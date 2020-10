Θεσσαλονίκη: Δύο εκθέσεις στο Λιμάνι, με αφορμή την πανδημία

Η πανδημία και η καραντίνα βρίσκονται στο επίκεντρο δύο νέων εκθέσεων που φιλοξενούνται από τις 20 Οκτωβρίου στους χώρους του MOMus, στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, με υλικό που παράχθηκε και κατατέθηκε από το κοινό μετά από ανοιχτές προσκλήσεις.



Τις δύο εκθέσεις «Anthropause» και «Together, so Far so Close» διατρέχουν αξίες όπως η ελευθερία, η ισότητα, η δικαιοσύνη, ο ελεύθερος χρόνος, η αλληλεγγύη και η πρόσβαση όλων στα βασικά αγαθά της υγείας, της παιδείας και του πολιτισμού, με φωτογραφίες, εγκαταστάσεις, βίντεο, ζωγραφικά έργα και χαρακτικά.

Στις 20 Οκτωβρίου, ημέρα έναρξης των εκθέσεων, θα υπάρξει ζώνη προσέλευσης 18:00-22:00, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, τηρώντας τον επιτρεπόμενο αριθμό επισκεπτών στον χώρο και όλες τις προδιαγραφές για τον περιορισμό της πανδημίας.

«Anthropause»

Σε μια προσπάθεια χαρτογράφησης του γνωστού και άγνωστου κοινωνικού τοπίου της πανδημίας στην ελληνική επικράτεια, τον περασμένο Ιούλιο, το MOMus-Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης απηύθυνε ανοιχτή πρόσκληση στην κοινότητα των φωτογράφων και την κοινωνία των πολιτών. Μετά από αξιολόγηση τριμελούς επιτροπής, τη νέα έκθεση «Anthropause», που θα παρουσιαστεί από τις 20 Οκτωβρίου 2020 έως τις 31 Ιανουαρίου 2021, στην Αποθήκη Α', στην Προβλήτα Α' στο λιμάνι Θεσσαλονίκης, συνθέτουν 101 έργα από τους 372 καλλιτέχνες, φωτοδημοσιογράφους, ερασιτέχνες και πολίτες που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα. Σε ειδική προβολή θα παρουσιαστεί και υλικό ακόμη 110 φωτογράφων από το ανοιχτό κάλεσμα, ενώ το σύνολο του υλικού της έκθεσης και της προβολής θα είναι αναρτημένο στη διαδικτυακή πλατφόρμα του MOMus, res.momus.gr.

Ο όρος anthropause (ανθρωποπαύση) επινοήθηκε από την επιστημονική κοινότητα στη διάρκεια της πανδημίας για να περιγράψει το φαινόμενο της πλήρους σχεδόν παύσης της ανθρώπινης δραστηριότητας και της ευεργετικής επίδρασης που αυτή είχε στα οικοσυστήματα του πλανήτη.

Στο εισαγωγικό κείμενο της έκθεσης, ο επιμελητής Ηρακλής Παπαϊωάννου σημειώνει ότι η συγκεκριμένη έκθεση επιχειρεί να αναδείξει πτυχές και βιώματα από την εγχώρια εκδοχή ενός φαινομένου μοναδικού σε παγκόσμιο επίπεδο -στη σύγχρονη, τουλάχιστον, εποχή: της πανδημίας covid-19 που έθεσε σε κίνδυνο το αγαθό της υγείας σε μεγάλη κλίμακα και ακινητοποίησε σχεδόν κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα μέσα από ένα lockdown, οι συνέπειες του οποίου αφήνουν ένα εξαιρετικά επώδυνο αποτύπωμα οικονομικό, κοινωνικό όσο και ψυχολογικό.

«Together, so Far so Close»

Η έκθεση «Together, so Far so Close» που θα παρουσιαστεί στο MOMus-Πειραματικό Κέντρο Τεχνών, στην Αποθήκη Β1, στο λιμάνι Θεσσαλονίκης, από τις 20 Οκτωβρίου έως τις 4 Νοεμβρίου 2020 έρχεται να αποτυπώσει την εκθεσιακή εκδοχή ενός ακόμη καλέσματος που είχε κάνει το MOMus τον περασμένο Μάρτιο με την ψηφιακή πλατφόρμα res.momus.gr υπό τον γενικό τίτλο «Resilience Project - Μαζί Ανθεκτικοί» και συγκεκριμένα τη δράση «So Far So Close / Τόσο Κοντά-Τόσο Μακριά».

Πρόκειται για την ομαδική έκθεση με έργα δημιουργών από τη σχετική ψηφιακή πλατφόρμα, υπό τη συμμετοχική επιμέλεια των 23 συμμετεχόντων που επιλέχθηκαν μετά από ανοιχτή πρόσκληση του MOMus-Πειραματικού Κέντρου Τεχνών, με τίτλο: «Together We Curate. Στήνουμε μαζί την επόμενη έκθεση».

Περισσότερες πληροφορίες για την ταυτότητα των εκθέσεων: https://www.momus.gr/exhibitions