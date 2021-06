«Ανάσες ελευθερίας»: Ξεκινάει σήμερα το MIRfestival

Εννέα πρότζεκτ Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών- εννέα «ανάσες ελευθερίας», παρουσιάζει φέτος το MIRfestival, το διεθνές φεστιβάλ σύγχρονης τέχνης που επιστρέφει σε εναλλακτικούς χώρους στην Αθήνα, από σήμερα (28/6) έως τις 4 Ιουλίου.

Το MIRfestival που δανείζεται το όνομά του από τον ομώνυμο ρώσικο διαστημικό σταθμό, εστιάζει στο σημείο συνάντησης των παραστατικών τεχνών και του οπτικοακουστικού πολιτισμού. Φιλοδοξεί να είναι ένας ανοιχτός χώρος συνάντησης, ανταλλαγής και δημιουργικής σκέψης για τους καλλιτέχνες και για το κοινό, αλλά και μια πλατφόρμα ανάδειξης της σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας.

Η φετινή διοργάνωση έχει τίτλο «Ανάσες ελευθερίας». Τα εννέα έργα του προγράμματος που έχει επιμεληθεί η ιδρύτρια και καλλιτεχνική διευθύντρια του φεστιβάλ Χριστιάνα Γαλανοπούλου συνδέονται με υπόγειες θεματικές συγγένειες. Έξι από αυτά κάνουν την παγκόσμια πρεμιέρα τους και έχουν γίνει ειδικά για το MIR. «Τα έργα που επιλέχθηκαν για το φετινό πρόγραμμα γεννήθηκαν μέσα στη συνθήκη της αποστέρησης της ελευθερίας, και γι' αυτό έχουν μια ποιότητα κραυγής απελπισίας και ταυτόχρονα κραυγής τύπου «φτου ξελευθερία». Αφήνουν να διαφανεί η ασίγαστη δίψα, η διεκδίκηση, η ανάγκη για ζωτικό οξυγόνο.

Στον πυρήνα τους υπάρχει η ανάγκη επανανάγνωσης της έννοιας της ουτοπίας, η ανάγκη για πίστη σε ένα μέλλον, η ανάγκη για εγγύτητα και ανθρώπινη επαφή. Είναι ανάσες ελευθερίας, διεκδικήσεις δημοκρατίας, θρήνος για όσα χάσαμε ανεπιστρεπτί και ελεγείες για την άγρια χαρά της αναχώρησης», αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η Χριστιάνα Γαλανοπούλου.

Φέτος, τα έργα του φεστιβάλ θα φιλοξενηθούν σε ιστορικούς ή εναλλακτικούς ανοιχτούς χώρους: στο Αστεροσκοπείο Αθηνών, τον Λόφο Νυμφών, στον κήπο των Ελλήνων αρχαιολόγων (Ερμού 134), στην ταράτσα του Γαλλικού Ινστιτούτου (Σίνα 31), στο γήπεδο μπάσκετ οδού Θεσσαλονίκης και Στρ. Μακρυγιάννη (κάτω από τη Γέφυρα Μοσχάτου), στο πάρκινγκ Μ. Αλεξάνδρου 130, στη Σχολή Ασφαλούς Οδήγησης Μοτοσικλέτας Θ. Χούντρας (Αφίδνες), στην πόλη (Πλ. Εξαρχείων και Μεταξουργείο).

Σύμφωνα με την ιδρύτρια και καλλιτεχνική του διευθύντρια, η φετινή διοργάνωση θα μας συστήσει «κρυφές γωνιές της πόλης που συνδέονται με την αίσθηση ελευθερίας και τη διεκδίκηση του οξυγόνου (κυριολεκτικού και μεταφορικού)». «Μια σχολή οδήγησης μοτοσικλέτας στην αττική εξοχή, ένα γήπεδο μπάσκετ κάτω από μια γέφυρα όπου τις νύχτες πηγαίνουν νέα παιδιά και χορεύουν χορούς διεκδίκησης του χώρου και της ταυτότητας, μια γωνιά στο Λόφο Νυμφών με επιτύμβια μνημεία, το προαύλιο του κτηρίου του Αστεροσκοπείου (χώρο κατ' εξοχήν συνυφασμένο με την ουτοπία), έναν κήπο, μια ταράτσα.

Αλλά αυτοί οι χώροι θα μεταμορφωθούν σε κάτι άλλο με τα έργα. Θα γίνουν χώροι διεκδίκησης της ελευθερίας και ενός φωτεινού μέλλοντος, χώροι όπου ο καθένας συναντά την ουτοπία του, χώροι όπου η καλλιτεχνική ευαισθησία θα συναντήσει τη δίψα για επαφή με την τέχνη. Κι έτσι μια αλάνα που έχει γίνει υπαίθριο πάρκινγκ θα ξαναγίνει ένας χώρος συνάντησης της κουλτούρας του ρέιβ, ένας κήπος στον Κεραμεικό θα γίνει ο οικείος χώρος για έναν έφηβο που βλέπει τη ζωή σαν επανάσταση, ένας τοίχος μέσα στην πόλη θα γίνει η οθόνη όπου θα διαγραφεί το αφήγημα της πολιτικής ανυπακοής και μια σχολή οδήγησης μοτοσικλέτας μέσα στο αττικό καλοκαιρινό τοπίο θα μετατραπεί σε χώρο εκκίνησης για την περιπέτεια και το άγνωστο, για τη φυγή προς την ελευθερία», σημειώνει η Χριστιάνα Γαλανοπούλου.

Το πρόγραμμα του MIR 20|21

Το MIR 20|21 ξεκινά με ένα έργο εμπειρία και ταξίδι, το «Anubi III» των Ζapruder. Το «Anubi III» είναι μια περφόρμανς με μοτοσικλέτες moto-cross ή μάλλον μια παράδοξη συναυλία με τις μηχανές σε ρόλο τραγουδιστών και σε συνθήκη κινηματογραφικού γυρίσματος- ένας ύμνος στην αναχώρηση, την ελευθερία και την αναζήτηση της περιπέτειας. Μια αλληγορία για το να ξεκινάς πάλι από την αρχή..

Χορογραφική καλλιτέχνις με ιδιαίτερο στίγμα και διεθνή παρουσία, η Γαλλίδα Nina Santes παρουσιάζει το «(Though a silent orchestra they were full of) Elegies». Σε ένα τοπίο μαγικό, μέσα στη φύση, σε έναν τόπο που συνδέεται με την ουτοπία, την απώλεια και το όνειρο, ένα παιδί θέτει ερωτήματα για την απόσταση και την εγγύτητα, για την αίσθηση απώλειας κατά την περίοδο της πανδημίας και για το μέλλον που ονειρευόμαστε.

Ο σκηνοθέτης και ηθοποιός Αντώνης Αντωνόπουλος θα σκηνοθετήσει την «Ουτοπία». Το έργο βασίζεται στο εμβληματικό κείμενο του Τόμας Μουρ, όμως εδώ τον μη τόπο αντικαθιστά ο άνθρωπος, τον οποίο το βλέμμα του σκηνοθέτη μετατρέπει σε τόπο ιδανικό. Στο «Rave to lament» , η Κατερίνα Ανδρέου εμπνέεται από την κουλτούρα του rave για να μιλήσει για τις βαθιές πολιτικές αλλαγές της εποχής μας.

Η Ιταλίδα Sara Leghissa συνδέει ανθρώπους και κοινότητες, ερευνά τις μεταβάσεις και τα όρια, και χρησιμοποιεί ως υλικά αυτά που βρίσκονται γύρω της και τα μεγάλα της ερωτήματα για το τι θεωρούμε δεδομένο. Στο «Will you marry me?» κατασκευάζει μια περφόρμανς με λέξεις, μόνο που οι λέξεις αυτές μεταμορφώνονται σε εικόνα μέσα στο περιβάλλον και διαταράσσουν τη ζωή της πόλης. Η Ιρανή καλλιτέχνις Roza Moshtaghi στο «Only Forever» δημιουργεί μια περφόρμανς από το μέλλον, μια παράξενη συνθήκη διαπερατότητας, όπου οι δύο πλευρές διαρκώς συναντιούνται.

Στο νέο έργο της με τίτλο «Ένας πολύ ειρηνιρικός ωκεανός», η Αγνή Παπαδέλη Ρωσσέτου ανιχνεύει την ανεξέλεγκτη δύναμη της πραγματικότητας που δραπετεύει από μια ρωγμή. Η Φωτεινή Σταματελοπούλου επανέρχεται στο MIR με την περφόρμανς «TOO MUCH» βασισμένη στην κινητική γλώσσα διάφορων χορών του δρόμου, κυρίως house και break, και στην ιδέα ότι ο υπερενθουσιασμός της ανθρώπινης επαφής δεν επιτρέπει τις πραγματικές και ουσιαστικές συναντήσεις.

Διερευνώντας νέες καλλιτεχνικές πρακτικές, η Γιώτα Αργυροπούλου δημιουργεί το «Alex(a)», μια περφόρμανς για την ίδια, έναν έφηβο και την Alexa. Η γνωστή περσόνα της Artificial Intelligence παίρνει τη θέση ενός συνομιλητή σε μια συζήτηση γύρω από την εξέγερση, την αντίσταση, την ανυπακοή και τη διεκδίκηση, με απρόβλεπτες εξελίξεις.

To MIRfestival πραγματοποιείται με την οικονομική υποστήριξη του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και τη συγχρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Πολιτισμός» στο πλαίσιο του Creative Europe της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη, με απαραίτητη την ηλεκτρονική κράτηση θέσεων.

Κρατήσεις και πληροφορίες: www.mirfestival.gr

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ