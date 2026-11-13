Η καρδιά της σύγχρονης εικαστικής σκηνής χτυπάει και φέτος δυνατά στην Αθήνα. Η Art Athina, ο μακροβιότερος και επιδραστικότερος θεσμός για την τέχνη στην Ελλάδα, επιστρέφει για το 2026, μετατρέποντας τον βιομηχανικό χώρο του Onassis Ready στον απόλυτο προορισμό για καλλιτέχνες, συλλέκτες και φιλότεχνους. Με έμφαση στον ανοιχτό διεθνή διάλογο και την ανάδειξη νέων τάσεων, η φετινή διοργάνωση υπόσχεται μια πολυδιάστατη εμπειρία που επιβεβαιώνει τη δυναμική της πρωτεύουσας στον παγκόσμιο πολιτιστικό χάρτη.

Κομβική, πλέον, ψηφίδα των εικαστικών δρώμενων της πρωτεύουσας, η Art Athina είναι κάτι παραπάνω από ένα ετήσιο ραντεβού που προσελκύει δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Αποδεικνύει ότι η Αθήνα μπορεί να είναι πολιτιστικό κέντρο για πολλές εκφάνσεις της Τέχνης, καθώς προκαλεί αλλά και ενθαρρύνει τη δημιουργία, προσελκύοντας ένα ανήσυχο και απαιτητικό κοινό». Με αυτά τα λόγια, η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη αποτυπώνει στον χαιρετισμό της τη σημασία της Art Athina για τη σύγχρονη πολιτιστική ταυτότητα της Αθήνας.

H Art Athina 2026 σηματοδοτεί μια ουσιαστική αλλαγή στην εκθεσιακή της διαδρομή. Ύστερα από πολυετή παρουσία στο Ζάππειο Μέγαρο, μεταφέρεται στο Onassis Ready. Η νέα χωροθέτηση προσφέρει ένα διαφορετικό περιβάλλον παρουσίασης και θέασης της σύγχρονης τέχνης, ενώ συνδέει τη διοργάνωση με μια λιγότερο προβεβλημένη αλλά σημαντική όψη της νεότερης αρχιτεκτονικής και βιομηχανικής κληρονομιάς της πρωτεύουσας.

«Η φετινή διοργάνωση αποτελεί μια ευκαιρία να δούμε την Art Athina από μια διαφορετική οπτική. Η μεταφορά της φουάρ από το ιστορικό κέντρο της Αθήνας στη βιομηχανική περιοχή του Ρέντη δημιουργεί νέες συνθήκες για την παρουσίαση της σύγχρονης τέχνης, μας επιτρέπει να απευθυνθούμε σε ένα ευρύτερο κοινό και να δημιουργήσουμε νέες συνδέσεις με την περιοχή και την ιστορία της. Η σύγχρονη τέχνη δε χρειάζεται να περιορίζεται στα παραδοσιακά πολιτιστικά κέντρα της πόλης. Μπορεί να δημιουργεί νέες εστίες ενδιαφέροντος, να φέρνει σε επαφή διαφορετικά κοινά και να προτείνει διαφορετικές προσεγγίσεις της τέχνης – και αυτό είναι που επιδιώκει φέτος η Art Athina», τόνισε μεταξύ άλλων η πρόεδρος του ΠΣΑΤ, Γιάννα Γραμματοπούλου, κατά τη συνέντευξη Τύπου για την παρουσίαση της διοργάνωσης.

Από το 1993, όταν ο ΠΣΑΤ ανέλαβε την πρωτοβουλία της διοργάνωσής της, η Art Athina έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα σημεία συνάντησης της ελληνικής και διεθνούς εικαστικής κοινότητας. Σταθερός προσανατολισμός της παραμένει η υποστήριξη των ελληνικών γκαλερί, η ανάδειξη της σύγχρονης καλλιτεχνικής παραγωγής και η ενίσχυση του διαλόγου με τις διεθνείς τάσεις. Η διαδρομή της, ωστόσο, χαρακτηρίζεται και από τη διαρκή αναζήτηση νέων συνεργασιών, μορφών παρουσίασης και πεδίων επικοινωνίας με το κοινό.

Υπό τη γενική διεύθυνση του Αντώνη Κούρκουλου, η Art Athina 2026 συγκεντρώνει 65 αίθουσες τέχνης από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Το κεντρικό εκθεσιακό πρόγραμμα πλαισιώνεται από ενότητες αφιερωμένες στο design και τα project spaces, ομιλίες, performances και εκπαιδευτικές δράσεις για παιδιά, διευρύνοντας το πεδίο της διοργάνωσης σε ένα περιβάλλον ανταλλαγής ιδεών και καλλιτεχνικών προσεγγίσεων.

«Κάθε φουάρ είναι ένας συμπυκνωμένος χρόνος, όπου η εικαστική σκηνή συγκεντρώνεται κάτω από την ίδια στέγη για να σκορπιστεί ξανά και να επιστρέψει ο καθένας στην προσωπική του γεωγραφία. Μια στιγμή παραγωγής της πρώτης ύλης για αυτά που θα ακολουθήσουν. Μια στιγμή που συγκεντρώνει όλη την ενέργεια στον ίδιο χώρο για να την απελευθερώσει πίσω, ίδια αλλά κάπως διαφορετική. Στο ίδιο το κτήριο και τη γειτονιά του Ρέντη ο επισκέπτης βρίσκει τα χαρακτηριστικά αυτής της ουσίας της έκθεσης», ανέφερε ο γενικός διευθυντής της φουάρ, Αντώνης Κούρκουλος.

Το πρόγραμμα της Art Athina 2026

Main: Ο κεντρικός πυρήνας της διοργάνωσης αποτελείται από 65 γκαλερί από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Design: Η ενότητα, σε επιμέλεια της Τίνας Δασκαλαντωνάκη και του Μάνθου Καλούμενου, φέρνει στο επίκεντρο το ελληνικό design μέσα από σύγχρονες και vintage δημιουργίες. Αντικείμενα καθημερινής χρήσης υπερβαίνουν τον στενά λειτουργικό ή διακοσμητικό τους ρόλο και συνομιλούν μεταξύ τους μέσα από την υψηλή ποιότητα της κατασκευής και τη δύναμη των υλικών τους. Η υφή, η μορφή και η ίδια η ύλη γίνονται το όχημα για την ανάδειξη του σύγχρονου τοπίου του design.

Project Spaces: Η ομάδα της ARTWORKS, ο Πάνος Γιαννικόπουλος και η Μαρίλη Κωνσταντινοπούλου, μέσα από τη φετινή πρότασή τους με τίτλο Holding Ground διερευνούν τον χάρτη της καλλιτεχνικής παραγωγής και πέρα από τα μεγάλα αστικά κέντρα. Την ενότητα συνθέτουν οκτώ ανεξάρτητοι χώροι από την Αθήνα, τον Βόλο, την Κόρινθο και την Κύθνο, οι οποίοι αναδεικνύουν τη σημασία της διεκδίκησης και της διατήρησης ενός χώρου, τόσο σε φυσικό όσο και σε συμβολικό επίπεδο, αναζητώντας παράλληλα τρόπους προσαρμογής, εξέλιξης και ανταπόκρισης στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες.

Talks:

Ο κύκλος συζητήσεων Art Athina Art for Tomorrow Talks εστιάζει στην πολιτιστική κληρονομιά και στον δημόσιο χώρο, θέτοντας ερωτήματα για τη σχέση της σύγχρονης δημιουργίας με το παρελθόν και τον ρόλο της τέχνης στην πόλη. Το πρόγραμμα συνεπιμελούνται η Μαριλένα Κουτσούκου, διευθύντρια Ανάπτυξης της Art Athina, και η Kim Conniff Taber, Editorial Director του Art for Tomorrow. Τον συντονισμό αναλαμβάνει η Farah Nayeri, αρθρογράφος πολιτισμού της εφημερίδας The New York Times. «Αγκαλιάζοντας την κληρονομιά με το βλέμμα στο μέλλον»: Η ενότητα εξετάζει πώς η ιστορική μνήμη μπορεί να τροφοδοτήσει τη σύγχρονη δημιουργία χωρίς να την εγκλωβίσει στη νοσταλγία. Συμμετέχουν η Melissa Buron, διευθύντρια Συλλογών και γενική επιμελήτρια του Victoria and Albert Museum, ο Χρήστος Καρράς, εκτελεστικός διευθυντής του KYKLOS, και η επιμελήτρια Audrey Teichmann, με συντονίστρια τη Farah Nayeri. (14/11, 15.50–16.35). «State of Play: Δημιουργώντας δημόσιους χώρους»: Η συζήτηση διερευνά πώς η τέχνη, η αρχιτεκτονική και οι πολιτιστικοί οργανισμοί μπορούν να συμβάλουν στη διαμόρφωση του δημόσιου χώρου. Με αναφορές στην Αθήνα και παραδείγματα από το ΕΜΣΤ και το ΝΕΟΝ, ο καλλιτέχνης Shezad Dawood και η Ελίνα Κουντούρη, διευθύντρια του Οργανισμού Πολιτισμού και Ανάπτυξης ΝΕΟΝ, συζητούν με συντονίστρια τη Farah Nayeri. (14/11, 17.00–17.45). Τον κύκλο κλείνει με χαιρετισμό ο Αχιλλέας Τσάλτας, πρόεδρος του Democracy & Culture Foundation. (14/11, 17.55–18.00)

Art Athina Young Artist Award: Ο Επαμεινώνδας Χριστοφιλόπουλος, πρόεδρος του Δ.Σ. του MOMUS, συζητά με τη δημοσιογράφο Μαίρη Αδαμοπούλου και ακολουθεί η απονομή του Βραβείου Νέου Καλλιτέχνη. (13/11, 16.00) Educational Program Art Athina x ARTWORKS: Η Μαρίλη Κωνσταντινοπούλου και ο Πάνος Γιαννικόπουλος παρουσιάζουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της φετινής Art Athina. (13/11, 17.15)

Performances:

Για τρίτη συνεχή χρονιά, ο Νικόλας Βαμβουκλής επιμελείται το πρόγραμμα performances της Art Athina με τίτλο DESIRE AFTER ALL, προσεγγίζοντας την επιθυμία ως δύναμη υπέρβασης και φαντασίας. Με άξονες τη γλώσσα και τον ήχο, το πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις, διαδρομές στην περιοχή του Ρέντη και ένα ιδιαίτερο reading group, φέρνοντας κοντά Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες από τα πεδία των εικαστικών και των παραστατικών τεχνών. 7×10 Readings: Επτά δημιουργοί διαβάζουν ένα κείμενο της επιλογής τους με κοινό θέμα την επιθυμία ως δύναμη υπέρβασης. Διαβάζουν οι Μαρίνα Σάττι, Saske, Καρολίνα Κρασούλη, Alexandre Collet, Terpsichore Khalil, ευά παπαδάκης και Νάσια Μάτσα. (14/11, 18.00, 1ος όροφος). Αιματοβαμμένη Πανήγυρις (Με Ιδρωμένους Ναύτες και Βελούδινο Αγριογούρουνο): Φοιτήτριες και φοιτητές του 11ου Εργαστηρίου Ζωγραφικής και Διευρυμένων Μέσων της ΑΣΚΤ και κάτοικοι του Συνοικισμού Εργατικών Πολυκατοικιών Αγίας Άννας στον Ρέντη στήνουν ένα συλλογικό ντελίριο από αληθινές ιστορίες, μυθοπλασίες και μνήμες. Ακαδημαϊκή επίβλεψη: Κωστής Σταφυλάκης, διευθυντής του 11ου Εργαστηρίου: Βασίλης Βλασταράς. (14/11, 20.00, γειτονιά Ρέντη, διασταύρωση Αγίας Άννης και Λεωνίδου). Prêt-à-D’or: Οι περφόρμερ Ελλάδα Δαμιανού και Μαρίνα Βελησιώτη, με χειροποίητα κοστούμια θηρευτών, περιηγούνται στον χώρο, παρατηρώντας τα έργα και παρουσιάζοντας τα σώματά τους σαν να βρίσκονται σε πασαρέλα. (15/11, 16.30). Rituals for New Futures: Η Μαρία Νικηφοράκη, εμπνευσμένη από τη σλαβική θεά Μορένα, παρουσιάζει μια ηρωίδα επιστημονικής φαντασίας που διασχίζει τη φουάρ. (15/11, 20.00, σε όλο το κτήριο, 20΄) Μικρές Πορείες: Η χορεύτρια Εβίνη Παντελάκη περιπλανιέται σε όλο το κτήριο και προκαλεί απρόσμενες συναντήσεις με το κοινό και τα έργα. (12/11, 18.00). Flux Laboratory x Art Athina: Το Flux Laboratory, σε συνεργασία με το MAMCO, το Μουσείο Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης της Γενεύης, και το Giorno Poetry Systems, παρουσιάζει το έργο Dial-A-Poem Switzerland (12/11, 1ος όροφος). Παράλληλα, ο Andi Xhuma βάζει ποίηση και πυγμαχία στο ίδιο ρινγκ στην performance I am Dynamite. Freest Man in the World, με έμπνευση από τον John Giorno και τον Hugo Ball. (12/11, 19.30,) Παραγωγή: Flux Laboratory, βασισμένο σε σύλληψη και επιμέλεια του Ευριπίδη Λασκαρίδη.

Kid’s Educational Program: Το φετινό παιδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, με τίτλο Touch the City, σε επιμέλεια της Χριστίνας Μπότσου και σε συνεργασία με το Life is for All, εμπνέεται από την πόλη και προσεγγίζει τον αστικό χώρο μέσα από τις αισθήσεις, τη μνήμη και τη φαντασία. Απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4–12 ετών και είναι ανοιχτό και σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες και νευροαναπτυξιακές ιδιαιτερότητες. Αναπτύσσεται μέσα από τρεις διακριτές δράσεις: Impressions: εικαστικές δραστηριότητες και πειραματισμοί. (14/11, 12.00–15.00 · 15/11, 15.00–18.00). Walks: περίπατοι στη γειτονιά του Ρέντη, που προσκαλούν τα παιδιά να εξερευνήσουν το αστικό περιβάλλον και να ανακαλύψουν τα ίχνη και τις υφές του. (14/11, 15.00 και 16.00 · 15/11, 14.00) Talks: συναντήσεις και συζητήσεις που ανοίγουν νέους τρόπους προσέγγισης και κατανόησης της πόλης. (15/11, 12.00–14.00).

Βραβείο Art Athina 2026: Η Art Athina απονέμει το Art Athina Young Artist Award, έναν θεσμό που καθιερώθηκε το 2022 για την προώθηση των νέων καλλιτεχνών. Η πρωτοβουλία ανήκει στον ΠΣΑΤ και στον Μητροπολιτικό Οργανισμό Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης (MOMUS). Το βραβείο συνίσταται σε ατομική παρουσίαση του καλλιτέχνη, τον οποίο επιλέγει πενταμελής επιτροπή, στο MOMUS – Μουσείο Άλεξ Μυλωνά. Ο νικητής του 2026 θα ανακοινωθεί σε ειδική εκδήλωση κατά τη διάρκεια της φουάρ, την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, στις 16.00.

Educational Program: Για 7η χρονιά ο ΠΣΑΤ πραγματοποιεί εκπαιδευτικό πρόγραμμα για φοιτητές της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών. Φέτος, σε συνεργασία με την ARTWORKS, το πρόγραμμα περιλαμβάνει μια σειρά επισκέψεων σε γκαλερί, ιδρύματα και μουσεία και συναντήσεων με καλλιτέχνες, ιστορικούς τέχνης και επιμελητές. Στόχος του είναι η γνωριμία των φοιτητών με επαγγελματίες του χώρου, η εξοικείωσή τους με την εικαστική σκηνή και η καλύτερη κατανόηση του μελλοντικού επαγγελματικού τους πεδίου.

Onassis AiR &Onassis ONX: Στον πρώτο όροφο του Onassis Ready, τα στούντιο των καλλιτεχνών των προγραμμάτων Onassis AiR & Onassis ONX ανοίγουν στους επισκέπτες της Art Athina, δίνοντάς τους την ευκαιρία να γνωρίσουν έργα υπό διαμόρφωση, πειραματισμούς και καλλιτεχνικές έρευνες πριν από την ολοκλήρωσή τους.

Συλλογή Ιδρύματος Ωνάση: Η Art Athina 2026 παρουσιάζει επιλεγμένα έργα από τη Συλλογή του Ιδρύματος Ωνάση, η οποία αριθμεί περισσότερες από 2.000 δημιουργίες που χρονολογούνται από τα τέλη του 15ου αιώνα έως σήμερα, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα καλλιτεχνικών εκφράσεων από τη ζωγραφική και τη γλυπτική έως τα ψηφιακά έργα και τις εγκαταστάσεις.

Η οπτική ταυτότητα της Art Athina 2026 φέρει την υπογραφή του g design studio και αντλεί έμπνευση από τον βιομηχανικό χαρακτήρα του Onassis Ready.

Τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό της έκθεσης επιμελείται ο Κωνσταντίνος Ευαγγελίου.

Η Art Athina διοργανώνεται από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αιθουσών Τέχνης.

Η παραγωγή υλοποιείται από την εταιρεία BeBest.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται με την οικονομική υποστήριξη και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Giannis Boziaris_Dimitris Tairis_courtesy of PSAT

Art Athina Art for Tomorrow Talks

Σάββατο, 14.11

1ος όροφος

15:30 – 15:45 | Εναρκτήριοι Χαιρετισμοί

Μαριλένα Κουτσούκου, Διευθύντρια Ανάπτυξης, Art Athina

Kim Conniff Taber, Διευθύντρια Σύνταξης, Art for Tomorrow

15:50 – 16:35 | Συζήτηση: Αγκαλιάζοντας την Πολιτιστική Κληρονομιά με το Βλέμμα στο Μέλλον

Η συζήτηση εξετάζει πώς οι δημιουργοί μπορούν να αντλούν στοιχεία από την ιστορία χωρίς να εγκλωβίζονται στη νοσταλγία, αλλά και τι αποκαλύπτει η διαρκής γοητεία που ασκεί πάνω μας η πολιτιστική κληρονομιά για την ταυτόχρονη ανάγκη μας να ανήκουμε κάπου και να ανακαλύπτουμε το καινούργιο.

Ομιλητές:

Melissa Buron, Διευθύντρια Συλλογών και Γενική Επιμελήτρια, Victoria and Albert Museum

Χρήστος Καρράς, Εκτελεστικός Διευθυντής, KYKLOS Center for Arts and Cultures

Audrey Teichmann, Επιμελήτρια, Audemars Piguet

Συντονισμός: Farah Nayeri, αρθρογράφος πολιτισμού, The New York Times

16:35 – 16:45 | Ερωτήσεις από το Κοινό

16:45 – 17:00 | Διάλειμμα

17:00 – 17:45 | Συζήτηση: State of Play – Διαμορφώνοντας τον Δημόσιο Χώρο

Ποιος είναι ο ρόλος της τέχνης έξω από τους παραδοσιακούς χώρους παρουσίασής της; Μπορεί ένας φιλόδοξος σχεδιασμός να ενισχύσει ουσιαστικά την αίσθηση της κοινότητας; Και όταν μεγάλοι οργανισμοί χρηματοδοτούν εμβληματικά έργα δημόσιου χαρακτήρα, πρόκειται για πολυτέλειες που προσφέρονται στην πόλη ή για αναγκαίες επενδύσεις στον τρόπο με τον οποίο συνυπάρχουμε;

Ομιλητές:

Shezad Dawood, Καλλιτέχνης

Ελίνα Κουντούρη, Διευθύντρια, Οργανισμός Πολιτισμού και Ανάπτυξης NEON

Συντονισμός: Farah Nayeri, αρθρογράφος πολιτισμού, The New York Times

17:45 – 17:55 | Ερωτήσεις από το Κοινό

17:55 – 18:00 | Καταληκτικός Χαιρετισμός

Αχιλλέας Τσάλτας, Πρόεδρος, Democracy & Culture Foundation

Art Athina Art for Tomorrow Talks

Saturday, 14.11

1st floor

15:30-15:45 | Opening Remarks

Marilena Koutsoukou, Development Director, Art Athina

Kim Conniff Taber, Editorial Director, Art for Tomorrow

15:50 – 16:35 | Panel: Embracing Heritage With an Eye to the Future

This session explores how creators can reference history without falling into nostalgia, and what our enduring obsession with heritage reveals about our dual search for belonging and novelty.

Speakers:

Melissa Buron, Director of Collections and Chief Curator, Victoria and Albert Museum

Christos Carras, Executive Director, KYKLOS Center for Arts and Cultures

Audrey Teichmann, Art Curator, Audemars Piguet

Moderated by Farah Nayeri, Culture Writer, The New York Times

16:35 – 16:45 | Q&A

16:45 -17:00 | Networking Break

17:00 – 17:45 | Panel: State of Play – Creating Public Spaces

What role should art play outside traditional settings? Can ambitious design genuinely create community? And when major institutions fund landmark public projects, are they civic luxuries – or essential investments in how we live together?

Speakers:

Shezad Dawood, Artist

Elina Kountouri, Director, NEON | Organization for Culture and Development

Moderated by Farah Nayeri, Culture Writer, The New York Times

17:45 – 17:55 | Q&A

17:55 – 18:00 | Closing Remarks

Achilles Tsaltas, President, Democracy & Culture Foundation

PERFORMANCE

DESIRE AFTER ALL

Επιμέλεια Νικόλας Βαμβουκλής

Σάββατο 14.11

18:00, 1ος όροφος

7×10 READINGS 70’

Εφτά δημιουργοί από τα εικαστικά, τη μουσική, τη μόδα και την περφόρμανς έχουν δέκα λεπτά ο καθένας για να διαβάσουν ένα κείμενο της επιλογής τους. Κοινό τους θέμα είναι η επιθυμία ως δύναμη που μας ωθεί να ξεπερνάμε όρια και να διεκδικούμε όσα φανταζόμαστε.

Συμμετέχουν:

Μαρίνα Σάττι, μουσικός

Saske, μουσικός και στιχουργός

Καρολίνα Κρασούλη, εικαστικός

Alexandre Collet, εικαστικός

Terpsichore Khalil, μοντέλο και περφόρμερ

ευά παπαδάκης, ποιητής

Νάσια Μάτσα, δημοσιογράφος και μοντέλο

Σάββατο 14.11

20:00, στη γειτονιά του Ρέντη

Σημείο συνάντησης: Διασταύρωση των οδών Αγίας Άννης και Λεωνίδου

Αιματοβαμμένη Πανήγυρις (Με Ιδρωμένους Ναύτες και Βελούδινο Αγριογούρουνο) 60’

Το 11ο Εργαστήριο Ζωγραφικής και Διευρυμένων Μέσων της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, σε συνεργασία με κατοίκους και φορείς του Συνοικισμού Εργατικών Πολυκατοικιών Αγίας Άννας του Ρέντη, οργανώνει ένα συλλογικό ντελίριο όπου αληθινές ιστορίες, μυθοπλασίες, φόβοι και ιζήματα της περιοχής ξυπνούν για να στοιχειώσουν το μέλλον.

Συμμετέχουν τα μέλη και οι φίλοι του 11ου Εργαστηρίου

Ακαδημαϊκή επίβλεψη: Κωστής Σταφυλάκης

Διευθυντής του 11ου Εργαστηρίου: Βασίλης Βλασταράς

Κυριακή 15.11

16:30, Επίπεδο -1

Ελλάδα Δαμιανού & Μαρίνα Βελησιώτη – Prêt-à-D’or 20’

Δύο περφόρμερ με χειροποίητα κοστούμια θηρευτών περιηγούνται στον χώρο, παρατηρώντας τα έργα και παρουσιάζοντας τα σώματά τους σαν να βρίσκονται σε πασαρέλα. Έπειτα αποσύρονται στο καμαρίνι-σπηλιά τους για να σχεδιάσουν την επόμενη κίνησή τους, ενώ ακούγεται ένα ηχητικό κολάζ από προηχογραφημένες συνομιλίες.

Κυριακή 15.11

20:00, σε όλο το κτήριο

Μαρία Νικηφοράκη – Rituals for New Futures 20’

Εμπνευσμένη από τη σλαβική θεά Μορένα και τον κύκλο του θανάτου και της αναγέννησης, η περφόρμανς ακολουθεί μια ηρωίδα επιστημονικής φαντασίας που σέρνει ένα ομοίωμα μέσα στη φουάρ, μετατρέποντας την πορεία της σε ένα συμβολικό ταξίδι. Η δράση διερευνά το τελετουργικό ως εργαλείο για τη φαντασιακή προσέγγιση φεμινιστικών και οικολογικών κόσμων.

TOUCH THE CITY

Επιμέλεια Χριστίνα Μπότσου

Η διεξαγωγή του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με το φορέα Life is for All και την κοινότητα του Onassis AiR.

Σάββατο 14.11

12:00 – 15:00, 1οςόροφος, Touch the City | Impressions

Ηλικίες: 4 – 12 ετών

Απαραίτητη η παρουσία συνοδού

Δεν απαιτείται προκράτηση

15:00,στη γειτονιά του Ρέντη, Touch the City | Walks

16:00, στη γειτονιά του Ρέντη, Touch the City | Walks

Σημείο συνάντησης: 1ος όροφος

Ηλικίες: 6 – 12 ετών

Απαραίτητη η παρουσία συνοδού

Απαραίτητη η ηλεκτρονική προκράτηση στο site της Art Athina ή της ArtVolt

Κυριακή 15.11

12:00 – 14:00, 1ος όροφος, Touch the City | Talks

Ηλικίες: 6 – 12 ετών

Απαραίτητη η παρουσία συνοδού

Δεν απαιτείται προκράτηση

14:00, Onassis Ready, Touch the City | Walks

Σημείο συνάντησης: 1ος όροφος

Ηλικίες: 6 – 12 ετών

Απαραίτητη η παρουσία συνοδού

Απαραίτητη η ηλεκτρονική προκράτηση στο site της Art Athina ή της ArtVolt

15:00 – 18:00, 1ος όροφος,Touch the City | Impressions

Ηλικίες: 4 – 12 ετών

Απαραίτητη η παρουσία συνοδού

Δεν απαιτείται προκράτηση