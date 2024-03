Ο ηθοποιός Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ αποκάλυψε ότι υποβλήθηκε σε τρία χειρουργεία ανοιχτής καρδιάς και στη συνέχεια του τοποθετήθηκε βηματοδότης.

Για τις επεμβάσεις, στις οποίες υποβλήθηκε την προηγούμενη βδομάδα αλλά και για το καρδιακό πρόβλημα που αντιμετωπίζει μίλησε ο 76χρονος Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ στο podcast «Arnold’s Pump Club».

«Την περασμένη Δευτέρα έκανα εγχείρηση, για να γίνω λίγο περισσότερο “μηχάνημα”. Έβαλα βηματοδότη. Πρέπει να σας πω, πως μόνο και μόνο αυτό που λέω, έρχεται σε αντίθεση με την ανατροφή μου στην Αυστρία, όπου κανείς δεν μίλησε ποτέ για ιατρικά θέματα», είπε αρχικά ο πρώην κυβερνήτης της Καλιφόρνια.

«Έχω λάβει τόσα πολλά μηνύματα και email από ανθρώπους που γεννήθηκαν με διγλώχινη αορτική βαλβίδα, όπως εγώ, που μου λένε ότι το να μιλήσω για τις εγχειρήσεις αντικατάστασης βαλβίδας τους έδωσε κουράγιο και ελπίδα να αντιμετωπίσουν τις δικές τους. Αφού ξέρω λοιπόν, πως το να είμαι ειλικρινής, βοηθάει τους ανθρώπους, τι επιλογή έχω;», ανέφερε ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ.

Αυτή την ώρα ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ, είναι σε διαδικασία ανάρρωσης αλλά υγιής.

Προβλήματα έχει αντιμετωπίσει ξανά στο παρελθόν ο ηθοποιός όταν πριν από 6 χρόνια υποβλήθηκε σε εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς για να αντικαταστήσει την πνευμονική του βαλβίδα. Το 2020 χειρουργήθηκε ξανά, αυτή τη φορά για να αντικαταστήσει την αορτική του βαλβίδα. Η πρώτη φορά που έκανε εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς ήταν το 1997.

Arnold Schwarzenegger reveals recent heart surgery to make him “more of a machine” like the Terminator https://t.co/mvMwbhRvOP

— NME (@NME) March 25, 2024