Ανακαλύφθηκε αρχαίος τάφος στη Στάρα Ζαγόρα - Συνεχίζονται οι ανασκαφές στον τόπο του Παλαιοχριστιανικού Μαρτυρίου

Ένας μοναδικός τάφος και ιερό κάποιου μάρτυρα της πρώιμης χριστιανικής περιόδου κατά την εποχή της Αυγούστας Τραϊάνας, όπως είχε ονομάσει την πόλη ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Τραϊανός, ανακαλύφθηκε από τους αρχαιολόγους του Περιφερειακού Μουσείου Ιστορίας στη Στάρα Ζαγόρα. Την Πέμπτη ο τάφος άνοιξε για πρώτη φορά.

Το ιερό που είναι επίσης γνωστό ως μαρτύριο, χρονολογείται από τον 3ο αιώνα μ.Χ., αλλά ο τάφος που πιστεύεται ότι ανήκει σε πρώτο Χριστιανό εκτιμάται ότι είναι του 2ου αιώνα.

Την Πέμπτη, τα οστά αρκετών ανθρώπων βρέθηκαν στο αρχαίο κτίσμα και οι εσοχές στο εσωτερικό του τάφου δεν έχουν ακόμη μελετηθεί, δήλωσε ο Πέταρ Κάλτσεφ, επικεφαλής του Περιφερειακού Μουσείου Ιστορίας. Σύμφωνα με τον Κάλτσεφ, ο τάφος είχε ανοιχτεί για πρώτη φορά στην αρχαιότητα αλλά έκλεισε και καλύφθηκε από πέτρες.

Την Παρασκευή ένας ανθρωπολόγος έφτασε στο σημείο για να μελετήσει τα οστά.

Τέτοια αρχαία κτίσματα είναι γνωστό ότι υπάρχουν στην Παλαιστίνη και στη Ρώμη αλλά όχι στα Βαλκάνια, ανέφερε ο Κάλτσεφ.

Η αντιδήμαρχος της Στάρα Ζαγόρα, η Μιλένα Ζέλεβα, δήλωσε ότι ο χώρος θα τεθεί υπό προστασία καθώς συνεχίζονται οι ανασκαφικές εργασίες.

Ο δήμαρχος της Στάρα Ζαγόρα, ο Ζίβκο Τοντόροφ, δήλωσε ότι οι τοπικές αρχές θα διαθέσουν χρηματοδότηση για την εξερεύνηση και τη συντήρηση του χώρου αυτού και ότι θα εκπονήσουν ένα έργο για να γίνει ο χώρος αυτός τουριστικός.

Το ιερό ανακαλύφθηκε πριν από αρκετές ημέρες κατά τη διάρκεια των σωστικών ανασκαφών κατά μήκος της διαδρομής ενός μεγάλου σχεδίου ύδρευσης στη Στάρα Ζαγόρα. Οι σωστικές ανασκαφές είναι υποχρεωτικές αρχαιολογικές έρευνες που πραγματοποιούν αρχαιολόγοι πριν από κάθε ιδιωτικό ή δημόσιο τεχνικό έργο ώστε να προστατευθούν τα υλικά κατάλοιπα του παρελθόντος από τυχόν καταστροφή και να τεκμηριωθούν επιστημονικά τα υφιστάμενα στρώματα.

A unique archaeological find in my hometown of Stara Zagora. During excavations in the center of the city, archaeologists discovered a covered tomb dated to the 3rd-4th century AD .Coins and gold ornaments were found in the burial facility pic.twitter.com/Kf7xN9bwXi