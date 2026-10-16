Η συστηματική αρχαιολογική έρευνα αποτελεί βασικό εργαλείο για τη μελέτη, την ανάδειξη και την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς συμβάλλει στην αποκάλυψη νέων στοιχείων για την ιστορία και την εξέλιξη των αρχαίων οικισμών. Στο πλαίσιο αυτό, η έναρξη ενός νέου πενταετούς ερευνητικού προγράμματος στο Αγγελόκαστρο Αιτωλοακαρνανίας σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα για τη διερεύνηση της αρχαίας Αρσινόης, μέσα από τη συνεργασία ελληνικών και κινεζικών επιστημονικών φορέων. Τα πρώτα ευρήματα και τα επιστημονικά δεδομένα που προέκυψαν από την πρώτη ανασκαφική περίοδο φωτίζουν πτυχές της αρχιτεκτονικής και της οργάνωσης του αρχαίου οικισμού, θέτοντας τις βάσεις για την περαιτέρω διερεύνηση της ιστορικής του πορείας.

Τον Ιούλιο του 2026 ολοκληρώθηκε η πρώτη ανασκαφική περίοδος της συστηματικής αρχαιολογικής έρευνας στο Αγγελόκαστρο Αιτωλοακαρνανίας, η οποία πραγματοποιείται από το Υπουργείο Πολιτισμού, σε συνεργασία με την Κινεζική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα και την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας. Η έρευνα εντάσσεται σε πενταετές πρόγραμμα (2026–2030), με στόχο τη συστηματική διερεύνηση του οικισμού της αρχαίας Αρσινόης, τη μελέτη της πολεοδομικής και οικιστικής του οργάνωσης και των σημαντικών αρχιτεκτονικών καταλοίπων της θέσης. Το πρόγραμμα διευθύνεται από τη Δρ Ολυμπία Βικάτου, Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού, ενώ επικεφαλής από την πλευρά της Κινεζικής Σχολής είναι ο Δρ Li Xinwei, Διευθυντής της Σχολής.

Η ανασκαφή πραγματοποιήθηκε στη θέση «Κακαβαριά», όπου κατά το παρελθόν είχαν αποκαλυφθεί αρχιτεκτονικά κατάλοιπα της αρχαίας Αρσινόης. Η φετινή έρευνα επικεντρώθηκε στην επέκταση της παλαιότερης ανασκαφής, στη διερεύνηση και τεκμηρίωση των καταλοίπων και στην αναζήτηση νέων στοιχείων για την οργάνωση του αρχαίου οικισμού.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η διερεύνηση σημαντικού κτηρίου, τμήματα του οποίου είχαν ανασκαφεί κατά το παρελθόν από τον αρχαιολόγο Λάζαρο Κολώνα. Τα νέα δεδομένα δείχνουν ότι πρόκειται για τετράγωνο οικοδόμημα επιμελημένης δόμησης με περίστυλη αυλή, το οποίο παρουσιάζει ίχνη μετασκευών και διαδοχικών φάσεων χρήσης, καθώς και ομοιότητες με κτήρια άλλων θέσεων της Αιτωλοακαρνανίας, όπως η Καλυδώνα.

Η ανασκαφή απέδωσε σημαντικό αρχαιολογικό υλικό, μεταξύ άλλων κεράμους στέγης, πήλινα ακροκέραμα, αγγεία, χάλκινα νομίσματα και ζωικά κατάλοιπα. Το υλικό βρίσκεται υπό συντήρηση και μελέτη, ενώ θα ακολουθήσουν η ταύτιση και η χρονολόγησή του.

Στο πλαίσιο του πενταετούς προγράμματος προβλέπεται η συνέχιση της ανασκαφικής έρευνας, η διερεύνηση της οχυρωματικής αρχιτεκτονικής, καθώς και η αξιοποίηση γεωφυσικών μεθόδων, τηλεπισκόπησης, επιφανειακής και γεωαρχαιολογικής έρευνας, με στόχο την πληρέστερη κατανόηση της πολεοδομικής οργάνωσης, της ιστορίας και της εξέλιξης της αρχαίας Αρσινόης.

Η πρώτη ανασκαφική περίοδος αποτελεί την αφετηρία μιας σημαντικής διεθνούς επιστημονικής συνεργασίας, η οποία αναμένεται να συμβάλει στην ανάδειξη και βαθύτερη γνώση της αρχαίας Αρσινόης, ενισχύοντας παράλληλα τη συνεργασία Ελλάδας και Κίνας στον τομέα της αρχαιολογικής έρευνας και της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς.