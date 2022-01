Αφιερώματα για την Ημέρα Μνήμης για τα θύματα του Ολοκαυτώματος από την Τζουλιάνα Μάργκουλις

Η Τζουλιάνα Μάργκουλις παρουσιάζει δύο ειδικές τηλεοπτικές εκπομπές με αφορμή την Ημέρα Μνήμης για τα θύματα του Ολοκαυτώματος.

Το αφιέρωμα «Undeniable: The Truth to Remember» θα μεταδοθεί το προσεχές Σάββατο στο CBS και επίσης θα είναι διαθέσιμο για streaming και on demand στο Paramount+.

Το αφιέρωμα ακολουθεί πέντε επιζώντες του Ολοκαυτώματος καθώς μοιράζονται τις ιστορίες τους με μια ομάδα μαθητών από το γυμνάσιο Χέιστινγκς στο Χιούστον του Τέξας, ένα σχολείο που παραδοσιακά δεν διδάσκει την ιστορία του Ολοκαυτώματος.

Η επιζήσασα του Ολοκαυτώματος Λίλι Έμπερτ, η οποία πρόσφατα έγινε viral στο TikTok μαζί με τον δισέγγονο της, θα συμμετάσχει επίσης.