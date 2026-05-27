Ένα σπουδαίο πολιτιστικό όραμα για την Κρήτη παίρνει σάρκα και οστά. Με ορίζοντα την ολοκλήρωση των απαραίτητων μελετών στα τέλη του 2026, το Υπουργείο Πολιτισμού προχωρά με σταθερά βήματα στη δημιουργία του νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Αρχανών.

Το φιλόδοξο αυτό έργο υλοποιείται μέσα από Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων, έχοντας την πολύτιμη επιστημονική σφραγίδα του Πολυτεχνείου Κρήτης. Ο προϋπολογισμός της Σύμβασης αγγίζει τις 730.000 ευρώ, με χρηματοδότηση από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης και την Περιφέρεια.

Λίνα Μενδώνη: «Μετατρέπουμε ένα εμβληματικό βιομηχανικό κέλυφος σε σύγχρονο πολιτιστικό πόλο»

Με αφορμή την εξέλιξη του έργου, η Υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, υπογράμμισε τη σημασία της επανάστασης που φέρνει ο νέος χώρος:

«Μετατρέπουμε το κτήριο του πρώην Αγροτικού Συνεταιρισμού, έναν χώρο με ισχυρό τοπικό αποτύπωμα, σε έναν σύγχρονο πολιτιστικό πόλο. Η κεντρική μουσειολογική ιδέα εμπεριέχεται στον τίτλο “Ἐν ἀρχῇ ἦν… ο Τόπος: Το πολιτιστικό τοπίο των Αρχανών από τους προϊστορικούς χρόνους έως σήμερα”.

Η μόνιμη έκθεση θα αφηγηθεί την καταλυτική επίδραση της μορφολογίας του τόπου, του νερού, της πεδιάδας, των ιερών κορυφών και των σπηλαίων, στην ανάπτυξη του μοναδικού αυτού πολιτισμού. Το νέο Μουσείο θα αντικαταστήσει την μικρή αλλά σημαντική συλλογή του 1993 που φιλοξενείται στο Δημοτικό Σχολείο, και θα συμβάλει καθοριστικά στην έρευνα, τον πολιτιστικό τουρισμό και την οικονομική αναζωογόνηση της τοπικής κοινωνίας».

Από το παλιό Εμφιαλωτήριο στη Μουσειακή Εμπειρία του Μέλλοντος

Το νέο Μουσείο θα βρει τη στέγη του σε ένα εμβληματικό σημείο: στο κτήριο του παλαιού εμφιαλωτηρίου οίνου του πρώην Αγροτικού Συνεταιρισμού Αρχανών (ΣΥΝΠΕ). Πρόκειται για ένα ακίνητο μέσα στον παραδοσιακό οικισμό των Άνω Αρχανών, το οποίο παραχωρήθηκε στο Υπουργείο Πολιτισμού από τον Δήμο.

Σύμφωνα με το εγκεκριμένο κτηριολογικό πρόγραμμα, ο συνολικός χώρος εκτείνεται σε 6.330 τ.μ. και θα περιλαμβάνει:

Μόνιμη έκθεση 900 τ.μ.

Αίθουσα περιοδικών εκθέσεων και συνεδρίων.

Χώρους πολυμεσικών, ψηφιακών και εκπαιδευτικών εφαρμογών.

Σύγχρονα εργαστήρια συντήρησης και αποθήκες αρχαιοτήτων.

Υποδομές πλήρους προσβασιμότητας και υψηλής ενεργειακής αποδοτικότητας.

1.000 εκθέματα αφηγούνται την ιστορία των Αρχανών

Η μουσειακή διαδρομή υπόσχεται να μαγέψει τον επισκέπτη, καθώς θα φιλοξενήσει περίπου 1.000 αντικείμενα κάθε κλίμακας: από εντυπωσιακούς πίθους και περίτεχνες λάρνακες, μέχρι μικροσκοπικά σφραγίσματα και πολύτιμα κοσμήματα.

Η έκθεση διαρθρώνεται σε θεματικές ενότητες που ξετυλίγουν το νήμα του χρόνου:

Το Νερό και ο Τόπος: Εισαγωγή στη σημασία των υδάτινων πόρων και των αρχαίων υδραγωγείων.

Η Αρχαία Αρχάνα: Το οικιστικό και διοικητικό κέντρο, η καθημερινή ζωή και η δραστηριότητα στην ύπαιθρο.

Το Ιερό και το Μεταφυσικό: Η αρχαία νεκρόπολη και ο Γιούχτας ως διαχρονικός τόπος λατρείας.

Ο Έξω Κόσμος: Οι σχέσεις των Αρχανών με άλλες περιοχές και η πορεία τους μέχρι τους νεότερους χρόνους.

Η Ευλογημένη Γη: Ειδική μνεία στην τοπική αγροτική παραγωγή, με πρωταγωνιστές το κρασί και το ελαιόλαδο.

Αρχιτεκτονική: Παντρεύοντας τη βιομηχανική κληρονομιά με το αύριο

Το αρχιτεκτονικό σχέδιο σέβεται απόλυτα την ταυτότητα του κτηρίου, εντάσσοντας τον βιομηχανικό του χαρακτήρα στη νέα του λειτουργία. Οι παλιές τσιμεντένιες δεξαμενές κρασιού διατηρούνται και επαναχρησιμοποιούνται ως εκθεσιακά στοιχεία μνήμης, ενώ οι όψεις ανασχεδιάζονται με σύγχρονα υλικά.

Παράλληλα, η στέγη θα ανακατασκευαστεί και θα ανυψωθεί για να προσφέρει μια «ανοιχτή» οπτική σύνδεση με το γύρω κρητικό τοπίο. Στο εσωτερικό, ένα δυναμικό σύστημα από μεταλλικές ράμπες θα εξασφαλίζει τη ροή των επισκεπτών, καθιστώντας το Μουσείο απόλυτα προσβάσιμο σε όλους.

Ένα σύγχρονο Αρχαιολογικό Μουσείο γεννιέται στις Αρχάνες: Από το ιστορικό οινοποιείο στο «Πολιτιστικό Τοπίο» της Κρήτης