Με μια ιδιαίτερα εντυπωσιακή αλλαγή στην εξωτερική του εμφάνιση έδωσε το «παρών» σε εκδήλωση ο Άρης Σερβετάλης. Ο αγαπημένος ηθοποιός βρέθηκε το απόγευμα της Τρίτης 13 Οκτωβρίου στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου, στον ομώνυμο Δήμο, συμμετέχοντας ενεργά στις εορταστικές εκδηλώσεις «ΔΗΜΗΤΡΙΑ 2026».

Στο πλαίσιο αυτό, ήταν ο κεντρικός ομιλητής σε μια βαθιά και ενδιαφέρουσα συζήτηση με θέμα «Πνευματικό ήθος και η τέχνη του ηθοποιού».

Η νέα εικόνα και η πνευματική προετοιμασία

Ο Άρης Σερβετάλης εμφανίστηκε με αισθητά μακριά μαλλιά και πυκνά γένια, προκαλώντας το ενδιαφέρον όσων παρευρέθηκαν. Η νέα αυτή εικόνα συνδέεται άμεσα με την προετοιμασία του για τον επόμενο μεγάλο σταθμό της καριέρας του, καθώς πρόκειται να υποδυθεί τον Άγιο Ιωσήφ τον Ησυχαστή σε μια νέα τηλεοπτική σειρά.

Η βιωματική εμπειρία στο Άγιο Όρος

Η αφοσίωση του ηθοποιού στον ρόλο αποδείχθηκε και από τις ενέργειές του τους προηγούμενους μήνες. Τον περασμένο Μάιο επισκέφθηκε το Άγιο Όρος, όπου παρέμεινε για ένα διάστημα προκειμένου να ακολουθήσει πιστά τη μοναστική καθημερινότητα. Με αυτόν τον βιωματικό τρόπο θέλησε να προσεγγίσει σε βάθος την προσωπικότητα, την ησυχαστική παράδοση και το πνευματικό μέγεθος του χαρακτήρα που καλείται να ενσαρκώσει στην οθόνη.