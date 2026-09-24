Οι βραβευμένες με Όσκαρ, Σούζαν Σάραντον και Ολίβια Κόλμαν προστέθηκαν στο καστ της σειράς θρίλερ «Army of Shadows» δίπλα στους Πάντι Κόνσινταϊν, Αμέρικα Φερέρα, Άλεξ Χάσελ και Κιτ Χάρινγκτον. Σύμφωνα με το Deadline, τα γυρίσματα πραγματοποιούνται αυτή τη στιγμή στο Παρίσι και το Λονδίνο.

Το φιλόδοξο πρότζεκτ διαδραματίζεται σε μια αυταρχική Βρετανία του κοντινού μέλλοντος, από τον δημιουργό των «MobLand» και «The Day of the Jackal», Ρόναν Μπένετ καθώς και τις Studiocanal, Two Cities Television και Channel 4.

Βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Ζοζέφ Κεσέλ του 1943 και την κινηματογραφική μεταφορά του Ζαν-Πιέρ Μελβίλ το 1969, η νέα σειρά του Channel 4 αναμένεται να είναι ένα «καθηλωτικό, καταιγιστικό θρίλερ για το τίμημα της αντίστασης».

«Η ζωή στη Βρετανία φαίνεται σχεδόν κανονική όμως οι σημαίες έχουν αλλάξει, οι ειδήσεις είναι ελεγχόμενες και η σιωπή επιβεβλημένη. Όλοι μπορούν να το νιώσουν» αναφέρεται στην επίσημη σύνοψη.

«Μέσα από τις σκιές, ένας πρώην στρατιώτης γνωστός ως Berry ξεκινά να χτίζει μυστικό δίκτυο αντίστασης. Γύρω του συσπειρώνεται μια αναπάντεχη ομάδα, ένας στρατιώτης, ένας φοιτητής, ένας ακτινολόγος και ένας δημοσιογράφος. Καθημερινοί άνθρωποι που κάνουν μια μη αναστρέψιμη επιλογή.

Απέναντί τους θα βρεθεί ένα κράτος με παντοδύναμη ισχύ, ένας αδίστακτος υπουργός και μια εξαιρετικά ικανή Αμερικανίδα πράκτορας» συμπληρώνεται.

Το πολυμελές καστ περιλαμβάνει επίσης τους Λέιλα Φάρζαντ, Λούθερ Φορντ, Αμάρα Οκερέκε, Πάτρικ Ο’Κέιν, ‘Αντζλι Μοχίντρα, Εντ ‘Ασλεϊ και Ζόι Τέλφορντ.

Η Studiocanal διαχειρίζεται τις διεθνείς πωλήσεις. Η Άλισον Στέρλινγκ είναι η παραγωγός της σειράς και η Λίζα Γκάνινγκ σκηνοθετεί και τα έξι επεισόδια του πρότζεκτ.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ