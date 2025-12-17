Την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου, το Art Base μετατρέπεται σε έναν χώρο γεμάτο συναίσθημα, αναμνήσεις και… φωνές.

Το live «The Greek Love Songs» δεν είναι απλώς μια συναυλία, είναι μια συλλογική εμπειρία αφιερωμένη στα πιο αγαπημένα ελληνικά τραγούδια αγάπης από το 1990 έως σήμερα.

Οι Anaïs Vathi, Nikos Tsouvalas και Niels Schouppe παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα γεμάτο επιτυχίες που όλοι έχουμε τραγουδήσει, αγαπήσει και συνδέσει με στιγμές της ζωής μας.

Και αυτή τη φορά, το κοινό δεν μένει απλός θεατής: οι στίχοι θα μοιραστούν στο κοινό, δίνοντας σε όλους τη δυνατότητα να τραγουδήσουν μαζί με τους καλλιτέχνες, δημιουργώντας μια μοναδική, ζωντανή ατμόσφαιρα.

Σε έναν ζεστό και intimate χώρο, με μόνο 60 διαθέσιμες θέσεις, το Art Base υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη ερωτική ατμόσφαιρα.

Mια βραδιά που θα μοιάζει περισσότερο με παρέα παρά με συναυλία.

Χώρος: Art Base, Rue des Sables 29

Ημερομηνία: Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου

Ώρα: 20:00

Εισιτήρια: www.art-base.be

Περιορισμένος αριθμός θέσεων – συνιστάται έγκαιρη κράτηση

Αν αγαπάς τα ελληνικά τραγούδια που μιλούν για έρωτα, χωρισμό και επανένωση, αυτή είναι η βραδιά που δεν θα θέλεις απλώς να ακούσεις — θα θέλεις να τραγουδήσεις.