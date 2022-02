And Just Like That: Θα δούμε τελικά τη Σάρα Τζέσικα Πάρκερ στο πλευρό του Τζον Κορμπέττ;

Για το μέλλον του Τζον Κορμπέττ στο And Just Like That μίλησε η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ. Η ηθοποιός βρέθηκε στο Watch What Happens Live, όπου απάντησε σε ερωτήσεις θαυμαστών και μίλησε με τον οικοδεσπότη του σόου Άντι Κοέν (Andy Cohen) σχετικά με την αναβίωση του Sex and the City, η οποία πρόσφατα ολοκλήρωσε την πρώτη της σεζόν στο HBO Max.

Ο Κορμπέττ, ο οποίος υποδύθηκε τον Έινταν Σο, σύντροφο της Κάρι στην αρχική σειρά Sex and the City, μπέρδεψε τους θαυμαστές αφού υποσχέθηκε ότι θα εμφανιζόταν στη νέα σειρά, αλλά δεν το έκανε. Η Πάρκερ απάντησε στα σχόλια του Κορμπέττ για την αναβίωση του ρόλου του, λέγοντας στον Κοέν: «Ήταν διασκεδαστικό για εκείνον που το είπε αυτό».

«Πραγματικά ήταν μία ευγενική κίνηση και είναι κύριος καθώς ζήτησε συγγνώμη που το έκανε για αστείο. Και τότε είπα, "Όχι, όχι, όχι, εννοώ, είναι μια ελεύθερη χώρα, πρώτα από όλα", και δεύτερον, σκέφτηκα ότι ήταν κάπως απολαυστικό και διασκεδαστικό», είπε.



Στη συνέχεια άφησε να εννοηθεί ότι ο Κορμπέττ μπορεί και να επιστρέψει αργότερα στη σειρά λέγοντας: «Έχοντας πει αυτό, νομίζω ότι θα ήταν... καλά δεν θα το κάνω - εννοώ, ναι, όλα είναι πιθανά. Όλα είναι δυνατόν να γίνουν».



Τα σχόλια της Πάρκερ έγιναν μετά τις δηλώσεις του Κορμπέττ στο Page Six πέρυσι ότι «θα εμφανίζονταν στη σειρά» λέγοντας μάλιστα ότι το βρίσκει «πολύ συναρπαστικό» για αυτόν να ενταχθεί στο AJLT.



«Νομίζω ότι μπορεί να είμαι σε αρκετά [επεισόδια]», είπε τον περασμένο Απρίλιο. «Μου αρέσουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, ήταν πολύ καλοί μαζί μου».



Ωστόσο, νωρίτερα αυτόν τον μήνα, οι συγγραφείς του AJLT διέψευσαν τη συμμετοχή του Κορμπέττ στη σειρά σε μια συνέντευξη στο Deadline. Η συγγραφέας Τζούλι Ρότενμπεργκ είπε ότι ο Κορμπέττ «θα έπρεπε να ζητήσει συγγνώμη» επιμένοντας ότι δεν ειπώθηκε τίποτα για τη συνέχιση του ρόλου.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ