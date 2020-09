Ακτιβίστρια της Extinction Rebellion περπάτησε στην πασαρέλα του Dior

Μια γυναίκα που κρατούσε ένα πλακάτ με το σύνθημα «Είμαστε όλοι θύματα της μόδας (fashion victim)» κατάφερε να ανέβει στην πασαρέλα της επίδειξης του Christian Dior στο Παρίσι εχθές, ενώ διέσχισε το catwalk τόσο ήρεμα που φάνηκε στην αρχή ότι ήταν μέρος της εκδήλωσης.

Η γυναίκα ήταν ακτιβίστρια της οργάνωσης Extinction Rebellion, που οργανώνει κινητοποιήσεις για να προειδοποιήσει για τους κινδύνους που προκαλεί η κλιματική αλλαγή. Η διαμαρτυρία είχε στόχο να καταγγείλει «τον αντίκτυπο της βιομηχανίας της μόδας στο περιβάλλον και την κοινωνία», εξήγησε ο εκπρόσωπος Τύπου της οργάνωσης στη Γαλλία.

We are all Fashion Victims.. (I know, ! I know! - am doing my best to Get a Grip!) An Extinction Rebellion Protestor Just Gatecrashed the Dior Runway https://t.co/kYRn2KQPnR