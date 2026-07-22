Την άρση ασυλίας της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου αποφάσισε η Ολομέλεια της Βουλής με 160 ψήφους «υπέρ» της άρσης, 63 «κατά» και 6 «παρών».

Η αίτηση άρσης της ασυλίας της κας Κωνσταντοπούλου αφορά σε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση.

Όπως ανέφερε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας: «Με μηνύει ποιος; Ο κουμπάρος της κας Ντόρας Μπακογιάννη, ο Νταβέλης, Αχιλλέας Νταβέλης. Και με μηνύει για ποιο πράγμα; Γιατί είπα την αλήθεια μέσα στη Βουλή, ότι αφαιρέθηκε από την Περιφέρεια Θεσσαλίας η άδεια λειτουργίας της κλινικής του, του ANIMUS. Αφαιρέθηκε, είναι αλήθεια. Με μηνύει. Πότε με μηνύει; Τον Φλεβάρη του 2026. Πότε δηλαδή; Όταν έχει δοθεί η εντολή σε όλους να πέσουν πάνω μου. Και πέφτουν πάνω μου για να με απενεργοποιήσουν, να με απενεργοποιήσουν για τα Τέμπη, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τη ”Βιολάντα”, για τις υποκλοπές. Δεν θα με απενεργοποιήσουν. Ο Νταβέλης είναι άλλος ένας κουμπάρος της οικογένειας Μητσοτάκη που μου επιτίθεται. Ο προηγούμενος ήταν ο Ξυλούρης ή ”Φραπές” που είπε μέσα στη Βουλή ότι θα μου στρίψει το λαρύγγι και θα με σκοτώσει».

Επίσης πρόσθεσεε: «Αυτή πρέπει να είναι η δέκατη αίτηση άρσης ασυλίας μου και μπορείτε να φέρετε και εκατόν δέκα. Οι υπόδικοι ψηφίζουν την άρση ασυλίας μου. Και γιατί ψηφίζουν την άρση ασυλίας μου; Συγκαλύπτονται ευθύνες για κακουργήματα, συγκαλύπτονται ευθύνες κυβερνητικών προσώπων για πενήντα επτά θανάτους στο έγκλημα των Τεμπών, για αμύθητα ποσά στη Σύμβαση 717, για αμύθητα, ομοίως, ποσά στον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τις υποκλοπές όπου θα έπρεπε να έχετε γκρεμίσει το σύμπαν μετά τη συνέντευξη Γρηγόρη Δημητριάδη».