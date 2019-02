O Σύλλογος Δασκάλων Κουνταλίνι Γιόγκα Ελλάδος (KYTA HELLAS) πραγματοποιεί το 4ο Φεστιβάλ Κουνταλίνι Γιόγκα στις 16-17 Μαρτίου 2019 ( 12:00-19:00) στο Κτήριο Ελλήνων Αρχαιολόγων, Ερμού 134 ( ΗΣΑΠ Θησείο).

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται 12 μαθήματα Κουνταλίνι Γιόγκα καθώς και διαλογισμός με γκονγκ, ομαδικός διαλογισμός και ατομικές συνεδρίες Sat Nam Rasayan. Θα λειτουργεί έκθεση με προϊόντα σχετικά με την υγεία και την ευεξία, καθώς και υγιεινές χορτοφαγικές λιχουδιές από το Planet Kingdom και το Royal Curry House.

Προσκεκλημένος του Φεστιβάλ είναι ο διεθνούς φήμης εκπαιδευτής Δασκάλων Satya Singh που θα προσφέρει 3ωρο σεμινάριο με θέμα «Life Vision» «Όραμα Ζωής»

Το θέμα του 4ου Φεστιβάλ είναι αφιερωμένο σε ένα ρητό του Yogi Bhajan για την ευγνωμοσύνη: «The attitude of gratitude is the highest way of living» «H στάση ευγνωμοσύνης είναι ο ύψιστος τρόπος ζωής».

H Kουνταλίνι Γιόγκα, όπως διδάχθηκε από τον Υοgi Bhajan, χρησιμοποιεί πανάρχαιες τεχνικές για την χαλάρωση και την ευεξία του σώματος, την ηρεμία και το καθάρισμα του νου, έχοντας σαν στόχο την σύνδεση του ατόμου με την ψυχή του.

Συμμετοχή: Δωρεά 10 ευρώ και για τις 2 ημέρες

Περισσότερες πληροφορίες, εγγραφή και πρόγραμμα στο www.yogaportal.gr

