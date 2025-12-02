Στη γιορτινή μουσική παράσταση «Μια Αγκαλιά Τραγούδια για τα Χριστούγεννα» η αγαπημένη ερμηνεύτρια Άρτεμις Ματαφιά, παρέα με τον πιανίστα Μένιο Γούναρη, δημιουργεί μια παραμυθένια και ταυτόχρονα διασκεδαστική ατμόσφαιρα που θα μεταφέρει το κοινό σε έναν κόσμο αγάπης με μουσικές από όλο τον κόσμο, γεμάτο από τη λάμψη και τη μαγεία των Χριστουγέννων! Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα μείγμα από χριστουγεννιάτικα τραγούδια, διεθνούς και ελληνικού ρεπερτορίου, διασκευές σε διάφορα μουσικά είδη (jazz, pop, ethnic), πρωτότυπες συνθέσεις που αγγίζουν την καρδιά, και ονειρικές αφηγήσεις και ποιήματα γεμάτα φωτεινά αστέρια, με την Άρτεμη Ματαφιά σε μια συνεχή διαδραστική επικοινωνία με το κοινό!

Συντελεστές

Μουσική επιμέλεια & επιμέλεια κειμένων: Άρτεμις Ματαφιά, Πιάνο: Μένιος Γούναρης

Παραστάσεις

Θεατρικό Βαγόνι

Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου στις 21:00

Διάρκεια παράστασης: 90 λεπτά (χωρίς διάλειμμα)

Γενική Είσοδος: 16€ ολόκληρο

Προαγορά εισιτηρίων απαραίτητη

– Ηλεκτρονικά στο https://www.more.com/gr-el/tickets/music/christmas/artemis-matafia-mia-agkalia-tragoudia-gia-ta-xristougenna

– Τηλεφωνικά στο 2117700000 (Δευτέρα έως Παρασκευή 10.00-18.00)

– Φυσικά σημεία πώλησης more.com (Public, METRO-My Market, EKO/ΒP, Shell, Nova, Ευριπίδης)

Βιογραφικό:

Η Άρτεμις Ματαφιά είναι ερμηνεύτρια και ηθοποιός με έδρα την Αθήνα. Σπούδασε στο Εθνικό Ωδείο υπό την καθοδήγηση καταξιωμένων δασκάλων. Έχει εξειδικευθεί στη μονωδία και στην κλασική κιθάρα. Η καριέρα της ξεκίνησε στη Θεσσαλονίκη, με έμφαση στο σμυρναίικο και ρεμπέτικο τραγούδι με μουσικά σχήματα της πόλης. Παράλληλα συμμετείχε σε θεατρικές παραστάσεις και ασχολήθηκε με τους παραδοσιακούς χορούς. Παρακολούθησε σεμινάρια musical theatre σε Ελλάδα και Αγγλία, ενισχύοντας τις δεξιότητές της στην ερμηνεία και τη σκηνική παρουσία. Έχει δουλέψει με σπουδαίους Έλληνες δημιουργούς, συνθέτες, ερμηνευτές και σκηνοθέτες, καταγράφοντας μια σειρά από επιτυχημένες συνεργασίες. Έχει λάβει βραβεία ερμηνείας, εμφανίζεται σε μουσικές σκηνές, μουσικοθεατρικές παραστάσεις και τηλεοπτικές εκπομπές, ερμηνεύοντας έργα από το ελληνικό λαϊκό και ρεμπέτικο τραγούδι, καθώς και από το διεθνές ρεπερτόριο, εστιάζοντας στα τραγούδια της Μεσογείου και τα μιούζικαλ. Διδάσκει βιωματική μέθοδο ερμηνείας τραγουδιού σε επαγγελματίες της φωνής και του λόγου και έχει συνθέσει μουσική για αρκετές θεατρικές παραστάσεις. Επίσης, εργάζεται ως voice actress σε κινηματογραφικές ταινίες και παιδικές σειρές. Στην Αμαξοστοιχία-Θέατρο το Τρένο στο Ρουφ παρουσιάζει για δεύτερη χρονιά την παράσταση «Μεγάλες Κυρίες τραγουδούν…».

Πληροφορίες:

Αμαξοστοιχία-Θέατρο το Τρένο στο Ρουφ

Τηλ. 6937604988 & 2105298922

Σιδηροδρομικός & Προαστιακός Σταθμός Ρουφ, επί της Λεωφ. Κωνσταντινουπόλεως

10’ με τα πόδια από το μετρό Κεραμεικός & από τη στάση Αγίας Μαρκέλλας (λεωφορεία 813, 026)

Δωρεάν πάρκινγκ