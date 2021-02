Θεσμική στήριξη του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού στη «Νύχτα των Ιδεών 2021» του Γαλλικού Ινστιτούτου Κύπρου

Υπό την αιγίδα του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού πραγματοποιήθηκε η συμμετοχή της ποιήτριας Δάφνης Νικήτα και του εικαστικού καλλιτέχνη και εντεταλμένου εκπροσώπου του ΕΙΠ στην Κύπρο, Γιώργου Ταξιαρχόπουλου, με το έργο τους «Le blue poème», στην ετήσια εκδήλωση των Γαλλικών Ινστιτούτων με τίτλο «Νύχτα των Ιδεών 2021», εκπροσωπώντας το Γαλλικό Ινστιτούτο Κύπρου.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά από τις σελίδες του Γαλλικού Ινστιτούτου στο facebook και την Κυπριακή συμμετοχή παρακολούθησαν διαδικτυακά 1.800 θεατές.

«Le blue poème»:



"Le bleu poème", Daphne Nikita and Yorgos Taxiarchopoulos, 2021 - YouTube

Κατά τη διάρκεια των εγκλεισμών



Ο Γιώργος Ταξιαρχόπουλος και η Δάφνη Νικήτα συνεργάζονται τον τελευταίο χρόνο δημιουργώντας μαζί έργα σύγχρονης τέχνης video τα οποία σκοπό έχουν να γεφυρώσουν την απόσταση μεταξύ ποίησης και εικαστικών τεχνών. Η συνεργασία τους αυτή ξεκίνησε στο διάστημα του πρώτου εγκλεισμού (Μάρτιος 2020). Προκειμένου να ελαχιστοποιήσουν την αίσθηση της απόστασης μεταξύ τους ξεκίνησαν να δημιουργούν σύντομα αυτοτελή video animation σε ποίηση και απαγγελία της Δάφνης Νικήτα και video του Γιώργου Ταξιαρχόπουλου, χρησιμοποιώντας καταγραφές τους από γεγονότα τα οποία συνάντησαν κατά τους περιπάτους τους μαζί στην πόλη. Το διάστημα του πρώτου εγκλεισμού δημιούργησαν μία σειρά από πέντε ποιητικά animation υπό τους τίτλους των αντίστοιχων ποιημάτων της Δάφνης Νικήτα: «Το νέο παιγνίδι», «Η μαύρη ομπρέλα», «Η αρκούδα», «Οι ένορκοι», «Χώμα από νερό».



Επίσης, συμμετείχαν ως καλλιτεχνικό ζεύγος με το έργο βίντεο εγκατάσταση (video installation) «Επτά καθρέπτες (Seven mirrors)», 2020, εκπροσωπώντας την Ελλάδα στη διεθνή έκθεση με τίτλο «The Looking - Glass and through it» στο Μουσείο Τεχνών της Αγίας Πετρούπολης στη Ρωσία.

Το έργο «Seven mirrors» καθώς και τα πέντε video animation των δημιουργών μπορείτε να δείτε εδώ:



DaGe - YouTube