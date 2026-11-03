Η Art Athina 2026 επιστρέφει στην καρδιά του φθινοπώρου, εγκαινιάζοντας μία νέα εποχή στη διαδρομή της.

Η μεγαλύτερη ετήσια εικαστική συνάντηση σύγχρονης τέχνης στην Ελλάδα, που διοργανώνει ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αιθουσών Τέχνης (ΠΣΑΤ), θα πραγματοποιηθεί από την Πέμπτη 12 έως και τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου στο Onassis Ready. Τα επίσημα εγκαίνια έχουν προγραμματιστεί στις 12 Νοεμβρίου, στις 19:00, παρουσία της υπουργού Πολιτισμού Δρ. Λίνας Μενδώνη.

Στη φετινή ανανεωμένη διοργάνωση, υπό τη γενική διεύθυνση του Αντώνη Κούρκουλου, συμμετέχουν 65 αίθουσες τέχνης από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Το κεντρικό εκθεσιακό πρόγραμμα πλαισιώνεται από ενότητες αφιερωμένες στο design, τα projects paces,τις ομιλίες, τις performances και τις εκπαιδευτικές δράσεις για παιδιά.

Σταθερά από το 1993, η Art Athina στηρίζει τις ελληνικές γκαλερί και ενισχύει τη διασύνδεση της εγχώριας εικαστικής σκηνής με τη διεθνή καλλιτεχνική κοινότητα. Στη διαδρομή της έχει καθιερωθεί ως σημείο συνάντησης αιθουσών τέχνης, καλλιτεχνών και κοινού, παρουσιάζοντας ένα ευρύ φάσμα της σύγχρονης εικαστικής δημιουργίας.

Η μεταφορά της έκθεσης στο Onassis Ready, έναν χώρο με ιδιαίτερη αρχιτεκτονική και βιομηχανική αισθητική, προσθέτει έναν ακόμη σταθμό στη 33χρονη παρουσία της φουάρ.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της Art Athina 2026:

Main: Γκαλερί από την Ελλάδα και το εξωτερικό αποτελούν τον κεντρικό πυρήνα της διοργάνωσης

Design: Η ενότητα, σε επιμέλεια της Τίνας Δασκαλαντωνάκη και του Μάνθου Καλούμενου, φέρνει στο επίκεντρο το ελληνικό design μέσα από σύγχρονες και vintage δημιουργίες. Αντικείμενα καθημερινής χρήσης,υπερβαίνουν τον στενά λειτουργικό ή διακοσμητικό τους ρόλο και συνομιλούν μεταξύ τους μέσα από την υψηλή ποιότητα της κατασκευής και τη δύναμη των υλικών τους. Η υφή, η μορφή και η ίδια η ύλη γίνονται το όχημα για την ανάδειξη του σύγχρονου τοπίου του design.

Project Spaces: Η ομάδα της ARTWORKS, ο Πάνος Γιαννικόπουλος και η Μαρίλη Κωνσταντινοπούλου, μέσα από την φετινή πρόταση τους με τίτλο Holding Ground διερευνούν τον χάρτη της καλλιτεχνικής παραγωγής και πέρα από τα μεγάλα αστικά κέντρα. Την ενότητα συνθέτουν οκτώ ανεξάρτητοι χώροι από την Αθήνα, τον Βόλο, την Κόρινθο και την Κύθνο, οι οποίοι αναδεικνύουν τη σημασία της διεκδίκησης και της διατήρησης ενός χώρου, τόσο σε φυσικό όσο και σε συμβολικό επίπεδο, αναζητώντας παράλληλα τρόπους προσαρμογής, εξέλιξης και ανταπόκρισης στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες.

Performances: Για τρίτη συνεχή χρονιά, ο Νικόλας Βαμβουκλής επιμελείται το πρόγραμμα performances της Art Athina με τίτλο DESIRE AFTER ALL, προσεγγίζοντας την επιθυμία ως δύναμη υπέρβασης και φαντασίας. Με άξονες τη γλώσσα και τον ήχο, το πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις, διαδρομές στην περιοχή του Ρέντη και ένα ιδιαίτερο reading group, φέρνοντας κοντά Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες από τα πεδία των εικαστικών και των παραστατικών τεχνών.

Στο πλαίσιο της ενότητας ON SITE, φοιτήτριες και φοιτητές του 11ου Εργαστηρίου Ζωγραφικής της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, υπό την επίβλεψη του Κωστή Σταφυλάκη, διερευνά δημιουργικά τον οικισμό της Αγίας Άννας.

Τέλος, το Flux Laboratory, σε συνεργασία με το MAMCO, το Μουσείο Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης της Γενεύης, και το Giorno Poetry Systems, παρουσιάζει το έργο Dial-A-Poem Switzerland, παράλληλα με την performance του Andi Xhuma, εμπνευσμένη από το ανατρεπτικό πνεύμα του Dada και τη ματιά του πρωτοπόρου καλλιτέχνη John Giorno.

Talks: Ο κύκλος συζητήσεων Art Athina Art for Tomorrow Talks εστιάζει στην πολιτιστική κληρονομιά και στον δημόσιο χώρο, θέτοντας ερωτήματα για τη σχέση της σύγχρονης δημιουργίας με το παρελθόν και τον ρόλο της τέχνης στην πόλη. Το πρόγραμμα συνεπιμελούνται η Μαριλένα Κουτσούκου, Διευθύντρια Ανάπτυξης της Art Athina, και η Kim Conniff Taber, Editorial Director του Art for Tomorrow. Τον συντονισμό αναλαμβάνει η Farah Nayeri, αρθρογράφος πολιτισμού της εφημερίδας The New York Times.

Η πρώτη συζήτηση με τίτλο «Αγκαλιάζοντας την κληρονομιά με το βλέμμα στο μέλλον» εξετάζει πώς η ιστορική μνήμη μπορεί να τροφοδοτήσει τη σύγχρονη δημιουργία χωρίς να την εγκλωβίζει στη νοσταλγία. Η δεύτερη συζήτηση με τίτλο «State of Play: Δημιουργώντας δημόσιους χώρους» διερευνά πώς η τέχνη, η αρχιτεκτονική και οι πολιτιστικοί οργανισμοί μπορούν να συμβάλουν στη διαμόρφωση του δημόσιου χώρου.

Kid’s Educational Program: Το φετινό εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο Touch the City, σε επιμέλεια της Χριστίνας Μπότσου και σε συνεργασία με το Life is For All, εμπνέεται από την πόλη προσεγγίζοντας τον αστικό χώρο μέσα από τις αισθήσεις, τη μνήμη και τη φαντασία. Μέσα από περιπάτους, συζητήσεις και εικαστικά εργαστήρια, τα παιδιά εξερευνούν τη γειτονιά του Ρέντη, παρατηρούν και συλλέγουν ίχνη του αστικού περιβάλλοντος, πειραματίζονται με διαφορετικές επιφάνειες και τεχνικές αποτύπωσης, δημιουργώντας το δικό τους «αρχείο υφών» της πόλης. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά από 6 έως 12 ετών και είναι ανοιχτό και σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες και νευροαναπτυξιακές ιδιαιτερότητες.

Onassis Air Και Onassis Onx: Στον πρώτο όροφο του Onassis Ready, τα στούντιο των καλλιτεχνών των προγραμμάτων Onassis AiR και Onassis ONX ανοίγουν στους επισκέπτες της Art Athina, δίνοντάς τους την ευκαιρία να γνωρίσουν έργα υπό διαμόρφωση, πειραματισμούς και καλλιτεχνικές έρευνες πριν από την ολοκλήρωσή τους.

Συλλογή Ιδρύματος Ωνάση: Η Art Athina 2026 παρουσιάζει επιλεγμένα έργα από τη Συλλογή του Ιδρύματος Ωνάση, η οποία αριθμεί περισσότερες από 2.000 δημιουργίες που χρονολογούνται από τα τέλη του 15ου αιώνα έως σήμερα καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα καλλιτεχνικών εκφράσεων από τηζωγραφική και τηγλυπτική έως τα ψηφιακά έργα και τις εγκαταστάσεις.

Educational Program: Για 7η χρονιά ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αιθουσών Τέχνης πραγματοποίησε εκπαιδευτικό πρόγραμμα για φοιτητές της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών. Φέτος, σε συνεργασία με την ARTWORKS το πρόγραμμα περιελάμβανε μια σειρά επισκέψεων σε γκαλερί , ιδρύματα και μουσεία και συναντήσεων με καλλιτέχνες, ιστορικούς τέχνης και επιμελητές. Στόχος του προγράμματος ήταν η γνωριμία των φοιτητών με επαγγελματίες του χώρου, η εξοικείωσή τους με την εικαστική σκηνή και η καλύτερη κατανόηση του μελλοντικού επαγγελματικού τους πεδίου.

Βραβείο Art Athina 2026: Η Art Athina απονέμει το Art Athina Young Artist Award, έναν θεσμό που καθιερώθηκε το 2022 για την προώθηση των νέων καλλιτεχνών. Η πρωτοβουλία ανήκει στον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αιθουσών Τέχνης (ΠΣΑΤ) και στο Μητροπολιτικό Οργανισμό Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης (MOMUS). Το βραβείο συνίσταται σε ατομική παρουσίαση του καλλιτέχνη, τον οποίο επιλέγει πενταμελής επιτροπή, στο MOMUS – Μουσείο Άλεξ Μυλωνά.Ο νικητής του 2026 θα ανακοινωθεί σε ειδική εκδήλωση κατά τη διάρκεια της φουάρ, την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου στις 16:00.

Συμμετέχουσες γκαλερί

Main

a.antonopoulou.art, agathi kartalos, Akwa Ibom / Melas Martinos / Radio Athènes, Alibi Gallery, ALMA Gallery, ARTOWER AGORA, ArtPrisma, Artshot – Sophia Gaitani, ARTWORX, Art Zone 42, ATHANASIADOU GALLERY, ATHENS | GENEVA, Ava Gallery (Dubai), Callirrhoë, CAN Christina Androulidaki Gallery, CITRONNE Gallery, Crux Galerie, Depo Darm, Dio Horia, ekfrasi – yianna grammatopoulou, Eleftheria Tseliou Gallery, ELENI KORONEOU GALLERY, EPsilon Art Gallery, Ersi Gallery, Galeria Karla Osorio (Brazil), Gallery 33 (Bulgaria), George Benias Gallery, Kalfayan Galleries, Kourd Gallery, M.A.M.A. Contemporary (Cyprus), METAMORFOSIS ART GALLERY, META Spatiu (Romania), MIHALARIAS ART, NINETTO, Nitra Gallery, Peritechnon Karteris, Rebecca Camhi Gallery, Roma Gallery, Sealed Earth Gallery, Sianti Gallery, SKOUFA GALLERY, SOTIROPOULOS ART GALLERY, SYLVIA KOUVALI, Technohoros Art Gallery, THE BREEDER, Wilhelmina’s, Zoumboulakis Galleries.

Project Spaces

ARCH ATHENS, ARTWORKS, Art Projects Group, Association of Art Friends – Sessions, Space 52, The Paddocks, Thermia Project, Upper Ankyle.

Design



ANTIQUA, Bombyx, MARE STUDIO, SeriEYE, SOUTZOGLOU CARPETS, Stefanidou Tsoukala Gallery, Taxidi Tinos.

Η οπτική ταυτότητα της Art Athina 2026 φέρει την υπογραφή του g design studio και αντλεί έμπνευση από τον βιομηχανικό χαρακτήρα του Onassis Ready. Τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό της έκθεσης επιμελείται ο Κωνσταντίνος Ευαγγελίου. Η Art Athina διοργανώνεται από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αιθουσών Τέχνης. Η παραγωγή υλοποιείται από την εταιρεία BeBest.Η εκδήλωση πραγματοποιείται με την οικονομική υποστήριξη και υπό την αιγίδα του υπουργείου Πολιτισμού.