Νέα αρχαιολογικά ευρήματα στην ανατολική Λιβύη φέρνουν στο προσκήνιο άγνωστες έως σήμερα πτυχές της αρχαίας Απολλωνίας, ενός από τα σημαντικότερα ελληνικά κέντρα της Κυρηναϊκής. Οι πρόσφατες έρευνες αποκάλυψαν έναν σπάνιο ελληνικό ιππόδρομο, καθώς και σημαντικά μνημεία, όπως ένα θέατρο και εκτεταμένα ιερά συγκροτήματα, τα οποία αναμένεται να εμπλουτίσουν τις γνώσεις των αρχαιολόγων για την εξέλιξη της πόλης και τον ρόλο της στον αρχαίο μεσογειακό κόσμο.

Τις ανακαλύψεις ανακοίνωσε η Γαλλική Αρχαιολογική Αποστολή στη Λιβύη, η οποία πραγματοποιεί ανασκαφικές εργασίες στην Απολλωνία της σημερινής Σούσας. Η αποστολή, όπως αναφέρει το libyareview.com, χαρακτήρισε τα ευρήματα ως μια σημαντική επιστημονική εξέλιξη που θα μπορούσε να προσφέρει νέες πληροφορίες για την ιστορία, τον πολεοδομικό σχεδιασμό και τον πολιτιστικό ρόλο της Απολλωνίας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο ελληνικός ιππόδρομος, τον οποίο ο επικεφαλής της αποστολής, καθηγητής Βενσάν Μισέλ, χαρακτήρισε μοναδικό. Όπως επισήμανε, μέχρι σήμερα δεν έχει εντοπιστεί αντίστοιχο μνημείο ούτε στην Κυρηναϊκή ούτε γενικότερα στον μεσογειακό χώρο, γεγονός που καθιστά την ανακάλυψη ιδιαίτερα σημαντική για την αρχαιολογική έρευνα.

Ο καθηγητής Μισέλ εκτίμησε ακόμη ότι τα νέα δεδομένα ενδέχεται να οδηγήσουν τους επιστήμονες σε αναθεώρηση της εικόνας που έχουν για την ιστορία της Απολλωνίας, αλλά και για τη θέση που κατείχε στο δίκτυο των αρχαίων ελληνικών πόλεων της Μεσογείου.

Η Γαλλική Αρχαιολογική Αποστολή δραστηριοποιείται στη Λιβύη εδώ και πολλές δεκαετίες, με συστηματικές έρευνες σε μνημεία της ελληνικής και της ρωμαϊκής περιόδου. Επικεφαλής της αποστολής βρίσκεται ο Βενσάν Μισέλ από το 2011, συνεχίζοντας το έργο τεκμηρίωσης και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι τα νέα ευρήματα ενισχύουν ακόμη περισσότερο τη σημασία της Απολλωνίας ως ενός από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της Λιβύης. Παράλληλα, το θέατρο, ο ιππόδρομος και τα ιερά συγκροτήματα αναμένεται να αποτελέσουν αντικείμενο νέων μελετών, οι οποίες θα συμβάλουν στην καλύτερη κατανόηση της ανάπτυξης της αρχαίας πόλης και της ιστορίας της Κυρηναϊκής.

Με πληροφορίες από libyareview.com