μια συνέντευξη που αποσκοπεί στην έκδοση ενός βιβλίου, ξεπηδά βγάζοντας στην επιφάνεια λέξεις, αισθήσεις, άφθονο λαϊκό τραγούδι, χορό στην πίστα αλλά και επάνω στα τραπέζια, «καψούρες», λουλούδια, πιάτα και άφθονο αλκοόλ!!! Όλη η λαγνεία της νύχτας με το άρωμα μιας άλλης εποχής.

Στην παράστασή μας στο ΚΘΒΕ υπάρχουν πολλά σημεία που μου δίνουν χαρά και στα οποία θα ήθελα να σταθώ. Κατ’ αρχάς στην ουσιαστικότατη συμβολή του Σταμάτη Κραουνάκη, ο οποίος υπογράφει το σύνολο της μουσικής της παράστασης με πρωτότυπες συνθέσεις και υφιστάμενα λατρεμένα τραγούδια, αλλά και σε όλους τους άξιους καλλιτεχνικούς συνεργάτες που υπηρέτησαν το όραμα της συγκεκριμένης παραγωγής. Μια ακόμα ευτυχή συγκυρία αποτελεί η σύνθεση αυτού του υπέροχου θιάσου. Με κεντρικό άξονα τον Παναγιώτη Πετράκη στον ρόλο του «Ήρωα», τον συγγραφέα – performer Θάνο Αλεξανδρή κα τον αγαπημένο μας Δημήτρη Παπάζογλου σε ρόλους έκπληξη, το ανσάμπλ ολοκληρώνουν σπουδαίοι ερμηνευτές – ηθοποιοί και εξαιρετικοί χορευτές σε μια μοναδική συνεύρεση.

Σας περιμένουμε λοιπόν, να αφεθείτε στη μαγεία της «νύχτας» και να ταξιδέψετε μαζί μας. Να τραγουδήσετε, να «μερακλώσετε», να μελαγχολήσετε, να θυμηθείτε, να νιώσετε, αλλά πάνω απ΄ όλα να διασκεδάσετε. Γιατί «Αυτή η νύχτα μένει» … για να σας κρατήσει ξύπνιους μέχρι το πρωί. Μια νύχτα που στενάζει, ονειρεύεται, φαλτσάρει, «πλακώνεται», «ξοδεύεται» στα «μαγαζιά» κάθε επαρχιακής πόλης. Είναι η δική μας νύχτα στο ΚΘΒΕ, το ΘΕΑΤΡΟ σας, που είναι ΞΑΝΑ, ΜΑΖΙ και ΠΑΝΤΟΥ!!

Αστέριος Πελτέκης

Καλλιτεχνικός Διευθυντής ΚΘΒΕ

Συντελεστές

Θεατρική απόδοση -Σκηνοθεσία: Αστέριος Πελτέκης, Πρωτότυπη σύνθεση- Μουσική επιμέλεια: Σταμάτης Κραουνάκης, Εικαστική σύνθεση και εγκατάσταση: Φρόσω Λύτρα, Κοστούμια: Νίκος Χαρλαύτης, Χορογραφίες: Δημήτρης Παπάζογλου, Φωτισμοί: Στέλιος Τζολόπουλος, Βοηθός φωτιστής: Στάθης Φρούσσος*, Ενορχήστρωση- Μουσική διδασκαλία: Πάνος Κοσμίδης, Videosvisuals: Γρηγόρης Αποστολόπουλος DADA ART, Βοηθός σκηνοθέτη: Εύη Σαρμή, Συνεργάτις σκηνογράφος ενδυματολόγος: Δανάη Πανά, Βοηθός μουσικής διδασκαλίας: Παναγιώτης Μπάρλας, Βοηθός χορογράφου: Αναστασία Κελέση,Οργάνωση παραγωγής: Αλέξης Τζίμας, Φωτογραφίες: MikeRafail | Thatlongblackcloud

*βοηθός σκηνογράφου-ενδυματολόγου στο πλαίσιο πρακτικής άσκησης: Χριστίνα Γεωργιάδου

Διανομή: Nίνα Ακτύπη (Λέλα Μοντέλα, Μπαλέτο ‘Ηρωα, Λόλα, Κυρία στο τηλέφωνο,Λουλουδού, Πελάτισσα σε νυχτερινά κέντρα), Θάνος Αλεξανδρής (Μετρ, Οδηγός ταξί, Οδηγός Κτελ, Μπάρμαν, Τραγουδιστής), Αντώνης Αντωνάκος(Μπράβος Ρίτας, Μεθυσμένος πελάτης, Πελάτης βιντεοκλάμπ, Αφεντικό νυχτερινού κέντρου, Πελάτης σε νυχτερινά κέντρα), Εύα Βάρσου (Δημοσιογράφος), Νίκος Γεωργάκης (Κύριος Σούλης, Πελάτης σε νυχτερινά κέντρα, Ρεσεψιονίστας Ξενοδοχείου, Σουβλατζής), Θανάσης Δισλής(Τηλεπαρουσιαστής, Καφετζής, Άντρας στα Τρίκαλα, Κομπέρ, Πελάτης σε νυχτερινά κέντρα, Σερβιτόρος σε νυχτερινά κέντρα), Ζωή Ευθυμίου (Φανή Βλάχα, Μπαλέτα ‘Ηρωα, Σερβιτόρα σε νυχτερινά κέντρα, Λουλουδού, Κοπέλα στο τηλέφωνο, Πελάτισσα σε νυχτερινά κέντρα), Χριστίνα Ζαχάρωφ (Άννα Λάβα, Πελάτισσα σε νυχτερινά κέντρα, Λουλουδού, Άννα, Στέλλα, Γραμματέας Αλεπουδέλη), Στέλιος Καλαϊτζής (Αφεντικό νυχτερινού κέντρου Gigi, Σερβιτόρος σε νυχτερινά κέντρα, Πελάτης σε νυχτερινά κέντρα, Άντρας στα Τρίκαλα), Σοφία Καλεμκερίδου(Ρίτα, Νίτσα, Πελάτισσα σε νυχτερινά κέντρα, Λουλουδού, Φρόσω), Γιάννης Καραμφίλης(Παυλάρας, Μουσικός σε νυχτερινά κέντρα, Σκηνοθέτης σε ακρόαση, Πελάτης σε νυχτερινά κέντρα), Θάνος Κοντογιώργης(Σερβιτόρος καφενείου, Αλεπουδέλης, Τζέλλας, Μπράβος, Πελάτης σε νυχτερινά κέντρα), Χριστίνα Κωνσταντινίδου (Λίτσα, Μπαλέτο Μάριου και ‘Hρωα, Κυρία Κούλα, Κυρία στο τηλέφωνο, Σύζυγος μαγαζάτορα, Βοηθός μόδιστρου, Λουλουδού), Χρήστος Μαστρογιαννίδης(Νώντας, Μουσικός σε νυχτερινά κέντρα, Θαμώνας Καφενείου, Σερβιτόρος σε νυχτερινά κέντρα, Μπάρμαν, Φαντάρος), Ιωάννης Μόχλας(Μπράβος σε νυχτερινό κέντρο, Πελάτης σε νυχτερινά κέντρα, Περαστικός, Δισκοπώλης, Ποδοσφαιρικός παράγοντας, Σερβιτόρος σε νυχτερινά κέντρα), Κατερίνα Μπουλούμη(Λίτσα Δεσμώτισσα, Μητέρα Ήρωα, Πελάτισσα σε νυχτερινά κέντρα, Κυρία στο τηλέφωνο, Μπαλέτο Ήρωα), Δημήτρης Παπάζογλου (Μάριος), Παναγιώτης Πετράκης (Ήρωας), Βασιλική Ρέινα(Ηρωδιάδα, Κοπέλα ακρόασης, Μπαλέτο Ήρωα, Μπαλέτο Μάριου, Πελάτισσα σε νυχτερινά κέντρα), Κώστας Σαντάς(Αφεντικό νυχτερινού κέντρου, Κυρ-Νώντας), Εύη Σαρμή (Μαρίνα), Πηνελόπη Σεργουνιώτη (Κατερίνα, Πελάτισσα σε νυχτερινά κέντρα)

Χορευτές επί σκηνής:

Αναστασία Κελέση (Καμαριέρα, Λουλουδού, Μπαλέτο σε νυχτερινό κέντρο, Χορεύτρια Οριεντάλ, Παρουσιάστρια, Πελάτισσα σε νυχτερινά κέντρα), Γιάννης Μάρτος (Σερβιτόρος, Θαμώνας Καφενείου, Μπαλέτο σε νυχτερινό κέντρο, Χορευτής Ταγκό, Πελάτης σε νυχτερινά κέντρα)

Μουσικοί επί σκηνής:

Τραϊανός Αλμπανούδης (μπάσο), Παναγιώτης Μπάρλας (πιάνο), Παύλος Παφρανίδης (μπουζούκι), Ζωγράφος Σταυρίδης (ακορντεόν)

Συμμετέχουν επίσης: ΄Ελλη Ανδριτσοπούλου, Αρετή Αμανατίδου, Κωνσταντίνος Ζιώγος

Πληροφορίες: Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας»

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Διάρκεια παραστάσεων: Κυριακή 27/09/2026

Ημέρες και ώρες παραστάσεων:

Σάββατο 19/09: 21:00

Κυριακή 20/09: 19:00

Τρίτη 22/09: 20:00

Τετάρτη 23/09: 19:00

Πέμπτη 24/09: 20:00

Παρασκευή 25/09: 20:00

Σάββατο 26/09: 20:00

Κυριακή 27/09: 19:00

Τιμές Εισιτηρίων

Προεδρικό 30 ευρώ,

ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 25 ευρώ,

ΖΩΝΗ Α΄ 20 ευρώ,

ΖΩΝΗ Β΄ 18 ευρώ,

ΖΩΝΗ Γ΄ 15 ευρώ,

ΖΩΝΗ Δ΄ & ΕΞΩΣΤΗΣ 12 ευρώ,

ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ 8 ευρώ,

Φοιτητικό, Ανέργων, Παιδικό(έως 12 ετών), ΑΜΕΑ (χωρίς κινητικά προβλήματα):

Α’ ΖΩΝΗ: 15 ευρώ,

Γ’ ΖΩΝΗ: 13 ευρώ

Ομαδικό εισιτήριο: 20% έκπτωση ανά ζώνη ( άνω των 20 ατόμων)

Προπώληση: https://www.ticketplus.gr/event/avti-i-nychta-menei/