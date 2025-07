Το φημολογούμενο εδώ και καιρό πρότζεκτ «Deeper» παίρνει πλέον σάρκα και οστά, με τον Τομ Κρουζ και την Άνα ντε Άρμας να ετοιμάζονται να βουτήξουν στα βαθιά, κυριολεκτικά. Τα γυρίσματα της ταινίας, σε σκηνοθεσία του Νταγκ Λάιμαν, αναμένεται να αρχίσουν στο τέλος του καλοκαιριού.

Θα είναι η τρίτη συνεργασία του Κρουζ με τον σκηνοθέτη μετά τα επιτυχημένα “Edge of Tomorrow” και “American Made”.

Οι πρωταγωνιστές έχουν ήδη ξεκινήσει εντατική εκπαίδευση για τις υποβρύχιες απαιτήσεις του υπερφυσικού θρίλερ. Σύμφωνα με την πλοκή ο Κρουζ εμφανίζεται στον ρόλο ενός πρώην αστροναύτη, ο οποίος σε μια αποστολή ενός ανεξερεύνητου ρήγματος του ωκεανού, έρχεται αντιμέτωπος με μια μυστηριώδη και επικίνδυνη δύναμη. Το σενάριο, που αρχικά γράφτηκε από τον Μαξ Λάντις το 2016, έχει λάβει τις τελικές πινελιές από τον βετεράνο συνεργάτη του Κρουζ, Κρίστοφερ ΜακΚουάρι.

Πρόσφατο δημοσίευμα του Deadline ανέφερε ότι ο προϋπολογισμός της ταινίας θα αγγίξει τα 200 εκατομμύρια δολάρια.

Ana de Armas learned a lot on the set of ‘Ballerina’ and is learning even more for her next project, ‘Deeper’, in which she will co-star opposite Tom Cruise

