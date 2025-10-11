Πότε και πώς ανακαλύφθηκαν; Πώς συντηρήθηκαν στη συνέχεια και κατάφεραν να αντέξουν έως σήμερα; Θέλει κάποιος να δοκιμάσει να συμμετάσχει σε αυτή τη διαδικασία συντήρησης; Αφηγήσεις για την ανακάλυψη και τη συντήρηση αρχαίων γλυπτών αλλά και ένα διασκεδαστικό εργαστήριο προσομοίωσης συντήρησής τους, απευθυνόμενο σε κοινό ενηλίκων, περιλαμβάνεται σε ένα ιδιαίτερο πρόγραμμα της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κιλκίς.

Στο πλαίσιο του εορτασμού της «Ευρωπαϊκής Ημέρας Συντήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς 2025», η ΕΦΑ Κιλκίς πραγματοποιεί την ερχόμενη Τετάρτη τη δράση «Ιστορίες γλυπτών του Αρχαιολογικού Μουσείου Κιλκίς», στον χώρο του Μουσείου.

Πρόκειται για μια δράση που συνδιοργανώνουν το Τμήμα Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων και το Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης της ΕΦΑ Κιλκίς. Το πρόγραμμα συνδυάζει τη διήγηση με το βιωματικό εργαστήριο, δυο δράσεις άμεσα συνδεδεμένες με τα αρχαία γλυπτά που θα επανεκτεθούν στο νέο Αρχαιολογικό Μουσείο του Κιλκίς.

Το ραντεβού έχει δοθεί για τις 15 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα, όπου οι συμμετέχοντες θα ακούσουν τις ιστορίες των αρχαίων γλυπτών, ενώ στη συνέχεια θα έχουν την ευκαιρία να προσεγγίσουν τον κόσμο τους και να ανακαλύψουν τα μυστικά τους, για να μάθουν πώς διατηρείται ζωντανή η πολιτισμική μας κληρονομιά.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στα τηλέφωνα: 2341350350 και 2341022005.