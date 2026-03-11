«Ο John Ashbery στην αμερικανική ποιητική σκηνή» είναι ο τίτλος του Διεθνούς Συμποσίου που διοργανώνει ο Τομέας Αμερικανικής Λογοτεχνίας και Πολιτισμού του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, με την υποστήριξη του Linnaeus University, από την Πέμπτη 19 ως και την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2026.

Η έναρξη του Συμποσίου θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 19 Μαρτίου 2026 και ώρες 16:00-20:00, διαδικτυακά με εγγραφή, μέσω της πλατφόρμας ZOOM. Οι εργασίες θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 20 Μαρτίου και ώρες 9:30-15:30, διά ζώσης στο Αμφιθέατρο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης.

Το Συμπόσιο πραγματοποιείται με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης (21/3) και τη συμπλήρωση των 100 χρόνων από την ίδρυση και λειτουργία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Σκοπός του Συμποσίου είναι, σύμφωνα με τους διοργανωτές, να προβάλει το πολυεπίπεδο ποιητικό έργο του διακεκριμένου Αμερικανού ποιητή, John Ashbery, συγκεντρώνοντας μία ομάδα ομιλητριών και ομιλητών τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό. Οι ομιλίες, οι συζητήσεις αλλά και τα εργαστήρια που θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του διεθνούς Συμποσίου στοχεύουν να παρουσιάσουν τη μοναδική δύναμη και αισθητική της ποιητικής γραφής του John Ashbery στη σύγχρονη λογοτεχνία.

Στο Συμπόσιο θα συμμετάσχουν επιστήμονες από την Ελλάδα, τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και τη Μεγάλη Βρετανία.

Οι εργασίες του Συμποσίου θα πραγματοποιηθούν στην αγγλική γλώσσα και είναι ανοιχτές για το ακαδημαϊκό και το ευρύτερο κοινό. Η συμμετοχή στο Συμπόσιο είναι δωρεάν και θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ