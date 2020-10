Αυτοκόλλητα «Ψήφισα» παρήγγειλε σε καλλιτέχνες το New York Magazine

Εν μέσω πανδημίας, αριθμός ρεκόρ Αμερικανών ψηφοφόρων έκαναν ήδη χρήση επιστολικής ψήφου στις εφετινές αμερικανικές προεδρικές εκλογές. Γι' αυτόν τον λόγο, το New York Magazine παρήγγειλε σε 48 γνωστούς καλλιτέχνες να δημιουργήσουν αυτοκόλλητα με τη λέξη «Ψήφισα (I voted)», έχοντας υπόψη όλους εκείνους που δεν αξιοποίησαν την ευκαιρία να τιμήσουν την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος.

Μεταξύ των 48, οι Amy Sherald (τη γνωρίζουμε από την εξαιρετικά δημοφιλή επίσημη απεικόνιση της Μισέλ Ομπάμα), ο Shepard Fairey, η Barbara Kruger, ο David Hammons, η Lorna Simpson, ο Hank Willis Thomas και η Christine Sun Kim.

Τα αυτοκόλλητα δημιουργήθηκαν σε συνεργασία με την οργάνωση «I am a voter» και παρουσιάστηκαν στο τεύχος του New York Magazine που κυκλοφόρησε στις 26 Οκτωβρίου (κάθε αντίτυπο έχει φύλλο με αυτοκόλλητα που μπορούν να αποκολληθούν). Επιπλέον, 500.000 αυτοκόλλητα διατίθενται δωρεάν σε βιβλιοπωλεία, ΜΚΟ και μουσεία, καθώς και σε επίσημα σημεία άσκησης εκλογικού δικαιώματος όπως το Brooklyn Museum, το Hammer Museum στο Λος Άντζελες και το Museum of Contemporary Art Detroit (MOCAD).