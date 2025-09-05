Μια μοναδική μουσική παράσταση θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει το κοινό, η οποία θα φέρει το άρωμα των Ιονίων νήσων στο κέντρο της Αθήνας. Για πρώτη φορά θα εμφανισθεί στο Ηρώδειο το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου η «Παλαιά Φιλαρμονική Κερκύρας», ως είθισται να λέγεται η «Φιλαρμονική Εταιρεία Κερκύρας», η οποία είναι ένας από τους πλέον ιστορικούς, μορφωτικούς και πολιτιστικούς φορείς της χώρας με συνεχή πορεία 185 ετών, καθώς ιδρύθηκε το 1840, για να μας ταξιδέψει στον χρόνο και να μας μεταφέρει στα καντούνια της Κέρκυρας. Συμμετέχουν σπουδαίοι σολίστ, οι περίφημοι «Τραγουδιστάδες τση Ζάκυθος», ενώ εμφάνιση έκπληξη της βραδιάς είναι η Άντζελα Γκερέκου.

Περί τους 160 μουσικούς θα ταξιδέψουν στην Αθήνα, για να παρουσιάσουν στο ρωμαϊκό ωδείο τη μεγάλη τους τέχνη, να μας μαγέψουν με τις επτανησιακές και ιταλικές όπερες, οπερέτες, άσματα και καντσονέτες, καντάδες, αλλά και διάσημα ορχηστρικά έργα και εμβατήρια, τους ήχους, τις αριστοτεχνικές μεταγραφές, τις εντυπωσιακές ενδυμασίες τους και την αξιοθαύμαστη ερμηνεία που καθιστούν την κάθε συναυλία τους μια μοναδική μουσική εμπειρία.

Μια ολόκληρη εποχή, ένας πολιτισμός θα ζωντανέψουν μπροστά μας, μεταφέροντας τη μακρά μουσική παράδοση της Κέρκυρας και των Επτανήσων γενικότερα, που έχουν τη μουσική στο DNA τους.

Από τις λιτανείες του Αγίου Σπυρίδωνος, προστάτη της Κέρκυρας, ως τον θρυλικό «Αμλέτο», το πένθιμο εμβατήριο που συνοδεύει την κατανυκτική περιφορά του Επιταφίου το Πάσχα, αλλά και χαρακτηριστικά αποσπάσματα του μελοποιημένου από τον κορυφαίο Κερκυραίο μουσουργό Νικόλαο Μάντζαρο «Ύμνο εις την Ελευθερία» του Διονυσίου Σολωμού, που απέδιδε ήδη από το 1841 η «Παλαιά Φιλαρμονική Κερκύρας». Με αφορμή τον εορτασμό των 230 χρόνων από τη γέννηση του Νικόλαου Μάντζαρου (1795-1872) ισόβιου καλλιτεχνικού Διευθυντή της «Παλαιάς Φιλαρμονικής», ευπατρίδη σπουδαίου μουσουργού και ιδρυτή της Επτανησιακής Σχολής, η συναυλία της Φιλαρμονικής θα τιμήσει τον μεγάλο Έλληνα.

Επί σκηνής θα απολαύσουμε λαμπερούς σολίστ και κορυφαίους λυρικούς ερμηνευτές: Έλενα Κελεσίδη (σοπράνο), Ίνγκα Μπαλαμπάνοβα (σοπράνο), Άρτεμις Μπόγρη (μέτζο σοπράνο), Φίλιππος Μοδινός (τενόρος), Χάρης Ανδριανός (βαρύτονος).

Ρομαντικό τόνο στη βραδιά θα δώσει η παρουσία των Ζακυνθινών κανταδόρων«Τραγουδιστάδες τση Ζάκυθος», διάσημο πολυφωνικό φωνητικό συνόλου που με συνοδεία μαντολινάτας και της Φιλαρμονικής θα τραγουδήσουν αρέκιες, καντάδες, βαρκαρόλες, τραγούδια με θεματολογία τον έρωτα και την καθημερινή ζωή.

Τη μουσική διεύθυνση έχει ο αρχιμουσικός Σπύρος Προσωπάρης, ο καλλιτεχνικός διευθυντής της Φιλαρμονικής Εταιρείας Κερκύρας («Παλαιά»).

Έκπληξη της βραδιάς η συμμετοχή της διακεκριμένης ηθοποιού Άντζελας Γκερέκου, ταυτισμένη απόλυτα με το νησί της, πολιτογραφημένη στη συνείδηση του κοινού ως «η κατεξοχήν Κερκυραία», που με τη μοναδική παρουσία της και την ερμηνευτική της δεινότητα θα παρουσιάσει αυθεντικά κείμενα της εποχής.

H συναυλία λόγω της συμπλήρωσης των 160 χρόνων από την καθιέρωση του εθνικού μας ύμνου το 1865, στη μορφή που παρουσιάζεται σήμερα τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Η συναυλία έχει φιλανθρωπικό χαρακτήρα, πραγματοποιείται σε συνεργασία με τον Σύλλογο Θυάτειρα και λόγω της Παγκόσμιας Ημέρας Δότη Μυελού των Οστών, δραστηριότητας στην οποία η «Παλαιά Φιλαρμονική» έχει αφήσει ιδιαίτερο κοινωνικό αποτύπωμα, θα στηριχθεί οικονομικά το έργο του Συλλόγου Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «Η Φλόγα» που ιδρύθηκε το 1982 από γονείς παιδιών με καρκίνο. Γνωρίστε τον Σύλλογο και ανακαλύψτε τους σκοπούς του. https://www.floga.org.gr/about-us/

Χρώματα και αρώματα των Ιονίων Νήσων, θα μας μεταφέρουν στον κόσμο του Σολωμού και του Μάντζαρου, αλλά και άλλων κορυφαίων επτανήσιων συνθετών. Θα μεταφερθούμε στην κερκυραϊκή Σπιανάδα και στη Πλατεία του Αγίου Μάρκου της Ζακύνθου. Ο ακροατής θα κάνει ένα ταξίδι στον χρόνο στην Ιταλία, τη Πάδοβα, τη Νάπολη, το Μιλάνο, το Θέατρο Σαν Τζάκομο της Κέρκυρας και το αρχοντικό του Σολωμού στη Ζάκυνθο.

Μια μουσική παράσταση γεμάτη εκπλήξεις!

Εισιτήρια προς 18, 20, 25, 30, 50, 60 και 80 ευρώ.

Προπώληση εισιτηρίων: more.com

Και στα καταστήματα Public

Παλαιά Φιλαρμονική Κέρκυρας

Η «Παλαιά Φιλαρμονική Κερκύρας» ιδρύθηκε το 1840 με εμπνευστή και Ισόβιο Καλλιτεχνικό Διευθυντή τον Νικόλαο Μάντζαρο (1795-1872), κατά τα πρότυπα μιας μουσικής ακαδημίας, παρόμοιας με εκείνες της γειτονικής Ιταλίας. Εμπνευστής της ήταν αυτός ο μεγάλος δάσκαλος και ευπατρίδης που εκπαίδευε δωρεάν τους συμπατριώτες του και θεωρούσε χρέος του την αναβάθμιση της μουσικής Παιδείας των Κερκυραίων και των Ελλήνων, διδάσκοντας πάντοτε δωρεάν και μεταφέροντας στην Κέρκυρα την εμπειρία των μουσικών ακαδημιών του εξωτερικού. Αυτό ήταν το όραμα του που συνεχίζεται στη Φιλαρμονική μέχρι σήμερα στη διδασκαλία πνευστών, εγχόρδων και μουσικών θεωρητικών!

Η «Παλαιά Φιλαρμονική Κερκύρας», πέραν της ιστορικότητας της, έχει συνεχή παρουσία στα διεθνή μουσικά δρώμενα με πολλές μετακλήσεις στο εξωτερικό (Δανία, Ιταλία, Αμερική, Ρωσία, Κύπρο, Σερβία κ.α.). Συμμετείχε για δεύτερη φορά το 2024 στις εκδηλώσεις της Ελληνικής Ομογένειας στη Νέα Υόρκη στην περίφημη 5η Λεωφόρο (Απρίλιος 2024).

Η Φιλαρμονική Εταιρεία Κερκύρας («Παλαιά») προσφέρει εδώ και 185 έτη δωρεάν μουσική εκπαίδευση, αποτελεί μουσικό φυτώριο, συνεισφέροντας στη διαμόρφωση της έντεχνης μουσικής στην Ελλάδα από τον 19ο ως τον 21ο αιώνα.