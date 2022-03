Από τη Δανία στον Καναδά η έκθεση «Stranger Than Kindness» για τον Νικ Κέιβ

Η αφιερωμένη στο έργο του Νικ Κέιβ έκθεση με τίτλο «Stranger Than Kindness» θα κάνει πρεμιέρα στη Βόρεια Αμερική, στο Μόντρεαλ, τον προσεχή Απρίλιο.



Μέσα από οκτώ εγκαταστάσεις και περισσότερα από 300 αντικείμενα η έκθεση προσκαλεί το κοινό σε ένα ταξίδι στον δημιουργικό και περίπλοκο κόσμο του μουσικού, αφηγητή και πολιτιστικού ειδώλου, Νικ Κέιβ.



Σχεδιασμένη σε συνεργασία με τον Νικ Κέιβ παρουσιάστηκε αρχικά στην Κοπεγχάγη της Δανίας τον Μάρτιο του 2020 και τώρα μεταφέρεται στη Galerie de la Maison du Festival στο Μόντρεαλ του Καναδά.



«Πίσω από κάθε πρότζεκτ υπάρχει μια εξίσου συναρπαστική καλλιτεχνική διαδικασία που δεν προοριζόταν αρχικά για το κοινό. Η έκθεση ανοίγει τα πιο εσωτερικά μέρη του δημιουργικού σύμπαντος του Κέιβ και αποτελεί από μόνη της ιστορία» αναφέρεται στην περιγραφή.



Το ταξίδι ξεκινά από την παιδική ηλικία του Κέιβ τη δεκαετία του 1960 στη Γουανγκαράτα της Αυστραλίας, συνεχίζει στα χαοτικά χρόνια με τα πρώτα του συγκροτήματα, The Boys Next Door και The Birthday Party και τη μετεγκατάστασή του στο Βερολίνο και μετά στο Λονδίνο.



Κεντρικό τμήμα της έκθεσης είναι αφιερωμένο στο συγκρότημα Nick Cave & The Bad Seeds, από την ίδρυσή του μέχρι την τελευταία κυκλοφορία του, Ghosteen (2019), που αναγνωρίζεται ευρέως ως το καλύτερο άλμπουμ του.



Στην έκθεση «Stranger Than Kindness: The Nick Cave Exhibition» οι επισκέπτες καλούνται «να ακολουθήσουν την εξέλιξη του Κέιβ ως καλλιτέχνη - και να αποκτήσουν εικόνα για τα πρωταρχικά θέματα του έργου του, τις μεθόδους εργασίας του και τις πολλές πηγές έμπνευσής του».