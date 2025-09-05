Μια μοναδική μελωδία ένωσε κοινό και επισκέπτες, στη χθεσινή μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στον Στέλιο Καζαντζίδη, δείχνοντας ότι το ελληνικό τραγούδι μπορεί να ξεπερνά σύνορα και γλώσσες καθώς άνθρωποι από όλο τον κόσμο έδωσαν το παρών στη συγκεκριμένη εκδήλωση.

Συγκεκριμένα ένα αναπάντεχο στιγμιότυπο εκτυλίχθηκε λίγο πριν τη συναυλία του «Όλοι Μαζί Μπορούμε» στο Καλλιμάρμαρο. Μια ομάδα Αργεντινών που βρέθηκε στον χώρο ένωσε τις φωνές της για να τραγουδήσει τον διαχρονικό ύμνο του Στέλιου Καζαντζίδη «Υπάρχω»!

Η αυθόρμητη αυτή ερμηνεία ξένων επισκεπτών σε ένα από τα πιο αγαπημένα ελληνικά τραγούδια προκάλεσε ενθουσιασμό.

Δείτε το βίντεο με το γκρουπ των Αργεντινών να τραγουδά το «Υπάρχω» έξω από το Καλλιμάρμαρο.