Του απεσταλμένου μας στο φεστιβάλ Νίκου Κομίνη

Ο κινηματογράφος “La Lumiere” μια από τις 8 αίθουσες, υπαίθριες και κλειστές που θα προβάλουν μέσα σε μια εβδομάδα 20 με 28 Ιουνίου 2026, 500 ταινίες του Παγκόσμιου κινηματογράφου στα πλαίσια του 40ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου”Il Cinema Ritrovato” στη Μπολόνια της Ιταλίας.

Είναι παλαιές ξεχασμένες, άλλα και πολύ γνωστές ταινίες, επισκευασμένες ή συντηρημένες ή απλώς τις ανακάλυψε κάποιος και τις έφερε στο φως.

Για πρώτη φορά θα προβληθεί ελληνική ταινία σε αυτό το Φεστιβάλ.

Η ταινία “Εύα του 1953” της πρώτης Ελληνίδας σκηνοθέτριας, της Μαρίας Πλυτά, παραγωγής της “Κομίνης Φίλμς” του Δημήτρη, Μίμη Κομίνη ο οποίος σκοτώθηκε σε γύρισμα της ταινίας στη Λούτσα στις 16/10/1952 από ξεχασμένη από την Γερμανική Κατοχή νάρκη.

Την “Εύα του 1953” ανακάλυψε και κατάφερε με δικές της ενέργειες να μετατραπεί σε 4Κ από το πρωτότυπο αρνητικό των 35 mm που είχε διατηρήσει η Ταινιοθήκη της Ελλάδος, με χρηματοδότηση από το Hobson/Lucas Family Foundation, στο καλύτερο παγκοσμίως εργαστήριο συντήρησης εδώ στην Μπολόνια της Ιταλίας το “Cineteca”, το 2026, η καθηγήτρια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κυρία Μπέτυ Κακλαμανίδου.

Τα δικαιώματα της ταινίας έχει η εταιρεία “Αλατάς Φίλμς”. Η “Εύα του 1953” θα προβληθεί στις 23 Ιουνίου 2026 στις 14:00 ώρα Ιταλίας στην κλειστή αίθουσα “Cinema Jolly”.