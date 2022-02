Την παρουσίαση του τόμου «Αγία Σοφία: Οι Ναοί της του Θεού Σοφίας ανά τον Κόσμο» ανακοίνωσε η Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας (ΔΣΟ). Πρόκειται για πρωτοβουλία που ανέλαβε ο διακοινοβουλευτικός θεσμός, κατόπιν ομόφωνης απόφασης της Διεθνούς Γραμματείας της ΔΣΟ τον Σεπτέμβριο του 2020, ως απάντηση στη μονομερή, αυθαίρετη και αντιδιεθνή απόφαση της τουρκικής κυβέρνησης για τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας της Κωνσταντινούπολης και της Μονής της Χώρας σε μουσουλμανικά τεμένη.

Σύμφωνα με το ανακοινωθέν που εξεδόθη, η απόφαση προσβάλλει συνολικά τον Χριστιανισμό και θέτει σε κίνδυνο τη διαφύλαξη μνημείων της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς, αναγνωρισμένων από την UNESCO.

Στο ίδιο πλαίσιο, η ΔΣΟ ανέλαβε δύο ακόμη σχετικές πρωτοβουλίες: α) τη διοργάνωση Διεθνούς Διαγωνισμού Φωτογραφίας με το ίδιο θέμα, ο οποίος ολοκληρώθηκε επιτυχώς τον Οκτώβριο του 2021 με την απονομή των Βραβείων και β) τη «χάραξη» της πολιτιστικής διαδρομής «Hagia Sophia: The European Cultural Route of the Wisdom of God Churches» και την υποβολή στο μέλλον αίτησης αναγνώρισής της από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτιστικών Διαδρομών.

Στη σχετική ανακοίνωση επισημαίνεται ότι «ο Το εν λόγω επιστημονικό πόνημα-καρπός της συνεργασίας της ΔΣΟ και του Κέντρου Αριστείας «Αξιοποίηση Ορθόδοξης Κληρονομιάς και Διαθρησκευτικός Διάλογος» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ)- αποσκοπεί μέσα από κείμενα μιας πολυεθνικής ομάδας ερευνητών/επιστημόνων στην πολυδιάστατη σκιαγράφηση των 37 ιστορικών εμβληματικών ναών αφιερωμένων στη Σοφία του Θεού, οι οποίοι βρίσκονται σε 11 χώρες από τη Σκωτία μέχρι τα βάθη της Κίνας και από την Κύπρο ως την Αγία Πετρούπολη. Συγκεκριμένα, οι χώρες που περιλαμβάνονται στον τόμο είναι οι ακόλουθες: Βόρεια Μακεδονία, Βουλγαρία, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, Κίνα, Κύπρος, Λευκορωσία, Ουκρανία, Ρωσία και Τουρκία. Η πολυ-πρισματική μελέτη καλύπτει πληροφορίες για την ιστορική διαδρομή, το πολιτιστικό αποτύπωμα, τον εσωτερικό διάκοσμο, την αρχιτεκτονική και τη ναοδομία των Ναών της του Θεού Σοφίας».

Το βιβλίο έχει μεταφραστεί σε 9 γλώσσες (Αγγλικά, Αραβικά, Βουλγαρικά, Ιταλικά, Ουκρανικά, Ρουμανικά, Ρωσικά, Σερβικά) και μεταφράζεται σε άλλες 4 (Αρμενικά, Γαλλικά, Γερμανικά και Φινλανδικά), ενώ αναμένεται να μεταφραστεί και σε άλλες, προκειμένου να διανεμηθεί σε όσο το δυνατόν περισσότερες χώρες με σκοπό την ευαισθητοποίηση της διεθνούς κοινής γνώμης και την ανάδειξη του πνευματικού, ιστορικού και πολιτισμικού αποθέματος που περικλείουν οι περικαλλείς ναοί της Σοφίας του Θεού.

Η πρώτη παρουσίαση του τόμου θα λάβει χώρα την Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου και ώρα 13.00 στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» (Αίθουσα Ιφιγένεια) Πειραιώς 254, Ταύρος. Η παρουσίαση θα ξεκινήσει με τον χαιρετισμό του πρόεδρου της Γενικής Συνέλευσης της ΔΣΟ, μέλους της Ρωσικής Κρατικής Δούμα, Sergei Gavrilov. Ακολούθως, θα απευθύνουν χαιρετισμό ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Κωνσταντίνος Τασούλας, η εκπρόσωπος του προέδρου της κυβέρνησης, Ζέττα Μακρή, υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος και ο πρύτανης του ΕΚΠΑ καθηγητής Μελέτιος - Αθανάσιος Δημόπουλος. Για τον Τόμο θα μιλήσει η επιστημονική υπεύθυνη της έκδοσης καθηγήτρια του Τμήματος Θεολογίας του ΕΚΠΑ, Ιωάννα Στουφή - Πουλημένου. Η παρουσίαση θα ολοκληρωθεί με την ομιλία του γενικού γραμματέα της ΔΣΟ, δρα Μάξιμου Χαρακόπουλου. Την εκδήλωση θα συντονίσει η πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ Μαρία Αντωνιάδου.

Στην παρουσίαση έχουν προσκληθεί να παραστούν εκπρόσωποι της πολιτικής, ακαδημαϊκής και θρησκευτικής κοινότητας, η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων και μέλη του διπλωματικού σώματος της χώρας και ξένων αντιπροσωπειών. Η εκδήλωση θα διεξαχθεί με πλήρη συμμόρφωση προς τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα των αρμόδιων εθνικών αρχών στο πλαίσιο ανάσχεσης της πανδημίας του Covid-19.