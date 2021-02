Αντίο στον δημιουργό του «Charging Bull» της Γουόλ Στριτ

Μπορεί σε πολλούς το όνομα Arturo Di Modica να μη λέει απολύτως τίποτα, αλλά όλοι γνωρίζουν το έργο του «Charging Bull», το πιο αναγνωρίσιμο σύμβολο της Γουόλ Στριτ, το οποίο από το 1989 βρίσκεται στο Bowling Green της Νέα Υόρκης. Την προηγούμενη Παρασκευή, ο Ιταλός γλύπτης, ο οποίος ταλαιπωρείτο από καρκίνο του εντέρου τα τελευταία χρόνια, άφησε στα 80 του την τελευταία πνοή του στη γενέτειρά του, τη Βιτόρια της Σικελίας.

Ο Di Modica ήταν διαβόητος για το ότι εξέθετε τα έργα του με τους δικούς του όρους. Θρυλείται ότι απίθωσε το βάρους τρεισήμισι τόνων «Charging Bull» έξω από το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης ένα δεκεμβριάτικο πρωινό γύρω στις 3 το μεσημέρι, με τη βοήθεια ενός σαρανταμελούς συνεργείου και ενός γερανού. Κάτω από ένα Χριστουγεννιάτικο δέντρο, σαν υπερμέγεθες δώρο. Εμπνεύστηκε από τη χρηματοοικονομική κρίση του 1987 και αφιέρωσε δύο χρόνια και 350.000 δολάρια για να δημιουργήσει το γλυπτό που ήλπιζε ότι θα ενσαρκώνει την αμερικανική ανθεκτικότητα. Ήταν ένας τρόπος να ευχαριστήσει τη χώρα όπου η τέχνη του συνάντησε την επιτυχία.

Γεννήθηκε στη Σικελία, και στα 18 του πήγε στη Φλωρεντία - μυστικά, όπως αφηγείται στη βιογραφία του, καθώς ο πατέρας του δεν θα έδινε ποτέ την έγκρισή του. Σπουδάζοντας εκεί στην Ακαδημία Καλών Τεχνών, έφτιαξε το δικό του αυτοσχέδιο χυτήριο γιατί δεν είχε τα χρήματα να πληρώνει τα ήδη υπάρχοντα. Η Φλωρεντία πλημμύρισε το 1966 και μεγάλο μέρος της δουλειάς του καταστράφηκε. Τέσσερα χρόνια αργότερα, πήγε στη Νέα Υόρκη όπου φιλοτεχνούσε μνημειωδών διαστάσεων γλυπτά στο πεζοδρόμιο έξω από το στούντιό του στο Σόχο.

Αρχικά, τον αγνόησαν αλλά ο Αρτούρο Ντι Μόντικα ανταπέδωσε με το να ξεφορτώσει οκτώ μνημειωδών διαστάσεων έργα μπροστά από το Rockefeller Center. Μόλις που απέφυγε τη σύλληψη, αλλά έγινε πρωτοσέλιδο στη New York Post. Άρχισε να έχει μια βάση πελατών η οποία του επέτρεπε να δειπνεί τακτικά στο Cipriani και να αγοράσει μια Ferrari 328 GTS.

Μετά από μικρή περιπέτεια, το «Charging Bull» βρήκε μόνιμη στέγη στο Bowling Green, κατόπιν παρέμβασης του Parks Department και με τις ευλογίες του τότε δημάρχου, του Ed Koch.

Το γλυπτό ξανάγινε πρωτοσέλιδο το 2017 όταν η εταιρεία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών State Street Global Advisors και η διαφημιστική εταιρεία McCann παρήγγειλαν στην Kristen Visbal να δημιουργήσει το «Fearless Girl», το γλυπτό ενός κοριτσιού που αντιμετωπίζει τον «ταύρο».

Το καινούργιο γλυπτό έγινε αμέσως viral και ο Αρτούρο Ντι Μόντικα υποστήριξε ότι το νέο έργο δημόσιας τέχνης παραβίαζε τα πνευματικά δικαιώματα του δικού του έργου.

Το «Fearless Girl» μετακόμισε στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης και παρά το ότι η μετακόμιση εκεί και του «Charging Bull» είχε γίνει σχεδόν εμμονή του δημάρχου Bill de Blasio, μετά από αντιρρήσεις του Αρτούρο Ντι Μόντικα το σχέδιο εγκαταλείφθηκε.

Τα τελευταία χρόνια του ο Di Modica τα αφιέρωσε σε πολλά πρότζεκτ, μεταξύ των οποίων και στο μνημείο «Unfinished Journey» το οποίο το 2026 θα σηματοδοτούσε τα 250 χρόνια από την ανακήρυξη της Ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών: από ανοξείδωτο ατσάλι και μπρούντζο, στο γλυπτό «απεικονίζεται ένα ιστιοφόρο που αντιπροσωπεύει την ίδια την ημιτελή εκκίνηση προς την αμερικανική εμπειρία» και «τη συνεχιζόμενη αναζήτηση μιας πιο τέλειας ένωσης», όπως αναφέρει στο πλαίσιο της καμπάνιας μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την ολοκλήρωση του πρότζεκτ ο Arthur Picollo, πρόεδρος της Bowling Green Association.

Υπήρχαν επίσης σχέδια για εγκαίνια σχολής καλών τεχνών, με την επωνυμία Studio of the New Renaissance, στη γενέτειρά του, τη Βιτόρια της Σικελίας. Ο καλλιτέχνης είχε αγοράσει γη και ήλπιζε να ανεγείρει ένα ύψους 40 μέτρων γλυπτό δύο αλόγων που έχουν σηκωθεί στα πίσω πόδια, στο ποτάμι.