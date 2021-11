«101 ελληνικές ταινίες που πρέπει να πεθάνεις πριν τις δεις» του Δημήτρη Κολιοδήμου

Ταινίες τόσο κακές, που ο θάνατος μπροστά τους φαντάζει σωτηρία!

Οι εκδόσεις «Οξύ» με μεγάλη χαρά και άφθονο χιούμορ παρουσιάζουν το βιβλίο του Δημήτρη Κολιοδήμου «101 ελληνικές ταινίες που πρέπει να πεθάνεις πριν τις δεις», έναν κατάλογο (ή ένα… «λεξικό») με κριτικές για τις πιο κακές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Ταινίες από τις οποίες –εσφαλμένα– άλλα περιμέναμε και τελικά… άλλα μας προέκυψαν! Ταινίες την πλειονότητα των οποίων εκθείασαν οι κριτικοί, οδηγώντας μας στην αίθουσα, απλώς και μόνο για να αντιληφθούμε πόσο φρικτές τελικά είναι!



Και μη γελιέστε, οι κακές ελληνικές ταινίες είναι πολλές, πάρα πολλές. Περισσότερες απ’ όσες μπορεί κανείς να φανταστεί. Σίγουρα περισσότερες απ’ όσες αναφέρονται σε τούτο το βιβλίο. Ενώ μέρα με την ημέρα, προστίθενται σ’ αυτές δεκάδες άλλες, απ’ όλα τα μέρη του κόσμου. Κάποιοι τις επισημαίνουν, πολύ πριν γίνουμε θεατές τους. Κι εμείς τις απορρίπτουμε, για να μη βρεθούμε στην άβολη και δυσάρεστη θέση να πρέπει να εγκαταλείψουμε την αίθουσα!



Εξερευνήστε τη σκοτεινή πλευρά του ελληνικού κινηματογράφου, βαδίζοντας στα χνάρια των πιο φρικτών εκπροσώπων-ταινιών του!

Βιογραφία συγγραφέα:



Μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου, της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, της Πανελλήνιας Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου, της Ένωσης Σεναριογράφων Ελλάδας και του Συνδέσμου Ελλήνων Παραγωγών Κινηματογράφου - Τηλεόρασης - Βίντεο & Πολυμέσων, ο Δημήτρης Κολιοδήμος ασχολείται με το σινεμά από το 1975 – στην αρχή ως σκηνοθέτης, στη συνέχεια ως κριτικός κινηματογράφου και συγγραφέας. Για είκοσι χρόνια εργαζόταν επαγγελματικά στην Τηλεόραση όπου διετέλεσε επί μακρόν Διευθυντής Ξένου Προγράμματος του AntennaTV, Διευθυντής Προγράμματος του Star Channel και Διευθυντής Τηλεόρασης του Σκάι TV. Είναι συμπαραγωγός του ερωτικού θρίλερ Deep End (2008), της ταινίας τρόμου Ο θάνατος που ονειρεύτηκα (2010) και του αισθηματικού δράματος φαντασίας DOS: Μία ιστορία αγάπης, απ’ την ανάποδη… (2011), και σεναριογράφος και συμπαραγωγός της σειράς ντοκιμαντέρ Το σινεμά γυμνό (2009), και της ομότιτλης ταινίας (2010). Από το 1974 μέχρι σήμερα, κείμενά του έχουν δημοσιευτεί σε ειδικά περιοδικά όπως το Φιλμ, η Οθόνη, τα Κινηματογραφικά Τετράδια, το TV+Video, Ο κόσμος του βίντεο, το TV3, το Cine-7, το Σινεμά και το Fix Karre, αλλά και σε περιοδικά ποικίλης ύλης όπως το Αντί, το Ένα, το Τέταρτο και το Max.

Επίσης, ως κριτικός κινηματογράφου έχει συνεργαστεί με εφημερίδες όπως η Εξόρμηση, H Καθημερινή της Κυριακής και η Παρασκευή+13. Ανάμεσα στα βιβλία που έχει γράψει, περιλαμβάνονται τα: 365 Νύχτες Τρόμου και Επιστημονικής Φαντασίας (εκδόσεις Αιγόκερως, 1991, Γ΄ έκδοση 2019), The Greek Filmography: 1914 through 1996 (ΜcFarland &Company, Inc, 1999), Λεξικό Ελληνικών Ταινιών (εκδόσεις Γένους, 2001), Ο κόμης Δράκουλας στην οθόνη (εκδόσεις Οξύ, 2004), Η λατρεία του αίματος (εκδόσεις Οξύ, 2006), Η Ελλάδα μετά τα μεσάνυχτα (εκδόσεις Αιγόκερως, 2007),Cineλόγιο (εκδόσεις Οξύ, 2008) καιCine-γραφήματα: 25 κείμενα που θέλατε να διαβάσετε, αλλά δεν ξέρατε που να τα βρείτε (εκδόσεις Αιγόκερως 2020).

Στοιχεία έκδοσης:



Συγγραφέας: Δημήτρης Κολιοδήμος

Ημερομηνία Έκδοσης: Σεπτέμβριος 2021



Κεντρική διάθεση

