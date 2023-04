Ανακαλύφθηκε αρχαίο άγαλμα του Βούδα στην Αίγυπτο

Άγαλμα του Βούδα από τη ρωμαϊκή εποχή, ύψους 71 εκατοστών, ανακαλύφθηκε στην αρχαία πόλη Berniki στην ακτή της Ερυθράς Θάλασσας στην Αίγυπτο. «Φαίνεται οι Ινδοί επηρεάστηκαν από τον αρχαίο αιγυπτιακό πολιτισμό» επισημαίνουν οι ερευνητές.

Η κοινή πολωνο-αμερικανική αρχαιολογική αποστολή, που εργάζεται στον ναό της αρχαίας πόλης Berniki στην ακτή της Ερυθράς Θάλασσας στην Αίγυπτο, ανακάλυψε ένα άγαλμα του Βούδα από τη ρωμαϊκή εποχή, σύμφωνα με τον επικεφαλής της αποστολής από την πολωνική πλευρά, Mariusz Goyazda.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, το άγαλμα που ανακαλύφθηκε είναι κατασκευασμένο από πέτρα, το ύψος του είναι 71 εκατοστά, και απεικονίζει τον Βούδα να στέκεται και να κρατά μέρος των ρούχων του στο αριστερό του χέρι. Γύρω από το κεφάλι του αγάλματος υπάρχει ένα φωτοστέφανο με τις ακτίνες του ήλιου να δείχνουν το λαμπερό μυαλό του, και δίπλα του ένα λουλούδι λωτού.

Ο επικεφαλής της αποστολής από την αμερικανική πλευρά, Stephen Sidbotham, είπε επίσης ότι η αποστολή πέτυχε, κατά τη διάρκεια των εργασιών της στον ναό, να αποκαλύψει επιγραφή στην αρχαία ινδική γλώσσα (σανσκριτικά), που χρονολογείται από τον Ρωμαίο αυτοκράτορα Φίλιππο τον Άραβα (Marcus Julius Phelps) (244 έως 249 μ.Χ.).

Φαίνεται ότι η επιγραφή αυτή δεν είναι της ίδιας χρονολογίας με το άγαλμα, που μπορεί να είναι πολύ παλαιότερο, καθώς οι άλλες επιγραφές στον ίδιο ναό ήταν στα ελληνικά, που χρονολογούνται στις αρχές του πρώτου αιώνα μ.Χ. Βρέθηκαν επίσης δύο νομίσματα του δεύτερου αιώνα μ.Χ., από το κεντρικό ινδικό βασίλειο Satavahana.

Αξιωματούχος του αιγυπτιακού Υπουργείου Αρχαιοτήτων σχολίασε στο «Sky News Arabia » ότι αυτό δείχνει ότι οι Ινδοί επηρεάστηκαν από τον αρχαίο αιγυπτιακό πολιτισμό στη γλυπτική, την ιστοριογραφία και την τεκμηρίωση.

Το αιγυπτιακό Υπουργείο Τουρισμού και Αρχαιοτήτων δήλωσε ότι η πολωνοαμερικανική αρχαιολογική αποστολή λειτουργεί στο Brnicki από το 1994, υπό την επίβλεψη του Ανώτατου Συμβουλίου Αρχαιοτήτων.

Ο Jamal Al-Samatawi, Διευθυντής Αρχαιοτήτων Κεντρικής Αιγύπτου, είπε στο Sky News Arabia ότι η ανακάλυψη ενός αγάλματος του Βούδα, καθώς και ινδικών επιγραφών και νομισμάτων «υποδηλώνει, ακόμη και δείχνει ότι οι Ινδοί που ήρθαν στην Αίγυπτο εκείνη τη στιγμή επηρεάστηκαν από τον αιγυπτιακό πολιτισμό και τον πολιτισμό, που ασχολούνταν με τη γλυπτική, την τεκμηρίωση και την ιστορία

Ο Al-Samstawy συνέχισε: «Όλοι όσοι ήρθαν στην Αίγυπτο επηρεάστηκαν από τον πολιτισμό της και ο αρχαίος Αιγύπτιος καλλιτέχνης παρουσίαζε πάντα γλυπτά και άλλα έργα που συνδύαζαν τον αιγυπτιακό πολιτισμό με άλλους πολιτισμούς, όπως η ανάμειξη της αρχαίας ελληνικής και αιγυπτιακής τέχνης σε πολλούς τάφους και αρχαιολογικούς χώρους".

Alexandria is probably where the Berenike Buddha was carved, from marble mined in what is now Turkey, showing a strong influence of Gandhara in what is now Pakistan for a sailor from what is now India. Buddhist monks are recorded as wandering the streets of Alexandria. pic.twitter.com/OUEsHNGfKo