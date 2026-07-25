Μόλις μία ώρα κατάφεραν να απολαύσουν οι θεατές στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου την εμβληματική κωμωδία του Αριστοφάνη «Ειρήνη», το βράδυ της Παρασκευής 24 Ιουλίου πριν η φύση αποφασίσει να «γράψει» το δικό της φινάλε. Η παράσταση ακυρώθηκε οριστικά εξαιτίας της αιφνίδιας και σφοδρής κακοκαιρίας που έπληξε την περιοχή.

Από τη ψιχάλα στην νεροποντή

Ο καιρός είχε δείξει τις άγριες διαθέσεις του σχεδόν από την αρχή της παράστασης, την οποία σκηνοθετεί ο Νίκος Καραθάνος. Αρχικά, η ασθενής βροχή δεν στάθηκε ικανή να πτοήσει ούτε το κοινό ούτε τον θίασο.

Ωστόσο, περίπου εξήντα λεπτά μετά την έναρξη, οι ουρανοί στην Επίδαυρο «άνοιξαν» κυριολεκτικά, μετατρέποντας τη βραδιά σε δοκιμασία για συντελεστές και θεατές.

Οι θεατές προσπάθησαν να προστατευτούν με ομπρέλες, αδιάβροχα, ακόμη και με τα μαξιλαράκια που είχαν μαζί τους για τις πέτρινες κερκίδες. Το κοινό παρέμεινε για αρκετή ώρα στις θέσεις του, περιμένοντας να διαπιστώσει εάν θα μπορούσε να συνεχιστεί η παράσταση.

Η βροχή, όμως, δεν επέτρεψε την ολοκλήρωσή της. Πριν αποχωρήσει από το Αρχαίο Θέατρο, ο κόσμος καταχειροκρότησε τους συντελεστές, αναγνωρίζοντας την προσπάθειά τους κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες καιρικές συνθήκες.

Οι ηθοποιοί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες να παραμείνουν στη σκηνή και να συνεχίσουν το έργο κάτω από τη βροχή. Όμως, όταν το ορχηστρικό πεδίο μετατράπηκε σε πραγματική λίμνη, η συνέχιση της παράστασης κατέστη αδύνατη για λόγους ασφαλείας.

Σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα του Φεστιβάλ Επιδαύρου, έχει προγραμματιστεί δεύτερη παράσταση για σήμερα Σάββατο 25 Ιουλίου, στις 21:00.

ΠΗΓΗ: epidavrosnews.com