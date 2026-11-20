Το Μουσείο Ακρόπολης παρουσιάζει την έκθεση «Αρχαία Αρμενία», προσκαλώντας το κοινό να γνωρίσει την ιστορική και πολιτιστική διαδρομή ενός ιδιαίτερου πολιτισμού, ο οποίος αναπτύχθηκε σε ένα από τα σημαντικότερα σταυροδρόμια επικοινωνίας και ανταλλαγών ανάμεσα στην Ανατολή και τη Μεσόγειο.

Στο πλαίσιο της έκθεσης, από τις 20 Νοεμβρίου 2026 έως τις 28 Φεβρουαρίου 2027, διοργανώνεται ένα πλούσιο παράλληλο πρόγραμμα με εβδομαδιαίες θεματικές παρουσιάσεις, παραδοσιακούς χορούς, εορταστικά κάλαντα και μουσικές εκδηλώσεις. Μέσα από τις δράσεις αυτές, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να προσεγγίσουν την αρμενική ιστορία, την παράδοση και τη σύγχρονη πολιτιστική δημιουργία, ανακαλύπτοντας τους διαχρονικούς δεσμούς της Αρμενίας με τον ευρύτερο μεσογειακό κόσμο.

Εβδομαδιαίες θεματικές παρουσιάσεις

Με οδηγό αρχαιολόγο του Μουσείου, οι επισκέπτες θα περιηγούνται στην έκθεση «Αρχαία Αρμενία» και θα γνωρίζουν έναν πολιτισμό με ιδιαίτερη ιστορική διαδρομή, σε ένα από τα σημαντικότερα σταυροδρόμια ανάμεσα στην Ανατολή και τη Μεσόγειο.

Κατά τη διάρκεια των παρουσιάσεων θα αναδεικνύονται οι σύνθετες διαδρομές που συνέδεαν την περιοχή του Καυκάσου με την Εγγύς Ανατολή, την Ανατολική Μεσόγειο, την Κύπρο, το Αιγαίο και την Κρήτη, καθώς και τα πολύπλοκα δίκτυα πολιτιστικής επικοινωνίας, ανταλλαγών και αλληλεπιδράσεων. Μέσα από αυτά αναδεικνύεται η ενεργός συμμετοχή της Αρμενίας στον ευρύτερο κόσμο και στις πνευματικές και καλλιτεχνικές ζυμώσεις της εποχής.

Αναλυτικό πρόγραμμα παρουσιάσεων εδώ

Παραδοσιακοί χοροί της Αρμενίας

Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2026, ώρα 13:00

Την Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2026, το Μουσείο Ακρόπολης θα φιλοξενήσει την αρμενική χορευτική ομάδα «Ναϊρί» του Πολιτιστικού Σωματείου Χαμασκαίν, η οποία θα παρουσιάσει ένα σύντομο πρόγραμμα παραδοσιακών αρμενικών χορών.

Το Αρμενικό Πολιτιστικό Σωματείο Χαμασκαίν, με διεθνή παρουσία από το 1928, ιδρύθηκε από σημαντικές προσωπικότητες της αρμενικής διανόησης και συνεχίζει μέχρι σήμερα την πολιτιστική του δραστηριότητα σε 30 χώρες, συμβάλλοντας στη διατήρηση και τη διάδοση της αρμενικής γλώσσας, παράδοσης και πολιτιστικής κληρονομιάς.

Χώρος: Ισόγειο Μουσείου Ακρόπολης

Είσοδος: Ελεύθερη

Κάλαντα από τα αρμενικά σχολεία της Αθήνας

15, 16 και 17 Δεκεμβρίου 2026, ώρα 12:00

Σε εορταστικό κλίμα, οι επισκέπτες του Μουσείου θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν παραδοσιακά κάλαντα από μαθητές των αρμενικών σχολείων της Αθήνας, στο ισόγειο του Μουσείου, στο πλαίσιο των επισκέψεών τους στην έκθεση «Αρχαία Αρμενία».

Οι μουσικές παρουσιάσεις θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:

Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2026: Ιδιωτικό Σχολείο της Γενικής Αρμενικής Ένωσης Αγαθοεργίας «Αρτάκι Καλπακιάν».

Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2026: Αρμένικο Δημοτικό Κυανούς Σταυρός «Λεβόν & Σοφία Αγκοπιάν».

Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2026: Αρμένικο Γυμνάσιο Κυανούς Σταυρός Jenasian.

Μουσικά απογεύματα από Αρμένιους μουσικούς

Το μουσικό πρόγραμμα του Μουσείου Ακρόπολης συνεχίζεται τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο του 2027 με δύο ξεχωριστές συναυλιακές εκδηλώσεις, αφιερωμένες στην κλασική μουσική και την αρμενική μουσική παράδοση.

Ρεσιτάλ πιάνου με τον Δανιήλ Κολανιάν

Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2027

Στον εξώστη του δεύτερου ορόφου του Μουσείου, με θέα στην Αίθουσα της Αρχαϊκής Ακρόπολης, θα πραγματοποιηθεί ρεσιτάλ πιάνου από τον Έλληνοαρμένιο πιανίστα Δανιήλ Κολανιάν.

Σε ηλικία μόλις 15 ετών, ο Δανιήλ Κολανιάν έγινε δεκτός στο Μουσικό Πανεπιστήμιο της Κολωνίας, στην τάξη της καθηγήτριας Florence Millet, όπου συνεχίζει μέχρι σήμερα τις σπουδές του. Παρά το νεαρό της ηλικίας του, μόλις 18 ετών, έχει ήδη κατακτήσει την πρώτη θέση σε πλήθος μουσικών διαγωνισμών και θεσμών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Στο πρόγραμμα της συναυλίας περιλαμβάνονται έργα των Beethoven, Liszt και Khachaturian.

Χώρος: Εξώστης δεύτερου ορόφου Μουσείου Ακρόπολης

Συμμετοχή: Απαιτείται ηλεκτρονική κράτηση θέσης, λόγω περιορισμένης διαθεσιμότητας. Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν σύντομα στην ιστοσελίδα του Μουσείου: www.theacropolismuseum.gr.

Ρεσιτάλ κιθάρας με πέντε νέους σολίστ

Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2027

Την Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2027, το Μουσείο Ακρόπολης θα φιλοξενήσει ένα ξεχωριστό ρεσιτάλ κιθάρας με τη συμμετοχή πέντε νέων και ταλαντούχων σολίστ, υπό την καλλιτεχνική επιμέλεια του διεθνώς διακεκριμένου κιθαρίστα Ιάκωβου Κολανιάν.

Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει έργα των Bach, Barrios, Komitas, Hovannesian, Dyens και Vasiliev, καθώς και επιλεγμένες συνθέσεις από την αρμενική παραδοσιακή μουσική, αναδεικνύοντας τον πλούτο και την ποικιλομορφία της κιθαριστικής φιλολογίας και της αρμενικής μουσικής κληρονομιάς.

Συμμετέχουν οι μουσικοί:

Παναγιώτης Αλοΐζος

Κωνσταντίνα Νικολακοπούλου

Ορφέας Ξένος

Χρήστος Σέλας

Κορνηλία Σπίγγου

Συμμετοχή: Λόγω περιορισμένης διαθεσιμότητας, απαιτείται ηλεκτρονική κράτηση θέσης. Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν σύντομα στην ιστοσελίδα του Μουσείου: www.theacropolismuseum.gr.

Υποστήριξη εκδηλώσεων

Οι εκδηλώσεις χορού και μουσικής πραγματοποιούνται με την υποστήριξη της Πρεσβείας της Δημοκρατίας της Αρμενίας στην Ελλάδα.

Το παράλληλο πρόγραμμα της έκθεσης «Αρχαία Αρμενία» αποτελεί μια ξεχωριστή ευκαιρία γνωριμίας με την ιστορία, την καλλιτεχνική δημιουργία και τις ζωντανές παραδόσεις της Αρμενίας, προσφέροντας στο κοινό μια πολυδιάστατη πολιτιστική εμπειρία στο Μουσείο Ακρόπολης.