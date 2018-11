Ανελκυστήρας και μηχανική ράμπα για ΑμεΑ στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αρχαίας Ολυμπίας

Στη βελτίωση της πρόσβασης των ατόμων με ειδικές ανάγκες σε αρχαιολογικούς χώρους στοχεύουν οι δράσεις της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μέσω της συμμετοχής της στο έργο «CROSS THE GAP: Accessibility for social and cultural inclusion» (Διασχίζοντας το κενό: Προσβασιμότητα για κοινωνική και πολιτιστική ένταξη).



Στο πλαίσιο αυτό, με τη συνεργασία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηλείας, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την αναγκαιότητα για την αποκατάσταση πρόσβασης ατόμων με ειδικές ανάγκες στον Αρχαιολογικό Χώρο του Νέου Μουσείου Αρχαίας Ολυμπίας έχουν σχεδιαστεί παρεμβάσεις για την εγκατάσταση ανελκυστήρα και μηχανικής ράμπας για την προσέγγιση στο χώρο του Μουσείου. Το έργο αυτό θα υλοποιηθεί από τις υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας.



Το έργο CROSS THE GAP έχει ως στόχο να βελτιώσει την προσβασιμότητα αρχαιολογικών χώρων και σημείων ενδιαφέροντος που σχετίζονται με πολιτιστικές δραστηριότητες, αλλά και να υποστηρίξει δράσεις κοινωνικής ένταξης και ενσωμάτωσης ατόμων με ειδικές ανάγκες, υλοποιώντας δράσεις που σχετίζονται με τον πολιτισμό και τις τέχνες.



Πολιτισμός, Προσβασιμότητα και Αναπηρία μπορούν να αποτελέσουν μια νέα προσέγγιση στην προσπάθεια άρσης των αισθητηριακών και πολιτιστικών εμποδίων -πραγματικοί παράγοντες απομόνωσης για τα άτομα με ειδικές ανάγκες- αντιμετωπίζοντας τα δύσκολα μαθησιακά προβλήματα, την επαγγελματική, την κοινωνική ένταξη και να προσφέρουν νέες υπηρεσίες προσβάσιμες στις τοπικές κοινότητες.



Εκτός από την παρέμβαση στις υποδομές, προβλέπονται και δράσεις σχετικές με το θέατρο και τη μουσική με στόχευση πάντα στην κατηγορία ατόμων με ειδικές ανάγκες. Η θεατρική και η μουσική εκπαίδευση για άτομα με ειδικές ανάγκες έχει διπλό σκοπό, αφενός στην προώθηση της ένταξης στο δικό τους κοινωνικό και πολιτιστικό πλαίσιο και αφετέρου στην παροχή επαγγελματικών εργαλείων για τους εκπαιδευτικούς, τους νέους εθελοντές και τους φορείς του τομέα της κοινωνικής αλληλεγγύης, για την ίδρυση ενός μόνιμου θεατρικού ή μουσικού εργαστηρίου στην περιοχή.



Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συμμετείχε στην εναρκτήρια συνάντηση του έργου «CROSS THE GAP», που πραγματοποιήθηκε στο ιστορικό κέντρο της πόλης του Μπιτόντο πλησίον του Μπάρι, στην Ιταλία.

Στο περιθώριο της συνάντησης πραγματοποιήθηκε συνέντευξη Τύπου, όπου ο Συντονιστής της Τεχνικής Γραμματείας του Προγράμματος Ελλάδα–Ιταλία Gianfranco Gadaleta ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι το έργο CROSS THE GAP είναι ένα από τα 51 έργα που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Interreg V-A Ελλάδα–Ιταλία 2014 - 2020 με συνολικό προϋπολογισμό 63 εκατομμύρια ευρώ, με τη συμμετοχή πάνω από 200 εταίρων που προέρχονται από Περιφέρειες, Δήμους, Πανεπιστήμια, Επιμελητήρια, Λιμενικές Αρχές, Ερευνητικά Κέντρα και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και από τις δύο χώρες.



Στη συνάντηση για λογαριασμό της Περιφέρειας συμμετείχε ο υπεύθυνος του έργου Κωνσταντίνος Τζαμαλούκας, υπάλληλος της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ηλείας, καθώς και η Αρχαιολόγος Ρούλα Λεβεντούρη, εκπρόσωπος της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηλείας.



Στο εταιρικό σχήμα, εκτός από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, συμμετέχουν ο Δήμος Θέρμου, ο Δήμος Μπιτόντο, ο Δήμος Λέτσε, η εταιρεία «FACTORY ASSOCIATION- TRANS ADRIATIC COMPANY», καθώς και η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας, ως συνδεμένος εταίρος χωρίς προϋπολογισμό.



Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 2.128.463,90€ εκ των οποίων τα 403.951,00€ για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Interreg V-A Ελλάδα–Ιταλία 2014 - 2020 με εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης τον Μάιο του 2020.