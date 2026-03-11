Το Αρχαίο Θέατρο της Δωδώνης αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα και επιβλητικότερα θέατρα της αρχαίας Ελλάδας με χωρητικότητα 18.000 θεατές. Βρίσκεται στην Ήπειρο, κοντά στα Ιωάννινα, στον χώρο του αρχαίου ιερού της Δωδώνης, που ήταν αφιερωμένο στον Δία και θεωρείται ένα από τα αρχαιότερα μαντεία του ελληνικού κόσμου.

Το θέατρο κατασκευάστηκε τον 3ο αιώνα π.Χ., κατά τη βασιλεία του βασιλιά Πύρρου της Ηπείρου. Ο Πύρρος επιδίωξε να αναδείξει τη Δωδώνη σε σημαντικό πολιτικό και πολιτιστικό κέντρο, επεκτείνοντας το ιερό και οικοδομώντας μνημειακά έργα, όπως το θέατρο…

