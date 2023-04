Άγαλμα-παρωδία Χιλιανού καλλιτέχνη για τον Χουάν Κάρλος στη Μαδρίτη

Ένα από τα γνωστότερα αξιοθέατα της Μαδρίτης απέκτησε εντελώς νέο νόημα για λίγα λεπτά, αφού ένας καλλιτέχνης τοποθέτησε απέναντί του ένα άγαλμα του πρώην βασιλιά Χουάν Κάρλος, να στοχεύει με το τουφέκι του την αρκούδα που τινάζει μια κουμαριά.

Το έργο του Χιλιανού γλύπτη Νίκολας Μιράντα τιτλοφορείται «Παρασιτικές στρατηγικές για την επιβίωση σε έναν σκληρό κόσμο» και παραπέμπει στο πάθος του 85χρονου πρώην μονάρχη για το κυνήγι μεγάλων θηραμάτων – ένα πάθος που προκάλεσε σκάνδαλο στην Ισπανία το 2012, δύο χρόνια προτού να παραιτηθεί από τον θρόνο.

Ο Χουάν Κάρλος είναι αμφιλεγόμενο πρόσωπο στην Ισπανία μετά τα αλλεπάλληλα σκάνδαλα στα οποία ενεπλάκη τα τελευταία χρόνια. Μεταξύ αυτών ήταν και το ταξίδι του στην Μποτσουάνα για να συμμετάσχει σε ένα πολυτελές σαφάρι-κυνήγι ελεφάντων το 2012, εν μέσω της οικονομικής κρίσης στη χώρα του. Ο κάποτε αξιοσέβαστος βασιλιάς, για τον ρόλο που έπαιξε στη μετάβαση της Ισπανίας στη δημοκρατία, σήμερα θεωρείται από πολλούς βαρίδι για τον γιο του, τον βασιλιά Φελίπε.

Andy Vermaut shares:Statue mocking Spain's ex-king Juan Carlos appears in Madrid: The statue of the ex-king pointing a rifle at a sculpture of a bear mocks his love of hunting. https://t.co/x3HqvHdWxI Thank you pic.twitter.com/d8IH5Uhou7