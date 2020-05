Ακρόπολη: Άνοιξε έπειτα από δύο μήνες - Θέμα στα ΜΜΕ όλου του πλανήτη

Από το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων μέχρι το Al Jazeera, τα ρεπορτάζ τονίζουν το άνοιγμα του εμβληματικού αρχαιολογικού χώρου έπειτα από δύο μήνες.

Με την Παγκόσμια Ημέρα Μουσείων συνέπεσε το άνοιγμα της Ακρόπολης και των συνολικά περισσότερων από 200 αρχαιολογικών χώρων που άνοιξαν - με μέτρα ασφαλείας - τις πύλες τους για τους επισκέπτες έπειτα από δύο μήνες lockdown προκειμένου να περιοριστεί η διασπορά του κορωνοϊού στην Ελλάδα.

Μεγάλα διεθνή μέσα ενημέρωσης κάνουν ειδική αναφορά στο άνοιγμα της Ακρόπολης τοποθεντώντας την εξέλιξη αυτή δίπλα στο άνοιγμα της Βασιλικής του Αγίου Πέτρου ως δύο πολιτιστικά μνημεία η επανέναρξη λειτουργίας των οποίων συμβολίζει τη σταδιακή επιστροφή στην κανονικότητα.

As Greece reopens iconic archaeological sites after incredible success combating coronavirus, @ABC News' @JamesAALongman is in Athens where they're introducing precautions as they figure out how to welcome tourists back safely. https://t.co/8bpXG7e8lm pic.twitter.com/3Hv3wvhR9h