Με νέες σειρές και ταινίες από τον αμερικανικό και ευρωπαϊκό κινηματογράφο υποδέχεται τον μήνα Απρίλιο το ERTFLIX. Η ψηφιακή πλατφόρμα της δημόσιας τηλεόρασης μάς επιφυλλάσσει και πολλές εκπλήξεις που θα αποκαλύψουμε με λεπτομέρειες προσεχώς: όπως, βιβλία που έγιναν κινηματογραφικές ταινίες, καθώς και μια ειδική κατηγορία με τις Ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας, για τις ημέρες της κατάνυξης.

Μείνετε συνδεδεμένοι…

Ξένες σειρές

«Η μοίρα ενός βασιλείου» (The Huguenots) (2023)

Στη Γαλλία του 1557 ξεσπούν θρησκευτικοί πόλεμοι και η ειρήνη απειλείται. Έχοντας ασπαστεί το νέο προτεσταντικό κίνημα, ο Ζαν ντε Σιοράκ, ένας σεβαστός ουμανιστής ιππότης και αρχηγός της οικογένειάς του, δεν έχει άλλη επιλογή από το να καταφύγει στη βία για να υπερασπιστεί την κοινότητά του. Αναγκασμένοι να αναμετρηθούν με τους αντιπάλους τους, οι Σιοράκ πρέπει να παραμείνουν κοντά καθώς προσπαθούν να ξεπεράσουν τις διαφορές τους και να υπερασπιστούν το ιδανικό της ανεκτικότητας.

Σκηνοθεσία: Κρίστοφερ Τόμσον

Πρωταγωνιστούν: Νικολά Ντουβασέλ, Γκιγιόμ Γκουί, Λούσι Ντεμπαΐ, Γκρεγκορί Φιτουσί

«Coyote» (2021)

Από 3/4

Eίναι η ιστορία του Μπεν Κλέμενς, ο οποίος έπειτα από 32 χρόνια ως συνοριοφύλακας, αναγκάζεται να εργαστεί για τους ίδιους ανθρώπους που πέρασε την καριέρα του προσπαθώντας να τους κρατήσει μακριά από την Αμερική.

Εκτεθειμένος πλέον στη ζωή στην άλλη πλευρά του τείχους, ο Μπεν θα αρχίσει να αμφισβητεί την αδιαλλαξία των απόψεών του για τον κόσμο, καθώς και την ιδεολογία του και τα πιστεύω του.

Σκηνοθεσία: Μάικλ Κάρνες, Τζος Γκίλμπερτ, Ντέιβιντ Γκρατζιάνο

Πρωταγωνιστούν: Μάικλ Τσίκλις, Χουάν Πάμπλο Ράμπα, Αντριάνα Παζ, Κριστιάν Φερέρ, Οκτάβιο Πιζάνο, Σύνθια Μακ Ουίλιαμς.

«Κατάσκοπος μεταξύ φίλων» (A Spy Among Friends)

(2022) – Από 14/4

Η σειρά βασίζεται στο μπεστ σέλερ του Μπεν Μάκινταϊρ. Αποτελείται από έξι επεισόδια και αφηγείται την αληθινή ιστορία των Νίκολας Έλιοτ και Κιμ Φίλμπι, δύο Βρετανών κατασκόπων που τους ενώνει μακρά φιλία. Ο Φίλμπι έχει μείνει στην ιστορία ως ο πιο διαβόητος Βρετανός αποστάτης και διπλός πράκτορας της Ρωσίας. Είναι μια ιστορία απόλυτης διπροσωπίας, πίστης, εμπιστοσύνης και προδοσίας. Η βαθιά προσωπική προδοσία του Φίλμπι, που αποκαλύφθηκε στο ζενίθ του Ψυχρού Πολέμου, είχε αποτέλεσμα την αφαίμαξη των βρετανικών και αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών.

Σκηνοθεσία: Νικ Μέρφι

Πρωταγωνιστούν: Ντέμιαν Λιούις, Γκάι Πιρς, Άννα Μάξγουελ Μάρτιν, Άντριαν Έντμοντσον, Στέφεν Κάνκεν, Κάρελ Ρόντεν, Λούσι Άχερστ, Νίκολας Ρόου, Γκέρσουιν Ούστας Τζούνιορ, Λούσι Ράσελ, Τζένιφερ Μαρσάλα, Στίβεν Έλντερ

Ξένες ταινίες

«Ο τρομοκράτης» (The Devil’s Own)

(1997)

Για χάρη ενός φίλου του, ο αστυνομικός Τομ Ο’ Μάρα φιλοξενεί τον Ιρλανδό Ρόρι Ντεβέινι στο σπίτι του στη Νέα Υόρκη όπου ζει με την οικογένειά του. Η επίσκεψη του Ρόρι είναι ήσυχη στην αρχή, μέχρι που ο Τομ και η σύζυγός του Σίλα, επιστρέφοντας σπίτι μια μέρα, δέχονται επίθεση από εισβολείς. Σύντομα ο Τομ συνειδητοποιεί ότι ο Ρόρι ανήκει στον ΙΡΑ. Όταν γίνεται σαφές ότι το ταξίδι του Ρόρι στις ΗΠΑ αποτελεί μέρος μιας προσπάθειας μεταφοράς παράνομων όπλων στο Δουβλίνο, ο Τομ αναγκάζεται να τον σταματήσει.

Σκηνοθεσία: Άλαν Τζέι Πάκουλα

Πρωταγωνιστούν: Χάρισον Φορντ, Μπράντ Πιτ, Μάργκαρετ Κόλιν, Τριτ Ουίλιαμς, Νατάσα ΜακΕλόουν, Ρούμπεν Μπλέιντς, Τζούλια Στάιλς.

«Το παιχνίδι του χρήματος» (Money Monster)

(2016)

Ο Λι Γκέιτς είναι γκουρού της Γουόλ Στριτ που επιλέγει καυτές μετοχές ως οικοδεσπότης της τηλεοπτικής εκπομπής «Money Monster». Ξαφνικά, κατά τη διάρκεια μιας ζωντανής εκπομπής, ο δυσαρεστημένος επενδυτής Κάιλ Μπάντγουελ εισβάλλει στο πλατό και παίρνει όμηρο τον Γκέιτς. Λέει στον Λι ότι έχασε τα πάντα ακολουθώντας μια από τις συμβουλές του. Κατά τη διάρκεια μιας τεταμένης αναμέτρησης που μεταδίδεται σε εκατομμύρια τηλεθεατές σε ζωντανή μετάδοση, ο Λι και η σκηνοθέτης του, Πάτι, πρέπει να εργαστούν μανιωδώς ενάντια στο χρόνο για να διαλευκάνουν το μυστήριο πίσω από μια συνωμοσία που βρίσκεται στην καρδιά των σημερινών παγκόσμιων αγορών υψηλής τεχνολογίας.

Σκηνοθεσία: Τζόντι Φόστερ

Πρωταγωνιστούν: Τζορτζ Κλούνεϊ, Τζούλια Ρόμπερτς, Τζακ Ο’ Κόνελ, Καϊτριόνα Μπάλφε, Ντόμινικ Γουέστ, Έμιλι Μιντ, Κρίστοφερ Ντέναμ

«Ξαφνικά… 30» (13 Going on 30)

(2004) – Από 4/4

Βρισκόμαστε στο 1987 και η Τζένα Ρινκ είναι 13 ετών, ασφυκτιά με τους γονείς της και είναι «αόρατη» στα μοντέρνα παιδιά του σχολείου. Όταν το πάρτι γενεθλίων της αποδεικνύεται καταστροφή, η Τζένα κάνει μια ευχή: Αν μπορούσε να μεγαλώσει, θα είχε τη ζωή που πάντα ήθελε. Την επόμενη μέρα, όταν η Τζένα βγαίνει από την ντουλάπα, είναι το 2004 και εκείνη είναι μια πανέμορφη, επιτυχημένη 30χρονη με μια σπουδαία δουλειά και ένα υπέροχο διαμέρισμα. Σαστισμένη, η Τζένα προσαρμόζεται σταδιακά στη νέα της ζωή, αλλά σύντομα συνειδητοποιεί ότι κάτι λείπει: ο πρώην καλύτερός της φίλος, ο Ματ. Όταν τον αναζητά, ανακαλύπτει με τρόμο ότι εκείνη και ο Ματ δεν έχουν πλέον επαφή και ότι εκείνος είναι αρραβωνιασμένος για να παντρευτεί. Η Τζένα μαθαίνει ότι το να τα έχεις όλα δεν είναι αρκετό. Τώρα η μεγαλύτερη ευχή της είναι να μην είναι πολύ αργά.

Σκηνοθεσία: Γκάρι Γουίνικ

Πρωταγωνιστούν: Τζένιφερ Γκάρνερ, Μαρκ Ράφαλο, Τζούντι Γκριρ, Άντι Σέρκις, Κάθι Μπέικερ, Φιλ Ριβς, Σαμ Μπολ

«Χουλιέτα» (Julieta)

(2016) – Από 6/4

Η Χουλιέτα ζει με την Αντία, την κόρη της. Και οι δύο υποφέρουν σιωπηλά για την απώλεια του άνδρα της Χουλιέτα και πατέρα της Αντία. Όμως, συχνά η θλίψη δεν φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά… Όταν η Αντία κλείσει τα 18, θα εγκαταλείψει τη μητέρα της χωρίς καμία εξήγηση και η Χουλιέτα, έκπληκτη και συντετριμμένη, θα ξεκινήσει να την αναζητεί με κάθε δυνατό τρόπο. Το μόνο που θα ανακαλύψει είναι το πόσο λίγο γνωρίζει την ίδια της την κόρη.

Η ταινία ήταν υποψήφια για τον Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ των Καννών του 2016 και ήταν η επίσημη υποβολή της Ισπανίας για την καλύτερη ξενόγλωσση ταινία στα 89α βραβεία Όσκαρ. Στα βραβεία Γκόγια του 2017 ήταν υποψήφια σε επτά κατηγορίες κερδίζοντας το βραβείο Α’ Γυναικείου ρόλου.

Σκηνοθεσία-σενάριο: Πέδρο Αλμοδόβαρ

Πρωταγωνιστούν: Έμα Σουάρεθ, Αδριάνα Ουγάρτε, Ντανιέλ Γκράο, Ρόσι ντε Πάλμα, Ντάριο Γκραντινέτι, ’Ινμα Κουέστα, Μισέλ Τζένερ, Πρισίλα Ντελγάδο, Μπλάνκα Πάρες

«Γκoγκέν» (Gauguin: Voyage to Tahiti)

(2017)

Ο Βενσάν Κασέλ είναι ο Γκογκέν. Ο διάσημος ζωγράφος που κυνήγησε τη μοίρα του χωρίς περιορισμούς.

Το 1891 ο Γκογκέν είναι ήδη γνωστός στους καλλιτεχνικούς κύκλους του Παρισιού, αλλά νιώθει κουρασμένος από τον λεγόμενο πολιτισμένο κόσμο και τις πολιτικές, ηθικές και καλλιτεχνικές του συμβάσεις. Έτσι, αποφασίζει να αφήσει πίσω του τη γυναίκα του και τα παιδιά του και να φύγει από το Παρίσι. Προορισμός του, η άλλη άκρη του κόσμου, η Πολυνησία και συγκεκριμένα η Ταϊτή. Λαχτάρα του να βρει την απόλυτη καθαρότητα. Και είναι έτοιμος να θυσιάσει τα πάντα για να πραγματώσει τις αναζητήσεις του.

Σκηνοθεσία: Εντουάρ Ντελίκ

Πρωταγωνιστούν: Βενσάν Κασέλ, Τουχέι Άνταμς, Μαλίκ Ζιντί, Περνίλε Μπέργκεντορφ

«Foxtrot»

(2017)

Ο Μίκαελ και η Ντάφνα Φέλντμαν χάνουν το έδαφος κάτω από τα πόδια τους, όταν η πόρτα του σπιτιού τους χτυπάει και δύο αξιωματικοί του Ισραηλινού Στρατού τούς ανακοινώνουν ότι ο γιος τους, ο Γιόναταν, σκοτώθηκε ενώ υπηρετούσε τη στρατιωτική του θητεία. Απαυδισμένος από τις υπερβολικές εκδηλώσεις πένθους των συγγενών και από τη στρατιωτική γραφειοκρατία, ο Μίκαελ βυθίζεται σ’ ένα αυτοκαταστροφικό παραλήρημα θυμού. Ακόμη βέβαια, δεν έχει την παραμικρή ιδέα για το αδιανόητο μπαράζ ανατροπών που πρόκειται να ακολουθήσει, οι οποίες συναγωνίζονται σε σουρεαλισμό τις στρατιωτικές εμπειρίες του χαμένου για πάντα παιδιού του.

Σκηνοθεσία: Σάμουελ Μαόζ

Πρωταγωνιστούν: Λιόρ Ασκενάζι, Σάρα Άντλερ, Γιονατόν Σιράι, Σίρα Χάας

«Ο υποψήφιος» (The Front Runner)

(2018) – από 7/4

Η ταινία παρακολουθεί την άνοδο και την πτώση του γερουσιαστή Χαρτ, ο οποίος κατέκτησε τη φαντασία των νεαρών ψηφοφόρων και θεωρούνταν το συντριπτικό φαβορί για το προεδρικό χρίσμα των Δημοκρατικών το 1988, όταν η εκστρατεία του παραγκωνίστηκε από την ιστορία της εξωσυζυγικής του σχέσης με την Ντόνα Ράις. Καθώς η δημοσιογραφία των σκανδαλοθηρικών εφημερίδων και η πολιτική δημοσιογραφία συγχωνεύτηκαν για πρώτη φορά, ο γερουσιαστής Χαρτ αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την κούρσα – γεγονός που άφησε βαθύ και μόνιμο αντίκτυπο στην αμερικανική πολιτική και την παγκόσμια σκηνή.

Η ταινία είναι βασισμένη στο βιβλίο του 2014 «All the Truth Is Out: The Week Politics Went Tabloid» του Ματ Μπάι, ο οποίος έγραψε το σενάριο μαζί με τους Τζέισον Ράιτμαν και Τζέι Κάρσον.

Σκηνοθεσία: Τζέισον Ράιτμαν

Πρωταγωνιστούν: Χιου Τζάκμαν, Βέρα Φαρμίγκα, Τζ.Κ.Σίμονς, Ματ Μπάι, Σάρα Πάξτον, Άλφρεντ Μολίνα, Μπιλ Μπερ

«Μην ενοχλείτε, παρακαλώ» (Une Heure de Tranquillité \ Do Not Disturb)

(2014)

Όταν ο ευκατάστατος Μισέλ, φανατικός θαυμαστής της τζαζ, βρίσκει ένα σπάνιο άλμπουμ σε μια υπαίθρια αγορά, το μόνο που ονειρεύεται είναι να πάει σπίτι του αμέσως και να το απολαύσει. Δυστυχώς, όμως, γι’ αυτόν φαίνεται ότι ολόκληρος ο κόσμος συνωμοτεί εναντίον του για να μη βρει… μία ώρα ησυχίας.

Η σύζυγος αποφασίζει ότι είναι η σωστή μέρα να του αποκαλύψει κάτι που θα τον ταράξει, ο εκκεντρικός γιος του, του φορτώνει ανεπιθύμητους επισκέπτες, ο κολλητός του ζητάει τη συμβουλή του για κάτι επείγον, ο γείτονας του κάνει συνεχώς ενοχλητικές ερωτήσεις, η καθαρίστρια θέλει να βάλει ηλεκτρική σκούπα, η μητέρα του δεν σταματά να τηλεφωνεί και το κερασάκι στην τούρτα… η ερωμένη του θέλει να αποκαλύψει τη μεγάλη της ενοχή. Αν σ’ αυτά προστεθούν οι επισκευές που πρέπει να γίνουν και η απαίτηση για ένα πάρτι στο διαμέρισμά του, τότε η επιθυμία του Μισέλ μετατρέπεται σ’ έναν αληθινό εφιάλτη.

Σκηνοθεσία: Πατρίς Λεκόντ

Πρωταγωνιστούν: Κριστιάν Κλαβιέ, Καρόλ Μπουκέ, Ρόσι Ντε Πάλμα, Βαλερί Μπονετόν, Στεφάν Ντε Γκρούντ, Σεμπαστιέν Καστρό

«Πινόκιο» (Pinocchio)

(2019)

Ο Πινόκιο, μια μαριονέτα, αρχίζει να μιλάει και να συμπεριφέρεται σαν άνθρωπος. Ο δημιουργός του, ο Τζεπέτο, τον έχει σαν γιο του. Όταν ο Πινόκιο περιπλανηθεί και χάσει τον δρόμο του, θα του τύχουν έναν σωρό μπελάδες. Στο ταξίδι της αναζήτησης του εαυτού του θα έχει για μοναδικό του σύμμαχο μια νεράιδα. Η επιθυμία του Πινόκιο, όμως, να μοιάσει στα υπόλοιπα αγόρια παραμένει…

Η ταινία έκανε διεθνή πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Βερολίνου μετά την επιτυχημένη προβολή της στις ιταλικές αίθουσες και τιμήθηκε για τα εντυπωσιακά οπτικά εφέ, σκηνικά και κοστούμια με τα βραβεία David di Donatello.

Σκηνοθεσία: Ματέο Γκαρόνε

Πρωταγωνιστούν: Φεντερίκο Ιελάπι, Ρομπέρτο Μπενίνι, Μαρίν Βακτ, Ντάβιντε Μαρότα, Μάσιμο Τσεκερίνι, Ρόκο Παπαλέο

«Ο μεγάλος φιλικός γίγαντας» (The Big Friendly Giant)

(2016)

Μέσα στη νύχτα, όταν όλα τα παιδιά και οι μεγάλοι κοιμούνται πολύ βαθιά, όλα τα σκοτεινά πλάσματα βγαίνουν από τις κρυψώνες τους και έχουν τον κόσμο για τον εαυτό τους. Αυτό πιστεύει και σκέφτεται η 10χρονη Σόφη, όταν δεν μπορεί να κοιμηθεί και στριφογυρίζει στο κρεβάτι της, σ’ ένα ορφανοτροφείο του Λονδίνου. Ένα βράδυ, η Σόφη παραβαίνει τους κανόνες και βγαίνει από το κρεβάτι της, βάζει τα γυαλιά της και σκύβει έξω από το παράθυρο για να δει πώς είναι ο κόσμος στο φως του φεγγαριού. Ξάφνου, βλέπει κάτι να έρχεται προς το μέρος της – κάτι πολύ ψηλό, μαύρο και λεπτό. Αυτό το κάτι είναι ένας γίγαντας που κλέβει τη Σόφη και τη φέρνει στην πατρίδα του, την Γιγαντοχώρα. Ευτυχώς, αυτός ο… χορτοφάγος γίγαντας, έχει μια καρδιά από χρυσάφι και δεν μοιάζει καθόλου με τους συμπατριώτες του. Η Σόφη θα τον γνωρίσει καλά και θα του δώσει το όνομα, Μεγάλος Φιλικός Γίγαντας.

Σκηνοθεσία: Στίβεν Σπίλμπεργκ

Πρωταγωνιστούν: Μαρκ Ράιλανς, Ρούμπι Μπάρνχιλ, Ρεμπέκα Χολ, Πενέλοπε Ουίλτον, Τζεμέν Κλεμέντ, Ρέιφ Σπολ, Μπιλ Χέιντερ

«Αστερίξ και Οβελίξ στη Βρετανία» (Asterix and Obelix: God Save Britannia)

(2012)

Ο Αστερίξ και ο Οβελίξ ταξιδεύουν στη Βρετανία για να βοηθήσουν τον Αντίκλιμαξ, τον Βρετάνο ξάδελφο του Αστερίξ, να νικήσει τον Ιούλιο Καίσαρα και τους Ρωμαίους που εισέβαλαν στη χώρα.

Σκηνοθεσία: Λοράντ Τιράντ

Πρωταγωνιστούν: Ζεράρ Ντεπαρντιέ, Εντουάρ Μπερ, Φαμπρίς Λουκινί, Κατρίν Ντενέβ, Βενσάν Λακόστ, Γκιγιόμ Γκαλιέν, Σαρλότ Λε Μπον, Βαλερί Λεμερσιέ

«Τρεις ευχές για τη Σταχτοπούτα» (Three Wishes for Cinderella)

(2021)

Μετά τον θάνατο του πατέρα της, η ευγενική, ανεξάρτητη και θαρραλέα Σταχτοπούτα ζει με την κακιά μητριά της και την κακομαθημένη κόρη της, που την αντιμετωπίζουν σαν μια κοινή υπηρέτρια. Σε μία από τις βόλτες της στο δάσος, η Σταχτοπούτα εμποδίζει έναν άντρα να κυνηγήσει άγρια ζώα, χωρίς να ξέρει ότι αυτός είναι ο πρίγκιπας του βασιλείου. Η έλξη ανάμεσά τους είναι ακαριαία, αλλά ο πρίγκιπας καλείται να βρει την κατάλληλη σύζυγο στον επόμενο βασιλικό χορό, στον οποίο η Σταχτοπούτα απαγορεύεται να πάει. Η ηρωίδα μαζεύει όλο της το κουράγιο και με τη δύναμη τριών μαγικών φουντουκιών, αποφασίζει να πάρει τη μοίρα της στα χέρια της. Θα μπορέσει να απελευθερωθεί από την τυραννία της μητριάς της και να βρει την πραγματική αγάπη;

Σκηνοθεσία: Σέσιλι Α. Μόσλι

Πρωταγωνιστούν: Άστριντ Σμέπλας, Τσένγκιζ Αλ, Έλεν Ντόριτ Πέτερσεν, Ίνγκριτ Γκέβερ, Μπιόρν Σαντκουίστ

Στην ελληνική μεταγλώττιση ακούγονται: Γεωργία Ιωαννίδου, Άρης Μακρής, Ιφιγένεια Στάικου, Ντίνος Σούτης, Λίλα Μουτσοπούλου, Αντρέας Ευαγγελάτος, Χρήστος Συριώτης, Δημήτρης Πάσιος, Βαγγέλης Ευαγγέλου, Μιχάλης Κοιλάκος, Χρύσα Διαμαντοπούλου, Παρή Τρίκα

«Belle & Sebastian 3: Φίλοι για πάντα» (Belle and Sebastian, Friends for Life)

(2017)

Δύο χρόνια έχουν περάσει. Ο Σεμπάστιαν βρίσκεται στην αυγή της εφηβείας και η Μπελ έχει γίνει μητέρα τριών αξιολάτρευτων κουταβιών. Ο Πιέρ και η Αζελίνα ετοιμάζονται να παντρευτούν και ονειρεύονται μια νέα ζωή κάπου αλλού… Προς απογοήτευση του Σεμπάστιαν, που αρνείται να αφήσει το βουνό του. Όταν ο Τζόσεφ, το προηγούμενο αφεντικό της Μπελ, εμφανιστεί ξανά αποφασισμένος να πάρει πίσω το σκυλί του, ο Σεμπάστιαν θα βρεθεί αντιμέτωπος με μια φριχτή απειλή. Περισσότερο από ποτέ, θα πρέπει να κάνει τα πάντα για να προστατέψει την οικογένειά του…

Σκηνοθεσία: Κλοβίας Κορνιγιάκ

Πρωταγωνιστούν: Φελίξ Μποσουέ, Τσεκί Καριό, Κλοβίς Κορνιγιάκ, Τιερί Νέουβιτς, Μαργκό Σατελιέ, Αντρέ Πενβέρν

Ελληνικές ταινίες

«Τετάρτη 4:45» (Wednesday 4:45)

(2015)

Αθήνα, χειμώνας 2010. Ο Στέλιος Δημητρακόπουλος έχει 32 ώρες πριν χάσει τα πάντα. Από το τζαζ μπαρ, που με πολύ κόπο διατηρεί σε λειτουργία εδώ και χρόνια, μέχρι την ίδια του την οικογένεια. Ο Ρουμάνος γκάγκστερ που του έχει δανείσει χρήματα, απαιτεί να εξοφληθεί το χρέος τώρα. Ο μεσολαβητής και πρώην φίλος του Στέλιου, τον υποχρεώνει σε διάφορα παράνομα θελήματα. Η σύζυγος σκέφτεται σοβαρά να τον εγκαταλείψει και ένας ιδιοκτήτης νυχτερινού κέντρου, χωρίς να υπολογίζει τις συνέπειες, σηκώνει επιτέλους το ανάστημά του. Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν, ο χρόνος τρέχει, και το έλατο στο σπίτι του Στέλιου πρέπει να στολιστεί.

Σκηνοθεσία-σενάριο: Αλέξης Αλεξίου

Πρωταγωνιστούν: Στέλιος Μάινας, Μαρία Ναυπλιώτου, Αδάμ Μπουσδούκος, Δημήτρης Τζουμάκης, Γιώργος Συμεωνίδης, Μίμι Μπρανέσκου, Γιώργος Γάλλος, Βαγγέλης Ρόκος, Κώστας Λάσκος, Νικόλ Ντρίζι, Σπύρος Σιδηράς, Χριστίνα Δενδρινού.

«Εξέλιξη» (The Promotion)

(2023) – Aπό 19/4

Ο Νίκος μένει στην Αθήνα. Είναι σκηνοθέτης και διδάσκει σκηνοθεσία κινηματογράφου στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Σήμερα θα ζητήσει από τον πατέρα του, τον κύριο Αντρίκο, να τον συνοδεύσει στην τελετή ορκωμοσίας για την εξέλιξ;h του στην ανώτερη βαθμίδα στο Πανεπιστήμιο. Ένα ταξίδι πατέρα-γιου με το τρένο, με τον χρόνο να κυλάει προς τα πίσω.

Σκηνοθεσία-σενάριο: Περικλής Χούρσογλου

Πρωταγωνιστούν: Αλέξανδρος Λογοθέτης, Βασίλης Κολοβός, Δημήτρης Ναζίρης, Βαγγελιώ Ανδρεαδάκη, Ελένη Γερασιμίδου