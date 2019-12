Αυτή είναι η καλύτερη διαφήμιση των Χριστουγέννων

Εφέτος τα Χριστούγεννα δύο φίλοι από διαφορετικούς κόσμους που χωρίστηκαν το 1982 βρίσκουν εκ νέου ο ένας τον άλλον και κάνουν ένα όνειρό μας πραγματικότητα.



Η ετήσια αναμέτρηση για την καλύτερη διαφήμιση των Χριστουγέννων έχει ήδη νικητή κι ας είναι απλά η πρώτη ημέρα του Δεκέμβρη.



Το ιστορικό πολυκατάστημα της Βρετανίας John Lewis - ο συνήθης νηκητής του μιντιακού ντέρμπι - οφείλει να αποδεχθεί την ήττα του από την εταιρεία Sky και Comcast που έκανε το όνειρο πραγματικότητα: ο λατρεμένος εξωγήινος του Σπίλμπεργκ E.T. εφέτος τα Χριστούγεννα επιστρέφει στη Γη για να ξανασυναντήσει τον αγαπημένο του Έλιοτ. Τον ενήλικα Έλιοτ ερμηνεύει ο Χένρι Τόμας.



Ο E.T. ανακαλύπτει την οικογένεια του φίλου του, τα δυο του παιδιά, ένα αγόρι κι ένα κοριτσάκι, που μοιάζουν πολύ με τον Έλιοτ και τη Γκέρτι. «Πολλά έχουν αλλάξει από την τελευταία φορά που ήσουν εδώ», λέει ο ενήλικας Έλιοτ στον αγέραστο εξωγήινο της καρδιάς μας. Πάντως και ο E.T. έχει εξελιχθεί σε σχέση με το 1982 και το αποδεικνύει. Η επανένωση του Έλιοτ με τον E.T. δεν φέρει την υπογραφή του Στίβεν Σπίλμπεργκ, αλλά του κινηματογραφιστή Λανς Άρκοντ, γνωστός από τη δουλειά του σε ταινίες όπως οι: «Χαμένος στη Μετάφραση» και «Μαρία Αντουανέτα».



Η χημεία του Έλιοτ με τον E.T. μένει ίδια και απαράλλακτη.

