All I Want For Christmas Is You: Το αστρονομικό ποσό που κερδίζει κάθε χρόνο η Μαράια Κάρεϊ!

Μπορεί να χαρακτηριστεί και ως «ύμνος» των Χριστουγέννων. Το τραγούδι «All I Want For Christmas Is You» της Μαράια Κάρεϊ κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1994 και μαζί με το «Last Christmas», τις μέρες των εορτών ακούγονται – σ’ επανάληψη – παντού.

Tις ημέρες των Χριστουγέννων ακούγεται σε κάθε γωνιά του πλανήτη έχοντας την δύναμη να μας αλλάζει την διάθεση και σπάζοντας παράλληλα τα μουσικά ρεκόρ. Το «All I Want for Christmas Is You» της Μαράια Κάρεϊ (Mariah Carey) που μαζί με τον βετεράνο συνθέτη Ουόλτερ Αφανασιέφ (Walter Afanasieff) το ηχογράφησε το καλοκαίρι του 1994.

Το κομμάτι «σκαρφάλωσε» στη λίστα του Billboard. Οι ακροάσεις στο Spotify, παράλληλα, είναι περισσότερες από 1,3 δισεκατομμύρια.

Το ερώτημα ωστόσο παραμένει: Πόσα κερδίζει η Μαράια Κάρεϊ από το «All I Want for Christmas Is You» κάθε χρόνο;

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του «Economist», το «All I Want for Christmas Is You» κερδίζει, περίπου, 2,5 εκατ. δολάρια τον χρόνο, αν και η «New York Post» ανέφερε ότι το ποσό μπορεί να φτάσει και τα 3 εκατ. δολάρια!

Η Μαράια Κάρεϊ λαμβάνει επίσης χιλιάδες δολάρια κάθε χρόνο από τις υπηρεσίες streaming, όπως το Spotify και το χριστουγεννιάτικο τραγούδι βρίσκεται στην κορυφή των playlists ήδη από τον Νοέμβριο.