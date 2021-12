Θαυμαστής της μπάντας του Πανεπιστημίου του Οχάιο ο Τομ Κρουζ

Θαυμαστής της «The Best Damn Band in the Land» δηλώνει το Τομ Κρουζ. Ο αστέρας εξέπληξε την μπάντα του Πανεπιστημίου του Οχάιο με τα εύσημα και δώρα του, καθώς η μπάντα έπαιξε κατά τη διάρκεια ενός αγώνα τον περασμένο Νοέμβριο τη μουσική της ταινίας «Top Gun».

Αν και ο Κρουζ δεν εμφανίστηκε αυτοπροσώπως, έστειλε μια επιστολή καλώντας την μπάντα να παρακολουθήσει σε ειδική προβολή το επερχόμενο σίκουαλ «Top Gun: Maverick», καθώς και μπλουζάκια με το λογότυπο της ταινίας.

«Αγαπητή μπάντα, το αφιέρωμά σας στο "Top Gun" ήταν φανταστικό. Τι εκπληκτική απόδοση, σας ευχαριστώ πολύ», έγραψε ο Κρουζ. «Θα ήθελα πολύ να είστε καλεσμένοι μου σε μια ειδική προβολή του "Top Gun: Maverick" αυτή την άνοιξη και εύχομαι καλή τύχη στο Πανεπιστήμιο του Οχάιο στο Rose Bowl».

Η μπάντα παρέλασης OSU είναι γνωστή για τις περίτεχνες εμφανίσεις της στο ημίχρονο των ποδοσφαιρικών αγώνων του πανεπιστημίου.

Το «Top Gun: Maverick», στο οποίο εμφανίζεται ο Κρουζ, πρόκειται να βγει στους κινηματογράφους στις 27 Μαΐου του 2022, μετά από επανειλημμένες καθυστερήσεις λόγω Covid-19.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ