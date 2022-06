Αφιέρωμα του περιοδικού της Βουλής στο δημογραφικό – 45ο τεύχος

Ένα μεγάλο αφιέρωμα στο δημογραφικό ζήτημα κυριαρχεί στις σελίδες του νέου 45ου τεύχους του ηλεκτρονικού περιοδικού της Βουλής «Επί του… περιστυλίου!».

Ειδικοί επιστήμονες, καθηγητές πανεπιστημίου και ερευνητές περιγράφουν το φαινόμενο της συρρίκνωσης του πληθυσμού και της δημογραφικής γήρανσης της Ελλάδας και αναλύουν τις οικονομικές, κοινωνικές και γεωπολιτικές συνέπειες του προβλήματος.

Συγκεκριμένα γράφουν ο καθηγητής Δημογραφίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Βύρων Κοτζαμάνης, ο γενικός διευθυντής του ΙΟΒΕ και καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Νικόλαος Βέττας, η καθηγήτρια Οικονομικής Δημογραφίας του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου Αλεξάνδρα Τραγάκη, η διευθύντρια του ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ και καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Κρήτης Βάλια Αρανίτου, ο ειδικός ερευνητής του ΕΚΚΕ Παύλος Μπαλτάς, ο γενικός διευθυντής του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ Χρήστος Γούλας και ο καθηγητής Γεωγραφίας και Γεωπολιτικής του Πανεπιστημίου Αιγαίου Γιώργος Σιδηρόπουλος.

Επίσης, δημοσιεύονται οι ομιλίες του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και των συναρμόδιων υπουργών στο πρόσφατο συνέδριο με θέμα «Δημογραφικό - Η μεγάλη πρόκληση».

Φιλοξενούνται ακόμη σχετικά άρθρα με τις θέσεις και τις προτάσεις των Κώστα Ζαχαριάδη (ΣΥΡΙΖΑ) και Ζέφης Δημαδάμα (ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ).

Στην ενότητα του Κοινοβουλευτικού Έργου του περιοδικού, κυριαρχούν ρεπορτάζ για τα ακόλουθα θέματα:

- Την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων.

- Τη σύγκρουση των εκπροσώπων των κομμάτων στη Βουλή για το μέλλον της ΛΑΡΚΟ.

- Τον εκσυγχρονισμό των ελληνικών σιδηροδρόμων.

- Την αξιοποίηση περιφερειακών λιμανιών της χώρας.

- Τη συζήτηση για την άμυνα της χώρας στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής.

Στην ενότητα της Κοινοβουλευτικής Διπλωματίας πρωταγωνιστεί το θέμα με την αντίδραση της ελληνικής διακομματικής αντιπροσωπείας στις δηλώσεις του υπουργού Άμυνας της Τουρκίας Χουλούσι Ακάρ, στο πλαίσιο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΝΑΤΟ.

Τέλος, στην ενότητα του Πολιτισμού οι αναγνώστες μπορούν να διαβάσουν ρεπορτάζ για τις σημαντικότερες πολιτιστικές δράσεις της Βουλής:

* Το συνέδριο «Digital Technologies and the Stakes for Representative Democracy», που διοργάνωσε το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία.

* Την ψηφιοποίηση του αρχειακού θησαυρού της Βιβλιοθήκης της Βουλής.

* Την έκθεση «Dream on», του πολιτιστικού οργανισμού ΝΕΟΝ, στο πρώην δημόσιο Καπνεργοστάσιο.

Διαβάστε το 45ο τεύχος του ηλεκτρονικού περιοδικού της Βουλής στην ηλεκτρονική διεύθυνση εδώ