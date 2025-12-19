Η Αριάνα Γκράντε και ο Τζόναθαν Μπέιλι μετά τις ταινίες «Wicked» αναμένεται να συνεργαστούν ξανά.

Οι πρώην συμπρωταγωνιστές είναι σε συζητήσεις για τους κεντρικούς ρόλους σε αναβίωση του βραβευμένου με Πούλιτζερ μιούζικαλ των Στίβεν Σόντχαϊμ και Τζέιμς Λαπίν «Sunday in the Park With George», σύμφωνα με το Deadline.

Σε σκηνοθεσία της πολυβραβευμένης με Tony και Olivier Μαριάν Έλιοτ η θεατρική παραγωγή θα κάνει πρεμιέρα στο Barbican Centre του Λονδίνου το 2027.

Το μιούζικαλ έκανε πρεμιέρα σε μικρότερο θέατρο Νέα Υόρκη τον Ιούλιο του 1983, με πρωταγωνίστριες τους Μάντι Πατίνκιν και Μπέρναντεντ Πίτερς, προτού μεταφερθεί στο Μπρόντγουεϊ το 1984. Η παραγωγή έλαβε το βραβείο Πούλιτζερ για Δράμα το 1985 και κέρδισε δύο βραβεία Tony για Σκηνογραφία, καθώς και υποψηφιότητα για Καλύτερο Μιούζικαλ. Η παράσταση κέρδισε επίσης πολλά βραβεία Drama Desk.

Η πρώτη λονδρέζικη παράσταση ανέβηκε στο Βασιλικό Εθνικό Θέατρο στις 15 Μαρτίου 1990. Παρουσιάστηκε για 117 παραστάσεις και πρωταγωνίστησαν ο Φίλιπ Κουάστ ως Ζωρζ και η Μαρία Φρίντμαν ως Ντοτ.

Το μιούζικαλ ακολουθεί τον ζωγράφο Ζωρζ Σερά τους μήνες που προηγούνται της ολοκλήρωσης του πιο διάσημου πίνακά του «Ένα Κυριακάτικο Απόγευμα στο Νησί της Λα Γκραντ Ζατ». Καταναλισκόμενος από την ανάγκη του να «τελειώσει το καπέλο», ο Σερά αποξενώνει τη γαλλική αστική τάξη, απορρίπτει τους συναδέλφους του.

