Δέκα χιλιάδες τετρακόσιοι ενθουσιασμένοι επισκέπτες στο Hobby Festival 2022

Με απόλυτη επιτυχία και μέσα σε χαρούμενη ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκε για τέταρτη χρονιά από το skywalker.gr το μοναδικό φεστιβάλ που συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη ποικιλία ερασιτεχνικών ασχολιών, το Hobby Festival 2022.



Με μια βόλτα στο Παλιό Αμαξοστάσιο του ΟΣΥ οι μικροί αλλά και οι μεγάλοι επισκέπτες ανακάλυψαν, θυμήθηκαν και υιοθέτησαν χόμπι και παράλληλα απόλαυσαν το γεμάτο δράση και διασκέδαση τριήμερο στις 7, 8 και 9 Οκτωβρίου.





Το Hobby Festival 2022, που φέτος πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων, έχει καθιερωθεί ως η μεγάλη γιορτή για την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου με τον καλύτερο και αποδοτικότερο τρόπο αλλά και την ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων.

Μια έκθεση με επαγγελματίες και οργανισμούς που διαχειρίζονται μέσα και τεχνογνωσία ερασιτεχνικών ασχολιών και δράσεων ελεύθερου χρόνου, καθώς και πολλά events, μουσικές εκδηλώσεις και happenings, και όλα αυτά με ελεύθερη είσοδο για τους επισκέπτες.

Στα περίπτερα των εκθετών (επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες, σχολές, σύλλογοι που υποστηρίζουν τις ερασιτεχνικές ασχολίες), τα οποία ήταν πολλά και όλα διαφορετικά μεταξύ τους, οι επισκέπτες γνώρισαν κάθε είδους μη φονικά χόμπι, όπως:

• Μοντελισμός / Συλλογές / Κόμικς

• Extreme sports / Αθλητισμός

• Κηπουρική / Αγροτικά / Μαγειρική

• Εναλλακτικά / Αστική δράση

• Χειροτεχνία / Τεχνικές δεξιότητες / DΙΥ

• Επιστήμες / Παρατήρηση / Γραφή / Διάβασμα

• Μουσική / Χορός / Φωτογραφία / Θέατρο / Ζωγραφική

• Επιτραπέζια / Στρατηγική / Παιχνίδια





Για άλλη μία χρονιά το Hobby Festival 2022 ικανοποίησε και ενθουσίασε τους λάτρεις των σπορ και της άθλησης, των μηχανοκίνητων οχημάτων, του μοντελισμού, της μουσικής, του θεάτρου, του χορού, του Διαστήματος, των επιτραπέζιων παιχνιδιών, των παιχνιδιών καρτών και ρόλων, των συλλεκτικών συλλογών και των χειροτεχνιών. Εντυπωσιακό ήταν το ενδιαφέρον των επισκεπτών για τα παιχνίδια στρατηγικής με φιγούρες.



Για τέταρτη συνεχή χρονιά η ομάδα των Boxes of War μύησαν τους παρευρισκόμενους στο wargaming και στα fantasy games στο περίπτερό τους.

Επιπρόσθετα, οι παρευρισκόμενοι στο Hobby Festival 2022 ενθουσιάστηκαν και συμμετείχαν ενεργά σε δραστηριότητες όπως:

• Τουρνουά wargaming από την Boxes of War.

• Εκπαίδευση και επίδειξη paintball από τα μέλη του HPSCJ – Jericho Paintball Club.

• Εκπαίδευση, επίδειξη και ενεργή συμμετοχή στην τοξοβολία με την καθοδήγηση των μελών της Ακαδημίας Τοξοβολίας «Τoxosport».

• Γνωριμία με το parapente από τον πρωταθλητή Ελλάδας Δημήτρη Κολλιάκο.

• Παρουσίαση ξιφασκίας από την Εθνική Ομάδα Ξιφασκίας Ελλάδας.

• Παρουσίαση χόκεϊ από τα μέλη του Anavryta Hockey Club.

• Επίδειξη αυτοάμυνας με τη χρήση της πολεμικής τέχνης Krav Maga από τον Βλάση Μπαχαρνίκο.

• Επίδειξη Tae Kwon Do από την Ακαδημία «Τζάγκουαρ».

• Παρουσίαση πολεμικής τέχνης καράτε από τον Αθλητικό Σύλλογο Αυτοάμυνας Περιστερίου «Koei Kan Karate Do Greece».

• Workshops δημιουργικής γραφής, θεάτρου και μουσικής από τον Πολυχώρο Σεμιναρίων Τέχνης «Μικρό Πολυτεχνείο».

• Εκπαίδευση και επίδειξη drone από τους Drone House.

• Μαθήματα σκιτσογραφίας από το Kamoulakos Art Lab.

• Παρουσίαση παραγωγής μπύρας από το Mustaki Nomad Brewing.

• Εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας από το VR Planet.

Τη χαρά και το κέφι των επισκεπτών απογείωσε η συμμετοχή των παρακάτω καλλιτεχνών, που διασκέδασαν το κοινό γύρω από το stage και την πίστα χορού, με:



• Επίδειξη και μαθήματα tango από τη σχολή Baile de Barrio, παραδοσιακούς χορούς από τον Πολιτισμικό Σύλλογο «Χοροταξιδευτές», μαθήματα salsa, line dance από τη σχολή χορού Salsa Caliente της Ιωάννας Μπαφνάκου.



• Τραγούδι και μουσική από τον κόσμο του φανταστικού από τη Fantasy Choir.

• Μπαλέτο από την σχολή Ilioupoli Dance School – Mioara Popescu.

• Θεατρική παράσταση «Το θαύμα της ενέργειας με τον Ρι-Μπαταρούλη»

από τη Re-Battery Α.Ε.

• Stand-up comedy με τον Γιάννη Παυλόπουλο.

• Pole dance show από την ομάδα House of Pole.

• Θεατρική παράσταση από την Improvibe.

• Fire shows από τη Frantic Freaks.

• Κωμικά θεατρικά δρώμενα από την ομάδα Συναισθηματική Διαλεκτική του Στέλιου Καλαθά.



• 8 διαφορετικές συναυλίες με τους Enorasis, τον Νίκο Σαπουντζάκη, τον Γιάννη Παυλόπουλο μαζί με τους Ying-Yang, τους Part of Theory, VOX the Acapella Group, με την Πέννυ Σκάρου, με τους 868 και τον BlooDyP μαζί με τους Ying-Yang.

Η γνωριμία με τόσα πολλά είδη χόμπι και η συμμετοχή σε τόσα διαφορετικά happenings και showtime events κατέστησαν το Hobby Festival 2022 μια αξέχαστη εμπειρία για τους 10.400 επισκέπτες του.

Το αντιπροσωπευτικό video του Hobby Festival 2022