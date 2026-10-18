Το «ARIRANG», το πέμπτο άλμπουμ των K-pop superstars BTS, ξεπέρασε τα 5 δισεκατομμύρια streams στο Spotify, όπως ανακοίνωσε η δισκογραφική τους εταιρεία, BigHit Music.

Πρόκειται για το άλμπουμ με τις περισσότερες αναπαραγωγές για τη φετινή χρονιά, σημειώνοντας 2 δισεκατομμύρια streams περισσότερα από τον δίσκο που βρίσκεται στη δεύτερη θέση, το «You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love» της Ολίβια Ροντρίγκο.

Οι επιδόσεις του «ARIRANG» ξεπέρασαν ακόμη και τις πιο πρόσφατες κυκλοφορίες των παγκόσμιων σταρ της ποπ, Μπρούνο Μαρς και Χάρι Στάιλς, οι οποίες συγκέντρωσαν περίπου 1 και 2 δισεκατομμύρια streams αντίστοιχα.

Το «Swim», το βασικό κομμάτι του άλμπουμ, πλησιάζει το 1 δισεκατομμύριο streams, ενώ και τα 14 τραγούδια έχουν καταγράψει πάνω από 200 εκατομμύρια αναπαραγωγές. Αξίζει να σημειωθεί ότι το «No. 29», το οποίο περιλαμβάνει μόνο τον ήχο της Ιερής Καμπάνας του Βασιλιά Seongdeok από το αρχαίο κορεατικό βασίλειο Σίλα (57 π.Χ.- 935 μ.Χ.), έχει φτάσει τα 200 εκατομμύρια streams.

Το «ARIRANG» αποτελεί την πρώτη ολοκληρωμένη δουλειά του συγκροτήματος μετά από σχεδόν τέσσερα χρόνια, αφού όλα τα μέλη ολοκλήρωσαν την υποχρεωτική στρατιωτική τους θητεία και επανενώθηκαν. Την ημέρα της κυκλοφορίας του στις 20 Μαρτίου, ξεπέρασε τα 110 εκατομμύρια streams.

Επιπλέον, σύμφωνα με το δημοσίευμα της Korea Times, έγινε το πρώτο άλμπουμ συγκροτήματος που κατέκτησε την κορυφή του αμερικανικού Billboard 200 για τρεις συνεχόμενες εβδομάδες μετά το «Babel» των Mumford & Sons το 2012.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ